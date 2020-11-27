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Гениальный артист без главной роли: вспоминаем замечательного актера Григория Шпигеля

Гениальный артист без главной роли: вспоминаем замечательного актера Григория Шпигеля (7 фото)

Автор:
27 ноября 2020 21:02
Метки: актер   кино   роли   
1214
7

Советский актер Григорий Шпигель был мастером эпизода. Он снялся почти в шести десятках кинокартин и знаком большинству зрителей, играл так ярко, что в нем видели героя, а не актера. Такое мастерство доступно не всем. Это единственный актер, который смог сняться в двух фильмах «Двенадцать стульев» в версиях Леонида Гайдая и Марка Захарова.

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Метки: актер   кино   роли   
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5  комментариев
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7k
Михаил 10 часов назад
"Это единственный актер, который смог сняться в двух фильмах «Двенадцать стульев» в версиях Леонида Гайдая и Марка Захарова." Савелий Крамаров тоже снялся в этих двух фильмах. Роль шахматиста и роль Полесова.
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20k
Ваня 8 минут назад
тоже очень хороший актер... пожалуй самый яркий образ из детства - контрабандист и весельчак у... светлая ему память...
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1k
александр 8 часов назад
Печальная судьба...Мир его праху.
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4k
Бу 9 часов назад
Спасибо
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