Чемпион мира 1986 года. Вице-чемпион мира 1990 года. Участник четырёх чемпионатов мира. Чемпион мира среди молодёжных команд 1979 года. Лучший игрок чемпионата мира 1986 года. Футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи».



Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6 % голосов; по версии футбольной Комиссии ФИФА, Марадона — 3-й футболист в XX веке. По опросу МФФИИС занимает 5-е место среди лучших футболистов мира XX века. Занимает 2-е место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer. Занимает второе место среди лучших игроков XX века по версии журнала France Football. Занимает 2-е место среди лучших игроков XX века по версии Guerin Sportivo. Занимает 2-е место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии журнала Placar. Является лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Входит в ФИФА 100. Первый обладатель почётного «Золотого мяча. Член Зала славы итальянского футбола в номинации «лучший иностранный игрок».



Член символической сборной лучших игроков на всех чемпионатах мира по версии ФИФА. Член символической сборной лучших игроков в истории Южной Америки. В 1999 году Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. Автор гола в ворота сборной Англии, получившего название «Гол столетия», и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира; в той же игре забил мяч рукой, этот случай известен как «Рука Бога».



Марадона является почётным гражданином Буэнос-Айреса. Именем Диего назван стадион клуба «Архентинос Хуниорс», открытый 26 декабря 2003 года в день его дебюта в составе команды. В июне 2005 года Марадона получил премию Фаустино Сармиэнто от аргентинского сената.



Спортивная карьера Марадоны оказалась сокращённой из-за наркотической зависимости, вследствие которой он был вынужден на некоторое время покинуть футбол из-за дисквалификации и лечения. Кроме этого Марадона был замешан в нескольких судебных разбирательствах, включая арест в апреле 1991 года за хранение кокаина и двухлетний условный срок, полученный им в 1999 году за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам летом 1994 года.



После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба «Бока Хуниорс». Снялся в нескольких фильмах.



С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.