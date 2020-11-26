Слухи оказались правдой: Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в "Фантастических тварях 3"

Студия Warner Bros. сделала официальное заявление о том, что в третьей части франшизы "Фантастические твари" Грин-де-Вальда сыграет датчанин Мадс Миккельсен. Сотрудничество с Джонни Деппом было прекращено из-за того, что суд по большей части признал вину актера в дело об избиении им его бывшей жены Эмбер Херд.
Ранее Мадс Миккельсен отрицал новость о своем участии в третьих "Фантастических тварях" и называл это "просто слухом". Однако теперь пришло официальное подтверждение.
Производство фильма "Фантастические твари 3" началось 20 сентября, но студия ждала исхода судебных разбирательств по делу Джонни Деппа.
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Напомним, Депп подал иск о клевете против британского таблоида The Sun. И проиграл. Ему было отказано в разрешении явиться в Высокий суд; также вышло заявление о том, что публикации издания, рассказывающие о том, что они избивал бывшую жену, "по существу правдивы".
Джонни Депп сообщил о своем уходе с роли Грин-де-Вальда 6 ноября. В новом фильме он успел сняться только в одной сцене, однако уйдет не с пустыми руками: по условиям контракта "плати или играй" он может забрать все 10 миллионов долларов, которые причитались бы ему за роль
Режиссер Дэвид Йейтс вынужден был срочно искать замену. Нельзя не признать, что он сделал прекрасный выбор в лице Мадса Миккельсена.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Имхо в этой роли от точно будет лучше Деппа смотреться.
А вот Грин-де-Вальд, на мой взгляд это только Джонни.