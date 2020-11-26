Слухи оказались правдой: Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях 3"

Джонни Депп сообщил о своем уходе с роли Грин-де-Вальда 6 ноября. В новом фильме он успел сняться только в одной сцене, однако уйдет не с пустыми руками: по условиям контракта "плати или играй" он может забрать все 10 миллионов долларов, которые причитались бы ему за роль