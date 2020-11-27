Гениальный артист без главной роли: вспоминаем замечательного актера Григория Шпигеля

Вот, к примеру, все помнят двух контрабандистов в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», которые накладывают гипс на руку героя Юрия Никулина. Одного играет Леонид Каневский, а второй – тот самый Григорий Шпигель. Мы видим его в фильмах чаще, чем задумываемся – что же это за актер.

А ведь играл он во многих известных фильмах: «Дело Артамоновых», «Сказание о земле Сибирской», «Молодая гвардия», «Идиот», «Сказка о потерянном времени», «Женитьба Бальзаминова», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» (версия Гайдая), «Снова неуловимые», «Приваловские миллионы», «Двенадцать стульев» (версия Захарова), «Трое в лодке, не считая собаки», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Не стреляйте в белых лебедей». Внушительный послужной список!