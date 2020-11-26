СССР на обеде: что и где ели советские люди в середине дня

В столовой, в цеху и прямо в поле...
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3.
Нянечки в яслях
Неизвестный автор, 1940-е, Владимирская обл., г. Муром, Муромский историко-художественный музей.
Неизвестный автор, 1940-е, Владимирская обл., г. Муром, Муромский историко-художественный музей.
4.
«Танк замаскирован под местность, а его командир обедает в полевых условиях»
Аркадий Шайхет, 1942 год, г. Сталинград, частное собрание.
Аркадий Шайхет, 1942 год, г. Сталинград, частное собрание.
5.
Охотники на привале
Неизвестный автор, 1950 - 1953 год, Костромская обл., Макарьевский р-н, Нижняя Нея, из архива Николая Юрьевича Новикова.
Неизвестный автор, 1950 - 1953 год, Костромская обл., Макарьевский р-н, Нижняя Нея, из архива Николая Юрьевича Новикова.
7.
Рыбаки Николай Петров и Леонид Мороков из Нижне-Ангарского рыбокомбината готовят обед «Омуль на рожне»
Михаил Савин, 1958 год, Бурятская АССР, МАММ/МДФ.
Михаил Савин, 1958 год, Бурятская АССР, МАММ/МДФ.
9.
Перекус. Строительство гостиницы «Россия»
Юрий Абрамочкин, 1965 год, г. Москва, из архива Юрия Абрамочкина.
Юрий Абрамочкин, 1965 год, г. Москва, из архива Юрия Абрамочкина.
10.
На озере под поселком Краснодонский
Валентин Хухлаев, 6 сентября 1959 года, Казахская ССР, Кустанайская обл., совхоз, «Краснодонский», из архива Валентина Хухлаева.
Валентин Хухлаев, 6 сентября 1959 года, Казахская ССР, Кустанайская обл., совхоз, «Краснодонский», из архива Валентина Хухлаева.
14.
Студенты стройотряда МГУ в столовой
Всеволод Тарасевич, 1967 год, Архангельская обл., Соловецкий о., МАММ/МДФ.
Всеволод Тарасевич, 1967 год, Архангельская обл., Соловецкий о., МАММ/МДФ.
15.
Жатва. Обед комбайнера
Юрий Садовников, 1972 - 1974 год, Красноярский край, совхоз «Емельяновский», МАММ/МДФ.
Юрий Садовников, 1972 - 1974 год, Красноярский край, совхоз «Емельяновский», МАММ/МДФ.
18.
Пельмени у родственников
Владимир Воробьев, 1982 год, Волгоградская обл., г. Краснослободск, МАММ/МДФ.
Владимир Воробьев, 1982 год, Волгоградская обл., г. Краснослободск, МАММ/МДФ.
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Метки: СССР еда люди страна фотографии
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Это постановочные фоты! Не верю!
Вот "Пельмени у родственников" - это реализм!
А обед был в заводской столовой. В каждом производстве была минимум одна большущая столовая, где подавались комплексные обеды. То есть люди приходили к уже накрытым столам и пообедав уходили не убирая за собой посуду.
Еду ели, чего ещё
Где это видано, чтобы оккупанты жрали хуже порабощенных!