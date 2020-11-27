Бывший порноактер стал неонацистом и планировал расправиться с основательницей движения BLM

По-разному заканчивается карьера актеров фильмов для взрослых. Одни ударяются в религию, другие с головой уходят в семейные хлопоты, а Пол Крысчук стал радикалом, целью которого была борьба с аактивистами BLM.
Пол Крысчук (Paul Kryscuk), известный по псевдониму Pauly Harker, пойдет в США под суд как организатор неонацистской группировки, готовящей покушение на основательницу модного движения Black Lives Matter.
Начало этой истории приходится на 2017 год, когда трое молодых морпехов из армии США познакомились с харизматичным парнем, называвшим себя "Дьяконом". Пообщавшись с ним подольше, 21-летний Джастин Хермансон по прозвищу «Сендман», 21-летний Лиам Коллинз («Ученик») и 25-летний Джордан Дункан («Солдат») обнаружили, что их новый приятель - никто иной, как довольно известный порноактер.
×
На тот момент Крысчуку было 32 года, и у него с морпехами был общий интерес - идеи неонацизма. Парни начали общаться на тогда еще существующей платформе для ультраправых Iron March и через время идентифицировали себя в качестве членов организации Atomwaffen Division. За пару лет Крысчук еще больше проникся идеологией нацизма и даже разработал собственную политическую программу, в которой рассказывал о необходимости захвата власти, очистке территории США от цветного населения. "Это захват территории Северной Америки. Покупка собственности в отдаленных районах, которые уже являются преимущественно белыми и правыми, налаживание связей с местными жителями, обучение, сельское хозяйство и накопление запасов… Начните покупать недвижимость сейчас в регионах, упомянутых выше, и приступайте к работе над созданием своей собственной группы… Со временем в этом конфликте мы будем расширять наши территории и постепенно возвращать земли, которые по праву принадлежат нам… По мере наращивания наших сил и численности мы будем двигаться в городские районы и очищать их. Это будет наземная война, очень напоминающая Ирак, поскольку мы, по сути, столкнемся с повстанческой силой, состоящей из преступников и членов банд".
У Крысчука слова не расходились с делом, поэтому в начал 2020 года он прикупил в штате Айдахо участок с домом. Округ с малочисленным, преимущественно белым населением, был известен на всю Америку двумя вещами: во времена золотой лихорадки тут активно мыли золото и в 1980-х здесь прятался от долгов знаменитый комик Даг Стенхоуп - в своей биографии он описал местных жителей как самых отбитых реднеков на всем Западе США.
Приятели-морпехи последовали примеру своего идейного вдохновителя. Все вместе они собирались на так называемых "учениях", во время которых стреляли из разного вида оружия и зиговали перед символом "Черного солнца", снимая все это на камеру. Кроме этого, парни скупали разные детали, собирали из них оружие, переделывали неавтоматические винтовки в автоматические, что в США является преступлением.
Но и это было еще не все. В США как раз набрало силу движение BLM, и Крысчук с приятелями поняли, что враг в лице чернокожих наступает, а государство этому не сопротивляется и даже оказывает планомерную поддержку.
Приятели-морпехи последовали примеру своего идейного вдохновителя. Все вместе они собирались на так называемых "учениях", во время которых стреляли из разного вида оружия и зиговали перед символом "Черного солнца", снимая все это на камеру. Кроме этого, парни скупали разные детали, собирали из них оружие, переделывали неавтоматические винтовки в автоматические, что в США является преступлением.
Но и это было еще не все. В США как раз набрало силу движение BLM, и Крысчук с приятелями поняли, что враг в лице чернокожих наступает, а государство этому не сопротивляется и даже оказывает планомерную поддержку.
Алисия Гарза
К этому моменту за экс-порноактером уже следили федералы, которые видели его наблюдающим за демонстрациями из припаркованной машины. Но на арест Крысчука решились, когда он задумал покушение на Алисию Гарза, одну из трех главных инициаторов движения Black Lives Matter. В своем междусобойчике группа обсуждала нападение на женщину, представляя, как провернет это дело, надев капюшоны в стиле Assasin’s Creed. После этого всех участников мини-группировки арестовали. Алисия поделилась в своем Твиттере историей, как к ней приходили из ФБР, сообщив что ее имя было обнаружено в списке тех, на кого готовилось покушение.
The FBI visited my house today. They arrested a man in Idaho on weapons charges who they believe was affiliated with white supremacist groups. They found my name on a list in his home, alongside others.— Alicia Garza (@aliciagarza) October 23, 2020
Участникам этой дружной компании во главе с Крысчуком предъявлено множество обвинений - от изготовления оружия, нелегальной перевозки оружия через границу штата до организации террористической группировки. Экс-актеру грозит до 20 лет лишения свободы, его соратникам - от пяти до десяти лет лишения свободы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Протестующие афроамериканцы грубо выгнали евреев из своих рядов
- Ошибочка вышла: сторонники BLM снесли памятник президенту, который отменил рабство в США
- Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
- Актеры, которые вернулись в большую игру с помощью всего одного фильма
- Мужчина отсудил у Скотланд-Ярда деньги за то, что его отцом был коп под прикрытием
60
Понравилось60
Новости партнёров
Загрузка...