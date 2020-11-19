FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1836 постов • 359 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
30 способов, как похудеть естественным способом без диеты

30 способов, как похудеть естественным способом без диеты (13 фото)

Автор:
19 ноября 2020 09:13
Сообщество : Спорт
Метки: внешность   диета   здоровые   как похудеть   правильно питание   спорт   фигура   
360
13
Наилучший способ быстро похудеть без изнурительных диет и вреда здоровью — это бороться с лишним весом натуральными методами. Строгие диеты могут сработать в настоящее время, но никогда не будут решением этой проблемы на долгие годы.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: внешность   диета   здоровые   как похудеть   правильно питание   спорт   фигура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Антон Семёныч 2 часа назад
Про жаренную пищу.... Почему кавказские старцы, у которых в рационе постоянно присутствует жаренное мясо(пока зубы позволяют) живут до глубокой старости? А вы в курсе, что когда кусок мяса попадает на раскаленную сковороду, верхний слой сразу запекается и препятствует вытеканию из него всего самого вкусного и полезного, делая его сочным. В отличие от варёного из которого вытекло всё при варке. Магазинные котлеты , сделанные из панировочных сухарей и отходов мясного производства, плавающие в растительном масле на сковороде и пропитанные им, вот чего надо избегать. А охлажденная куриная грудка, быстро обжаренная с двух сторон, по сочности и мягкости, может поспорить с некоторыми блюдами из свинины и говядины.

Про жаренную пищу.... Почему кавказские старцы, у которых в рационе постоянно присутствует жаренное мясо(пока зубы позволяют) живут до глубокой старости? А вы в курсе, что когда кусок мяса попадает на раскаленную сковороду, верхний слой сразу запекается и препятствует вытеканию из него всего самого вкусного и полезного, делая его сочным. В отличие от варёного из которого вытекло всё при варке. Магазинные котлеты , сделанные из панировочных сухарей и отходов мясного производства, плавающие в растительном масле на сковороде и пропитанные им, вот чего надо избегать. А охлажденная куриная грудка, быстро обжаренная с двух сторон, по сочности и мягкости, может поспорить с некоторыми блюдами из свинины и говядины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 21 минуту назад
" похудеть без диеты". И тут же советы по питанию

Вообще, без диеты не похудеть. Два основных правила - есть калорий меньше, чем тратишь и двигаться каждый день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь 39 минут назад
"30 способов, как похудеть"
Заголовок для имбецилов. Существует только один способ похудеть - жрать калорий меньше, чем расходуешь.
Всё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari 50 минут назад
Забавно. Соблюдаю почти все ключевое из поста.
Бросил курить 17 лет назад. Сахар не ем ни в каком виде лет 5. Выпечку тоже. Вообще слежу за тем, что ем, избегая вредных продуктов. 3-5 раз в неделю хожу в зал. Кардио+силовая. Летом еще велосипед добавляется. Тем не менее, уже многие годы вес колеблется от 100 до 104. Полным меня назвать сложно, но жирок имеется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
179
DarkSkat Час назад
Для меня лучшим способом похудеть стала армия. Со 110 до 70 за год
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SSD 2 часа назад
Пост - говно, ТС - муд*Г
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Чем кормят в школьных столовых (15 фото) Чем кормят в школьных столовых (15 фото) Актер Итан Сапли сбросил за 9 лет 90 килограммов и превратился в атлета Актер Итан Сапли сбросил за 9 лет 90 килограммов и превратился в атлета 18 фото людей, которые сбросили безумное количество килограммов 18 фото людей, которые сбросили безумное количество килограммов Тренер аэробики бросила работу и располнела до 127 кг Тренер аэробики бросила работу и располнела до 127 кг Как штангисты смотрелись на пляжах в 80-х Как штангисты смотрелись на пляжах в 80-х Мужчина взял себя в руки и похудел на 68 кг Мужчина взял себя в руки и похудел на 68 кг
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6363



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда ты в разводе, а кушать хочется
4
107
Когда ты в разводе, а кушать хочется
Изба 100 лет назад: интерьер и быт
8
130
Изба 100 лет назад: интерьер и быт
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Русский «стальной кулак»: почему танк Т-34 вошел в историю и получил такое название?
1
26
Русский «стальной кулак»: почему танк Т-34 вошел в историю и получил такое название?
Самые популярные жанры музыки с 1990 года по 2020 год
1
20
Самые популярные жанры музыки с 1990 года по 2020 год
Чем кормят в школьных столовых (15 фото)
Чем кормят в школьных столовых (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#прикольные#СССР#дтп#новости#автомир#позитив#в мире
#юмор#животные#история#кино#авария#смешные#россия#коронавирус#психология#дикая природа
#прикол#факты#люди#советы#авто авария#на различный вкус#картинки#автомобили#авария дня#дикие животные

На что жалуетесь?

Вернуться