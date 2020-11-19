30 способов, как похудеть естественным способом без диеты

Проверено множеством людей и мною лично, главное средство для достижение стройной фигуры — это правильное питание. И тут речь не о чудо продукте, который сжигает жир на животе или секретной добавке. Необходимо придерживаться сбалансированного питания, употреблять белки, углеводы и даже жиры, включить в рацион клетчатку, есть много овощей и даст намного больший эффект, чем любая моно диета типа, гречневой, кефирной или водной. Соблюдайте рекомендации, приведенные ниже, чтобы получить тело своей мечты без изнурительных нагрузок с пользой и удовольствием.
Лучшие советы как похудеть без диет и тяжелых упражнений
1. Установите реалистичную цель
2. Запишите свой трехдневный рацион питания
3. Узнайте свою суточную норму калорий
4. Сократите сахар
5. Ваша кухня нуждается в небольшой модернизации
6. Ешьте домашнюю пищу
7. Выпивайте свою норму воды на день
8. Кушайте овощи
9. Ешьте фрукты
10. Скажите «нет» жареной пище
11. Избегайте обработанной пищи
12. Никогда не пропускайте завтрак
13. Добавьте белок во все ваши блюда
14. Режим «Без углеводов» после 7 вечера
15. Добавьте клетчатку в свое меню
16. Пейте зеленый чай
17. Избегайте сладких готовых напитков
18. Ограниченно потребляйте алкоголь
19. Ешьте медленно
20. Подавайте еду на маленьких тарелках
21. Ложитесь спать через 3 часа после ужина
22. Ешьте перед зеркалом
23. Перекусы должны быть здоровыми
24. Кардио и силовые тренировки обязательны
25. Двигайтесь
26. Планируйте активные выходные дни
27. Бросьте курить
28. Окружите себя поддерживающими людьми
29. Хорошо спите
30. Избегайте стресса
Итак, это были 30 лучших способов, как похудеть быстро и легко без диет. Измените свой образ жизни, и вы потеряете вес магическим образом. Начните сегодня, взвесившись, поставя себе цель и сделав перестановку на кухне. Удачи!
Источник:
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Вообще, без диеты не похудеть. Два основных правила - есть калорий меньше, чем тратишь и двигаться каждый день.
Заголовок для имбецилов. Существует только один способ похудеть - жрать калорий меньше, чем расходуешь.
Всё...
Бросил курить 17 лет назад. Сахар не ем ни в каком виде лет 5. Выпечку тоже. Вообще слежу за тем, что ем, избегая вредных продуктов. 3-5 раз в неделю хожу в зал. Кардио+силовая. Летом еще велосипед добавляется. Тем не менее, уже многие годы вес колеблется от 100 до 104. Полным меня назвать сложно, но жирок имеется.