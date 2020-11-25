Светлая Память, он был великим футболистом!
Чемпион мира 1986 года. Вице-чемпион мира 1990 года. Участник четырёх чемпионатов мира. Чемпион мира среди молодёжных команд 1979 года. Лучший игрок чемпионата мира 1986 года. Футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи».
Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6 % голосов; по версии футбольной Комиссии ФИФА, Марадона — 3-й футболист в XX веке. По опросу МФФИИС занимает 5-е место среди лучших футболистов мира XX века. Занимает 2-е место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer. Занимает второе место среди лучших игроков XX века по версии журнала France Football. Занимает 2-е место среди лучших игроков XX века по версии Guerin Sportivo. Занимает 2-е место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии журнала Placar. Является лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Входит в ФИФА 100. Первый обладатель почётного «Золотого мяча. Член Зала славы итальянского футбола в номинации «лучший иностранный игрок».
Член символической сборной лучших игроков на всех чемпионатах мира по версии ФИФА. Член символической сборной лучших игроков в истории Южной Америки. В 1999 году Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. Автор гола в ворота сборной Англии, получившего название «Гол столетия», и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира; в той же игре забил мяч рукой, этот случай известен как «Рука Бога».
Марадона является почётным гражданином Буэнос-Айреса. Именем Диего назван стадион клуба «Архентинос Хуниорс», открытый 26 декабря 2003 года в день его дебюта в составе команды. В июне 2005 года Марадона получил премию Фаустино Сармиэнто от аргентинского сената.
Спортивная карьера Марадоны оказалась сокращённой из-за наркотической зависимости, вследствие которой он был вынужден на некоторое время покинуть футбол из-за дисквалификации и лечения. Кроме этого Марадона был замешан в нескольких судебных разбирательствах, включая арест в апреле 1991 года за хранение кокаина и двухлетний условный срок, полученный им в 1999 году за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам летом 1994 года.
После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба «Бока Хуниорс». Снялся в нескольких фильмах.
С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.
Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6 % голосов; по версии футбольной Комиссии ФИФА, Марадона — 3-й футболист в XX веке. По опросу МФФИИС занимает 5-е место среди лучших футболистов мира XX века. Занимает 2-е место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer. Занимает второе место среди лучших игроков XX века по версии журнала France Football. Занимает 2-е место среди лучших игроков XX века по версии Guerin Sportivo. Занимает 2-е место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии журнала Placar. Является лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Входит в ФИФА 100. Первый обладатель почётного «Золотого мяча. Член Зала славы итальянского футбола в номинации «лучший иностранный игрок».
Член символической сборной лучших игроков на всех чемпионатах мира по версии ФИФА. Член символической сборной лучших игроков в истории Южной Америки. В 1999 году Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. Автор гола в ворота сборной Англии, получившего название «Гол столетия», и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира; в той же игре забил мяч рукой, этот случай известен как «Рука Бога».
Марадона является почётным гражданином Буэнос-Айреса. Именем Диего назван стадион клуба «Архентинос Хуниорс», открытый 26 декабря 2003 года в день его дебюта в составе команды. В июне 2005 года Марадона получил премию Фаустино Сармиэнто от аргентинского сената.
Спортивная карьера Марадоны оказалась сокращённой из-за наркотической зависимости, вследствие которой он был вынужден на некоторое время покинуть футбол из-за дисквалификации и лечения. Кроме этого Марадона был замешан в нескольких судебных разбирательствах, включая арест в апреле 1991 года за хранение кокаина и двухлетний условный срок, полученный им в 1999 году за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам летом 1994 года.
После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба «Бока Хуниорс». Снялся в нескольких фильмах.
С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.
Авторский пост
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Покойся с миром, Диего!
На 23-й минуте Марадона и Хосе Луис Кусиуффо разыграли нехитрую комбинацию на правом фланге, и последний был сбит Лотаром Маттеусом. Навес со штрафного в исполнении Хорхе Бурручаги в гол преобразовал защитник Хосе Луис Браун.
На 56-й минуте Нери Пумпидо начинает атаку от ворот сборной Аргентины, в итоге Эктор Энрике выводит Хорхе Вальдано на рандеву Харальдом Шумахером и тот не промахивается – 2:0.
Но немцам не впервой отыгрываться в таких ситуациях – на 74-й минуте после подачи от углового флажка Карл-Хайнц Румменигге из пределов вратарской проталкивает мяч в сетку.
81-я минута, еще один угловой у ворот сборной Аргентины. Подача Андреаса Бреме, скидка Томаса Бертольда и Руди Фёллер, вышедший на замену, сравнивает счет.
Но и это было еще не все – всего через три минуты Марадона гениальным пасом в касание бросает в прорыв Бурручагу и тот забивает третий, победный, гол своей команды.
Так сборная Аргентины второй раз в истории стала чемпионом мира, а немцы проиграли второй финал мундиаля кряду.