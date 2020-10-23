Художница рисует всю правду о том, каково жить вместе

Художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандер на своем опыте знает: жизнь с партнером - это не только цветы и нежные поцелуи по утрам. За закрытыми дверями дома даже самой сладкой парочки таится немало неэстетичных секретов. Каких именно, она показывает в своих работах.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Аманда Олеандер веселые картинки иллюстрации искусство личная жизнь мужчина и женщина творчество художник
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