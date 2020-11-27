Бывший порноактер стал неонацистом и планировал расправиться с основательницей движения BLM

У Крысчука слова не расходились с делом, поэтому в начал 2020 года он прикупил в штате Айдахо участок с домом. Округ с малочисленным, преимущественно белым населением, был известен на всю Америку двумя вещами: во времена золотой лихорадки тут активно мыли золото и в 1980-х здесь прятался от долгов знаменитый комик Даг Стенхоуп - в своей биографии он описал местных жителей как самых отбитых реднеков на всем Западе США.

Приятели-морпехи последовали примеру своего идейного вдохновителя. Все вместе они собирались на так называемых "учениях", во время которых стреляли из разного вида оружия и зиговали перед символом "Черного солнца", снимая все это на камеру. Кроме этого, парни скупали разные детали, собирали из них оружие, переделывали неавтоматические винтовки в автоматические, что в США является преступлением.

Но и это было еще не все. В США как раз набрало силу движение BLM, и Крысчук с приятелями поняли, что враг в лице чернокожих наступает, а государство этому не сопротивляется и даже оказывает планомерную поддержку.