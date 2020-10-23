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Художница рисует всю правду о том, каково жить вместе

Художница рисует всю правду о том, каково жить вместе (31 фото)

Автор:
23 октября 2020 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Аманда Олеандер   веселые картинки   иллюстрации   искусство   личная жизнь   мужчина и женщина   творчество   художник   
2837
31
Художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандер на своем опыте знает: жизнь с партнером - это не только цветы и нежные поцелуи по утрам. За закрытыми дверями дома даже самой сладкой парочки таится немало неэстетичных секретов. Каких именно, она показывает в своих работах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аманда Олеандер   веселые картинки   иллюстрации   искусство   личная жизнь   мужчина и женщина   творчество   художник   
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12  комментариев
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730
Мистер Фикс Час назад
Раньше такие художества публиковались только в Крокодиле.
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krivsan Полчаса назад
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3k
YaZloy Полчаса назад
N64
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414
Аки Зи 46 минут назад
Идея не нова, но тут чет не удалось, есть и поинтереснее реализации, например, работы израильтянина (Иегуда Девир). тут идеи особой не увидела, на большей части они лежат под одеялом. Что такого интересного в серии - непонятно.
Идея не нова, но тут чет не удалось, есть и поинтереснее реализации, например, работы израильтянина (Иегуда Девир). тут идеи особой не увидела, на большей части они лежат под одеялом. Что такого интересного в серии - непонятно.
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19
евгений 49 минут назад
Некоторые классные, жиза. По крайней мере это лучше, чем бы она свою сраку с утра до ночи в инсту слала
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543
Zamik 58 минут назад
Остались негативные эмоции от просмотра этих картин, почему то прям неприятно. Какие то несуразные картинки.
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152
Sibiryak Zamik 43 минуты назад
Такая же фигня. Отвращение какое-то.
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278
Serg Dex Zamik 8 минут назад
Женишься и от жизни вообще начнет тошнить
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1k
Mellivora Час назад
Посетила психоаналитика?
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