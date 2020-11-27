Гениальный артист без главной роли: вспоминаем замечательного актера Григория Шпигеля

Советский актер Григорий Шпигель был мастером эпизода. Он снялся почти в шести десятках кинокартин и знаком большинству зрителей, играл так ярко, что в нем видели героя, а не актера. Такое мастерство доступно не всем. Это единственный актер, который смог сняться в двух фильмах «Двенадцать стульев» в версиях Леонида Гайдая и Марка Захарова.
В послужном списке Шпигеля – короли, мошенники разных мастей, недотепы и простые люди. А ведь всю жизнь этот артист мечтал сыграть большую, настоящую, главную роль, но не дождался.
Вот, к примеру, все помнят двух контрабандистов в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», которые накладывают гипс на руку героя Юрия Никулина. Одного играет Леонид Каневский, а второй – тот самый Григорий Шпигель. Мы видим его в фильмах чаще, чем задумываемся – что же это за актер.
А ведь играл он во многих известных фильмах: «Дело Артамоновых», «Сказание о земле Сибирской», «Молодая гвардия», «Идиот», «Сказка о потерянном времени», «Женитьба Бальзаминова», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» (версия Гайдая), «Снова неуловимые», «Приваловские миллионы», «Двенадцать стульев» (версия Захарова), «Трое в лодке, не считая собаки», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Не стреляйте в белых лебедей». Внушительный послужной список!
Григорий Шпигель родился за четыре дня до начала Первой мировой войны – 24 июля 1914 года в Российской империи в семье рабочего, который трудился кустарем-одиночкой, а после революции перешедший на красильную фабрику в Ленинграде.
Юный Григорий был далек от мира искусства: после школы он пошел работать к отцу плиссировщиком на предприятие «Ленбыткраска». И в этот период увлекся советским театром. Скопив небольшую сумму, Шпигель отправился в Москву, где с первого раза поступил на режиссера в Центральное училище театральной самодеятельности. Чуть позже он перешел на учебу (училище расформировали) в актерскую школу «Мосфильма», а потом устроился в штат киностудии.
Когда началась Великая Отечественная война (вторая на веку актера), Григорий Ойзерович вместе с киностудией был эвакуирован в Алма-Ату. На тот момент он уже появился в эпизодах двух кинокартин – «Закон жизни» и «Семья Оппенгейм».
В 1941 году актер получил свою первую серьезную роль в кино – Яшу Артамонова в фильме «Дело Артамоновых». Всего же за годы войны Григорий Шпигель снялся в шести кинокартинах.
Его часто снимали за умение проработать образ, профессионализм, уникальный голос и талант. А он все ждал своей главной роли, много снимался, работая над тем, что ему давали.
- Я сыграл так много негодяев, что хотелось бы и доброго, простого человека сыграть, - говорил актер с грустной улыбкой. По его словам, секрет хорошей роли кроется … в гриме.
- В гриме настолько входишь в образ, что зритель видит именно героя, а не актера. Поэтому от хорошо наложенного грима во многом зависит успех роли, - признавался Григорий Шпигель.
Своим особенным запоминающимся голосом актер озвучил несколько любимых детьми персонажей, его голосом говорят Весельчак Y в мультфильме «Тайна третьей планеты», синьор Помидор в «Приключениях Чиполлино» и агент Ноль-Ноль Иск в «Приключениях капитана Врунгеля».
У актера никогда не было семьи и детей. Но он был, по воспоминаниям друзей, очень тактичен, дружелюбен. Этот интеллигентный человек нередко приходил на помощь друзьям и знакомым.
Григорий Шпигель умер 28 апреля 1981 года в возрасте 66 лет. Он похоронен на Введенском кладбище в Москве.
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