Ушла тихо. Звезда «Гения» Лариса Белогурова оказалась не нужна кино

Но в действительности она сыграла еще только одну роль в картине 1992 года «Восточный роман», после чего ушла из кино. А спустя четыре года уволилась и из театра.



Даже для своих коллег она как будто исчезла. Ходили слухи, будто Белогурова ушла в монастырь. На самом деле она лишь посещала монастыри и записывала аудиокниги религиозного содержания. Владимир поддерживал свою супругу, так как сам был верующим человеком. Лариса Владимировна стала глубоко верующим человеком, однако расставание с профессией, по словам ее супруга, было связано не с этим.



В 2015 году, когда ее уже не было в живых, вдовец актрисы Владимир Цырков в интервью «Собеседнику» сказал: «Наступили 90-е годы, пришло другое поколение актеров, а она все-таки из советского кино. Лариса стала невостребованной. Предлагали сниматься в каких-то сериалах или фильмах с бандитами, но ее это не интересовало. Однажды уговорили принять участие в съемках фильма „Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...“. В результате вместо Ларисы утвердили Ладу Дэнс».



Белогурова нашла работу, не связанную с искусством, и с прежними коллегами общалась нечасто. От прессы держалась в стороне, предпочитая никого не посвящать в свои проблемы и заботы.