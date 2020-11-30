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Неожиданные истории происхождения слов и выражений

Неожиданные истории происхождения слов и выражений (11 фото)

Автор:
30 ноября 2020 20:25
Сообщество : Факты
Метки: джекпот   зонт   истории   слова   смородина   факты   халява   язык   
2625
11
От какого джека ведёт историю джекпот, как халява связана с сапожниками, в каком возрасте во лбу появляется семь пядей и кое-что ещё.
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Метки: джекпот   зонт   истории   слова   смородина   факты   халява   язык   
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5  комментариев
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942
Лёха 42 минуты назад
Много глупостей. И картинки идиотские.
"лист смородины груби матерчат". Этого вообще не понял...
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19k
Правдоруб Полчаса назад
Про халяву ерунду написали. Халяв это с иврита молоко. На Руси евреи по субботам не работали, но корову то нужно было доить всё равно, чтобы не заболела. Поэтому они просили русских крестьян подоить их корову, а в качестве платы крестьянам позволяли забирать себе молоко - халяв. От сюда и пошло Халява - т.е. бесплатное молоко!
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16k
Мойша Полчаса назад
Халява - Выдуваемая стеклодувом длинная колбаса из незастывшего стекла.
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913
Sam Мойша 14 минут назад
Ещё недавно была у маляров "халява" - самая широкая кисть, типа половой швабры. Красить такой - реальная халява
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3k
Горожанин 38 минут назад
Господи, какой бред.
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