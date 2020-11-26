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СССР на обеде: что и где ели советские люди в середине дня

СССР на обеде: что и где ели советские люди в середине дня (19 фото)

Автор:
26 ноября 2020 20:23
Метки: СССР   еда   люди   страна   фотографии   
986
19
В столовой, в цеху и прямо в поле...
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Метки: СССР   еда   люди   страна   фотографии   
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15k
Lynx 2 часа назад
СССР на обеде: что и где ели советские люди в середине дня
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44k
RusLAN 3 минуты назад
СССР на обеде: что и где ели советские люди в середине дня
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18k
Nik 21 минуту назад
СССР на обеде: что и где ели советские люди в середине дня
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19k
Юрьевич Полчаса назад
Охотники и рыбаки на привале без водки?
Это постановочные фоты! Не верю!

Вот "Пельмени у родственников" - это реализм!
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2k
au3 48 минут назад
Да .... А ведь скорей всего никого из изображенных на этих фото уже нет ...
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6k
Андрей А Час назад
Какой-то странный борщ))
Какой-то странный борщ))
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30k
parallax Час назад
17. Это завтрак. По цехам развозили булочки, коржики и напитки.
А обед был в заводской столовой. В каждом производстве была минимум одна большущая столовая, где подавались комплексные обеды. То есть люди приходили к уже накрытым столам и пообедав уходили не убирая за собой посуду.
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2k
Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
СССР на обеде: что и где ели советские люди в середине дня
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
хорошо что на фотках нет манной каши с комочками
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1k
Афраний 2 часа назад
В школе,на большой перемене все бегут в столовку.Как будто стадо слонов пронеслось..И вот она,котлета с кусочком хлеба,и стакан чая.До сих пор помню вкус этой котлеты.Наверное,вкуснее ничего нет.
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7k
Cornho Афраний Час назад
Я пытался дома воспроизвести те самые котлеты. Вроде похоже получается, но всё равно что-то не то.
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1k
Афраний Cornho 50 минут назад
Это невозможно воспроизвести.Это вкус детства.
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7k
Cornho Афраний 42 минуты назад
Полностью согласен.
И всё же я его достигну.
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13k
Александр 2 часа назад
Или "ПГ", или "АМ"...
Еду ели, чего ещё
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838
bigkoss 3 часа назад
Что ели то?
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32k
figny bigkoss 2 часа назад
щи да каша, пища наша!
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58k
Доктор Джонс figny 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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32k
figny Доктор Джонс 7 минут назад
"кто не работает, тот ест!"
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68k
Иван 3 часа назад
Сравниваю, как обедали рабочие АВТОВАЗа и ВЭФ, удивляюсь воплям прибалтов о советской оккупации!
Где это видано, чтобы оккупанты жрали хуже порабощенных!
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2k
Варяг оглы Чиуауа Иван 2 часа назад
скажите спасибо что они нас больше не объедают...
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