Ушла тихо. Звезда «Гения» Лариса Белогурова оказалась не нужна кино

В 1991 году вместе с Советским Союзом уходил на дно и великий кинематограф советской эпохи. Большинство картин, выходивших на экраны в тот момент, представляли собой кромешный ад, где дорвавшиеся до свободы творцы густо замешивали чернуху пополам с голыми телами актрис.
Уйти и не вернуться
Фильм режиссера Виктора Сергеева «Гений» стал едва ли не единственным исключением. Хотя и там поднята была актуальная на тот момент тематика — бизнес и криминал, картина выделялась из общего ряда. История талантливого изобретателя, который, не найдя своим способностям иного применения, проворачивает аферы в духе Остапа Бендера, но с современным техническим оснащением, понравилась зрителям. Главную роль Сергея Ненашева, «Папы», сыграл Александр Абдулов, а его партнершей стала Лариса Белогурова.
Актриса ни в чем не уступала Абдулову, который к тому времени был топ-фигурой отечественного кино и театра. Благодаря «Гению» Лариса обрела невероятную зрительскую популярность. Публика ждала ее новых киноролей, но... не дождалась. Белогурова исчезла с экрана, чтобы уже никогда не вернуться.
Актриса ни в чем не уступала Абдулову, который к тому времени был топ-фигурой отечественного кино и театра. Благодаря «Гению» Лариса обрела невероятную зрительскую популярность. Публика ждала ее новых киноролей, но... не дождалась. Белогурова исчезла с экрана, чтобы уже никогда не вернуться.
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Спорт + танцы = кино
Она появилась на свет в Сталинграде в 1960 году. Именно в Сталинграде — решение о переименовании города на Волге последует спустя несколько месяцев после рождения Ларисы.
В детстве родители отдали ее в секцию художественной гимнастики, где девочка подавала большие надежды. Но когда Лариса стала старше, интерес к спорту уступил место любви к танцам. В итоге она поступила в хореографическую студию при Ленинградском Мюзик-Холле, после окончания которой она стала солисткой Мюзик-Холла.
Кинорежиссеры не могли пройти мимо нее — потрясающе красивой девушки с великолепной спортивной и хореографической подготовкой. Лариса и сама мечтала о кино, поступив в ГИТИС.
Она была еще студенткой, когда сыграла свою дебютную роль в советском боевике «Шестой». Лариса играла воспитанницу одного из главных героев, который в итоге оказывался главарем бандитов. В итоге героиня Белогуровой стреляла в начальника милиции и едва не становилась жертвой самосуда со стороны местных жителей.
В детстве родители отдали ее в секцию художественной гимнастики, где девочка подавала большие надежды. Но когда Лариса стала старше, интерес к спорту уступил место любви к танцам. В итоге она поступила в хореографическую студию при Ленинградском Мюзик-Холле, после окончания которой она стала солисткой Мюзик-Холла.
Кинорежиссеры не могли пройти мимо нее — потрясающе красивой девушки с великолепной спортивной и хореографической подготовкой. Лариса и сама мечтала о кино, поступив в ГИТИС.
Она была еще студенткой, когда сыграла свою дебютную роль в советском боевике «Шестой». Лариса играла воспитанницу одного из главных героев, который в итоге оказывался главарем бандитов. В итоге героиня Белогуровой стреляла в начальника милиции и едва не становилась жертвой самосуда со стороны местных жителей.
Настоящая дочь халифа
Впрочем, Ларисе куда больше подходило амплуа романтической героини. И 1983 года маэстро музыкальных картин Ян Фрид пригласил Белогурову на главную роль в экранизацию оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер».
В роли Стеллы Марис яркая и воздушная Лариса смотрелась великолепно.
«Ей бы принцесс играть», — подумали многие зрители и не ошиблись. В том же 1983 году киностудия «Таджикфильм» поставила картину «Приключения маленького Мука» по сказке Вильгельма Гауфа. Удивительное дело, но Лариса была абсолютно органична в роли восточной принцессы Амины и в окружении таджикских актеров, составлявших костяк съемочной группы, простите за калабур, белой вороной не выглядела. Сказка, вышедшая на экраны в 1984 году, имела большой успех. Практически сразу же Белогурова сыграла еще одну восточную красавицу — Малику, дочь халифа, в картине «И ещё одна ночь Шахерезады...».
