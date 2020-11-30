Неожиданные истории происхождения слов и выражений

В начале в русском языке было слов "зонтик" и только потом слово "зонт". А пришло оно к нам из голландского языка. Zondeck в голландском - навес от солнца. Любопытно, что первые зонтики как раз использовались для защиты от солнца, а зонт для защиты от дождя придумал в XVIII веке англичанин Джонас Хенвей.

Так что в слове "зонтик" нет суффикса "-ик", оно полностью состоит из корня.