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Слухи оказались правдой: Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях 3"

Слухи оказались правдой: Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях 3" (6 фото)

Автор:
26 ноября 2020 13:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: джонни депп   замена   мадс миккельсен   сиквел   скандалы   судебная тяжба   фантастические твари   
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Студия Warner Bros. сделала официальное заявление о том, что в третьей части франшизы "Фантастические твари" Грин-де-Вальда сыграет датчанин Мадс Миккельсен. Сотрудничество с Джонни Деппом было прекращено из-за того, что суд по большей части признал вину актера в дело об избиении им его бывшей жены Эмбер Херд.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: джонни депп   замена   мадс миккельсен   сиквел   скандалы   судебная тяжба   фантастические твари   
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4  комментария
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Катерина Час назад
Нету у него депповской шизы в глазах. Холодный скандинав )
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4k
Majul 46 минут назад
Субъективно: Микельсон один из самых харизматичных злодеев в кино на текущий момент. Специфическая внешность и северный характер прям идеально подходят под роль злодеев.
Имхо в этой роли от точно будет лучше Деппа смотреться.
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22k
Sergey 59 минут назад
Как по мне, Мадс запомнился ролью из "Казино Рояль" один из лучших "злодеев" из Бондианы.
А вот Грин-де-Вальд, на мой взгляд это только Джонни.
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118
Чепай 2 часа назад
Не придётся целоваться с мужиком, как по мне, так это большой плюс.
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