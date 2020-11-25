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Умер Диего Марадона

Умер Диего Марадона (3 фото)

Автор:
25 ноября 2020 19:31
Метки: звезда   мир   спорт   
859
3
Светлая Память, он был великим футболистом!

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15  комментариев
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11k
Иван 3 часа назад
Рука Бога ушел к Богу

Покойся с миром, Диего!
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1k
Made In Ussr 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
HUBLOT Час назад
Очень жаль. Надо срочно налить и помянуть Диего.
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65
Buba_kastorkin Час назад
Жаль...таких больше не делают..
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7k
Doctor_Lector 2 часа назад
Рука Бога, покойся с миром. Наркота - зло.
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15k
Ал 3 часа назад
Диего был лучшим !
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Накротики - зло!
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1k
aklinks 3 часа назад
эх
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2k
Варяг оглы Чиуауа Автор поста 3 часа назад
помню финал ЧМ-86, Аргентина-ФРГ 3-2
На 23-й минуте Марадона и Хосе Луис Кусиуффо разыграли нехитрую комбинацию на правом фланге, и последний был сбит Лотаром Маттеусом. Навес со штрафного в исполнении Хорхе Бурручаги в гол преобразовал защитник Хосе Луис Браун.

На 56-й минуте Нери Пумпидо начинает атаку от ворот сборной Аргентины, в итоге Эктор Энрике выводит Хорхе Вальдано на рандеву Харальдом Шумахером и тот не промахивается – 2:0.

Но немцам не впервой отыгрываться в таких ситуациях – на 74-й минуте после подачи от углового флажка Карл-Хайнц Румменигге из пределов вратарской проталкивает мяч в сетку.

81-я минута, еще один угловой у ворот сборной Аргентины. Подача Андреаса Бреме, скидка Томаса Бертольда и Руди Фёллер, вышедший на замену, сравнивает счет.

Но и это было еще не все – всего через три минуты Марадона гениальным пасом в касание бросает в прорыв Бурручагу и тот забивает третий, победный, гол своей команды.

Так сборная Аргентины второй раз в истории стала чемпионом мира, а немцы проиграли второй финал мундиаля кряду.
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Афраний Варяг оглы Чиуауа 3 часа назад
Помню СССР-Бельгия в 1/8,где наших нагло засудили.Был тогда пацаном малым.Дня два со слезами ходил.
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Варяг оглы Чиуауа Автор поста Афраний 2 часа назад
Да никто никого там не засуживал... посмотрите разбор матча...
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68
AMATORI 3 часа назад
Любимый игрок детства
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7k
ГородДомов 3 часа назад
Печально
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