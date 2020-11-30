Неожиданные истории происхождения слов и выражений

От какого джека ведёт историю джекпот, как халява связана с сапожниками, в каком возрасте во лбу появляется семь пядей и кое-что ещё.
Зонт
В начале в русском языке было слов "зонтик" и только потом слово "зонт". А пришло оно к нам из голландского языка. Zondeck в голландском - навес от солнца. Любопытно, что первые зонтики как раз использовались для защиты от солнца, а зонт для защиты от дождя придумал в XVIII веке англичанин Джонас Хенвей.
Так что в слове "зонтик" нет суффикса "-ик", оно полностью состоит из корня.
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Халява
Когда-то халявой называли голенище сапога. Та халява, которую зовут студенты перед зачётом, и которую не прочь получить все остальные, ведёт свою историю именно от сапог. Дело в том, что нижняя часть сапога по понятным причинам изнашивалась быстрее верхней, поэтому зачастую сапожник брал халяву, отрезал изношенный низ и делал новый сапог со старым верхом. Такие сапоги называли "сделанными на халяву" и стоили они дешевле новых.
Сыр-бор
Сыр-бор, который обычно разгорается по пустякам, к сыру никакого отношения не имеет. Сыр бор - это сырой бор, то есть сосновый лес, растущий на болотистых местах. Так что сыр-бор не может завариться, как иногда говорят, а может только разгореться. Считается, что "сыр-бор" достался нам в наследство от фразы "загорелся сыр-бор из-за сосенки".
Пудрить мозги
Во Франции в эпоху Галантного века дворяне обожали пудриться и не любили мыться. Утро для них начиналось не с кофе, а с процесса запудривания парика, лица, шеи. Чтобы как-то скрасить время запудривания, слуги рассказывали своим хозяевам последние сплетни. Поэтому французы говорили, что утром пудрят не только парик и лицо, но и мозги.
Или же этот фразеологизм произошёл от одного вещества белого цвета, которе так любил употреблять Тони Монтана. В XIX век кокаин называли "немецкой пудрой". При этом он считался лекарством, средством для стимуляции мозговой активности. "Немецкую пудру" можно было сводобно купить в аптеке и запудрить им себе мозги.
Или же этот фразеологизм произошёл от одного вещества белого цвета, которе так любил употреблять Тони Монтана. В XIX век кокаин называли "немецкой пудрой". При этом он считался лекарством, средством для стимуляции мозговой активности. "Немецкую пудру" можно было сводобно купить в аптеке и запудрить им себе мозги.
Прожённый тип
Когда-то у преступников их преступление было буквально на лбу написано. Убийцам выжигали букву "У", изменникам - "И", а ворам - "В" или даже "В", "О", "Р", "Ъ". Сначала клеймо ставили раскалённым железом, а с XVIII века отметину делали штампом с иглами. Эта позорная процедура была отменена лишь в середине XIX века. Поулчается, что "прожённый тип" - это преступник.
Положить в долгий ящик
В XV веке в Германии появилось выражение etwas in die lange Truhe legen - положить что-то в длинный сундук. Означало оно ровно то же самое, что и наше "положить в долгий ящик". В XVIII веке немцы стали откладывать не в "длинный ящик", а "отодвигать на длинную скамейку" (etwas auf die lange Bank schieben). В немецких судах стояли длинные ящики, в которые складывали судебные дела. На этих ящиках ещё и сидели, ожидая решения по делу. Дела бедняков, как правило, чиновники откладывали в дальний конец длинной скамейки/ящика, так как знали, что с ним можно и повременить.
Смородина
Известно, что "лист смородины груби матерчат". А ещё он имеет резкий запах. Именно благодаря этому запаху и прозвали смородину смородиной. "Смородина" и "смердеть", "смрад" однокоренные слова.
Семь пядей во лбу
Пядь - 17,78 см, семь пядей - 124,46 см. Этого роста дети достигали примерно к 7-летнему возрасту. В этом возрасте детей начинали обучать ремёслам. Так что изначально "семь пядей во лбу" - это не про ум, а про возраст.
Здоровый
В переводе с языка наших предков слово "здоровый" означает "как дерево" или "из хорошего дерева". Произошло слово от праславянского dorvo - дерево.
Джекпот
В 1870-х в Англии была популярна карточная игра Jacks or better ("Валеты или лучше"). По правилам той игры каждый игрок должен был добавить в банк определённую сумму денег до тех пор, пока на руках у одного из игроков не оказывалась пара валетов, дам, королей или тузов. Обладатель заветной пары начинал торги, дальше игра продолжалась по правилам обвчного покера. Jack - валет, pot - банк. Джекпотом в игре Jacks or better прозвали банк. Примерно в середине XX века про пару валетов забыли и слово стало использоваться в современном значении. А в начале XX века в Англии "джекпот" на криминальном жаргоне означал "арест".
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"лист смородины груби матерчат". Этого вообще не понял...