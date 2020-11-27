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Бывший порноактер стал неонацистом и планировал расправиться с основательницей движения BLM

Бывший порноактер стал неонацистом и планировал расправиться с основательницей движения BLM (7 фото)

Автор:
27 ноября 2020 15:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Black Lives Matter   Pauly Harker   blm   Крысчук   карьера   радикалы   
6036
7
По-разному заканчивается карьера актеров фильмов для взрослых. Одни ударяются в религию, другие с головой уходят в семейные хлопоты, а Пол Крысчук стал радикалом, целью которого была борьба с аактивистами BLM.
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Метки: Black Lives Matter   Pauly Harker   blm   Крысчук   карьера   радикалы   
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25  комментариев
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25k
Aqueronte 2 часа назад
Жаль что их взяли за покушение а не по факту. Поторопились.
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254
Олег 20 минут назад
Кажется изначально у него была фамилия Крысюк
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698
Replicant Полчаса назад
Они там доиграются до того,что роман "Дневники Тёрнера"станет пророческим.
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19k
Влад Полчаса назад
Столкнулись две националистические группировки. Стоило ли вмешиваться?
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14k
Александр 38 минут назад
А есть видео, как он доказывает шоколадкам, превосходство белых? Друг спрашивает.
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6k
Matthew Hopkins 43 минуты назад
Тот самый случай, когда не знаешь за кого болеть, но за ниггеров как-то не хочется.
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1k
Пачо Эррера 48 минут назад
Отомстил бы как он умеет, затрахал бы шоколадку до смерти
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6k
Lev Asriev 49 минут назад
Нацист по фамилии Крысчук...
Нацист по фамилии Крысчук...
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333
Александр 55 минут назад
Парень к успеху шёл, но не повезло.
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893
Педигри 57 минут назад
Он планировал расправиться с ней не физически, а жестким сексом. Порно не может учить людей злу, а только добру.
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539
Кактус Час назад
Пацаны с южного централа одобряют эту новость!))
Пацаны с южного централа одобряют эту новость!))
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3k
ржавый гвоздодер Час назад
и че,белые в противовес неграм...есть новости?
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813
евгений Час назад
Че толку, не станет одной одной активистки - её место шесть займут)
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18k
Добрый Алабай Час назад
И такая херня во всех странах. Как только патриоты собираются поставить на место черножопых, тут же патриотов арестовывают.
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29
Миша Час назад
я их всех трёх ненавижу
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523
Nane First NameLast Час назад
Друг спрашивает, есть видео, где экс-порноактер расправляется с теткой из BLM?
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926
Fara Zolkin 2 часа назад
Фишки.нет сайт позитивного настроения)))
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40k
Митрий 2 часа назад
Так то по фамилии и по виду хохол.
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33k
Элек Мек Митрий 2 часа назад
И что из этого следует???
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10k
Павел Бреусов Митрий 2 часа назад
Поляк вроде как, по происхождению, но считает себя "омериканцем"...
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299
andrey Элек Мек 2 часа назад
да ничего не следует ! просто "Митрий" на зарплате ,вот и стараеться бедняга !
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1k
Федор Медведев 2 часа назад
Сам лично видел ролики как он над негритянками "издевался". Видать давно в оперативной разработке, раз так много роликов с его "издевательствами"
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191
Леший Федор Медведев Час назад
В гей порно он не снимался? Посматриваешь небось.
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Добрый Алабай Федор Медведев Час назад
А где ссылки на ролики? Неполный комментарий.
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