Неожиданные истории происхождения слов и выражений

В 1870-х в Англии была популярна карточная игра Jacks or better ("Валеты или лучше"). По правилам той игры каждый игрок должен был добавить в банк определённую сумму денег до тех пор, пока на руках у одного из игроков не оказывалась пара валетов, дам, королей или тузов. Обладатель заветной пары начинал торги, дальше игра продолжалась по правилам обвчного покера. Jack - валет, pot - банк. Джекпотом в игре Jacks or better прозвали банк. Примерно в середине XX века про пару валетов забыли и слово стало использоваться в современном значении. А в начале XX века в Англии "джекпот" на криминальном жаргоне означал "арест".