Но сама Лариса считала, что может не только потрясать красотой. В 1985 году на экраны вышла картина «Прощай, зелень лета...», в которой Белогурова сыграла роль девушки, которой по настоянию родных приходится отказаться от возлюбленного и выйти замуж за нелюбимого человека. Впоследствии она сама стала называть работу в этой картине своей первой «осознанной ролью».
В роли Стеллы Марис яркая и воздушная Лариса смотрелась великолепно.
«Ей бы принцесс играть», — подумали многие зрители и не ошиблись. В том же 1983 году киностудия «Таджикфильм» поставила картину «Приключения маленького Мука» по сказке Вильгельма Гауфа. Удивительное дело, но Лариса была абсолютно органична в роли восточной принцессы Амины и в окружении таджикских актеров, составлявших костяк съемочной группы, простите за калабур, белой вороной не выглядела. Сказка, вышедшая на экраны в 1984 году, имела большой успех. Практически сразу же Белогурова сыграла еще одну восточную красавицу — Малику, дочь халифа, в картине «И ещё одна ночь Шахерезады...».
Но сама Лариса считала, что может не только потрясать красотой. В 1985 году на экраны вышла картина «Прощай, зелень лета...», в которой Белогурова сыграла роль девушки, которой по настоянию родных приходится отказаться от возлюбленного и выйти замуж за нелюбимого человека. Впоследствии она сама стала называть работу в этой картине своей первой «осознанной ролью».
«Все, что делали на экране, — импровизация и только импровизация»
В знаменитом перестроечном трагифарсе Юрия Кары «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» Лариса Белогурова снялась в роли жены Лаврентия Берии. Но зрители предпочитали видеть в ней романтическую героиню, пусть даже с оттенком трагизма.
В 1987 году Евгений Гинзбург и Рауф Мамедов поставили музыкальный фильм «Остров погибших кораблей», ставший чрезвычайно вольной интерпретацией одноименного романа советского писателя-фантаста Александра Беляева. Несмотря на то, что критики к картине отнеслись скептически, указав на несоответствие музыкальных номеров развитию сюжета, публика наслаждалась красавицей Вивиан, которую играла Белогурова. Некоторые в зале даже прослезились, когда главную героиню убивал злодей. В «Острове погибших кораблей» Лариса смогла в полной мере проявить свое танцевальное мастерство, ничуть не стушевавшись на фоне Константина Райкина. О работе с Райкиным Белогурова вспоминала так: «Мы страшно жалели, что встретились лишь к концу съемок. А все, что делали на экране, — импровизация и только импровизация. Гинзбург снимал даже наши репетиции».
Она и в театре смотрелась органично, а известный театральный режиссер-постановщик Анатолий Васильев называл ее своей любимой ученицей.
В 1987 году Евгений Гинзбург и Рауф Мамедов поставили музыкальный фильм «Остров погибших кораблей», ставший чрезвычайно вольной интерпретацией одноименного романа советского писателя-фантаста Александра Беляева. Несмотря на то, что критики к картине отнеслись скептически, указав на несоответствие музыкальных номеров развитию сюжета, публика наслаждалась красавицей Вивиан, которую играла Белогурова. Некоторые в зале даже прослезились, когда главную героиню убивал злодей. В «Острове погибших кораблей» Лариса смогла в полной мере проявить свое танцевальное мастерство, ничуть не стушевавшись на фоне Константина Райкина. О работе с Райкиным Белогурова вспоминала так: «Мы страшно жалели, что встретились лишь к концу съемок. А все, что делали на экране, — импровизация и только импровизация. Гинзбург снимал даже наши репетиции».
Она и в театре смотрелась органично, а известный театральный режиссер-постановщик Анатолий Васильев называл ее своей любимой ученицей.
Полумарафон на съемках «Гения»
По сценарию фильма «Гений» главной героине 20 лет, а Белогуровой на момент съемок было 30. Однако никакого диссонанса не было — Лариса еще раз продемонстрировала высочайший уровень профессионализма, справившись с далеко не самой простой ролью, да еще и в окружении маститых Клюева, Абдулова, Смоктуновского.
Интересно, что Белогурову утверждать на главную роль не хотели, считая, что она недостаточно опытная. Режиссеру пришлось стоять насмерть, чтобы отстоять свое видение героини.
Фильм сняли быстро, всего за три месяца, но актерам пришлось несладко. К примеру, эпизод на натуре, где герои Абдулова и Белогуровой бегут за металлическим шаром с деньгами, переснимали десять раз. В результате артистам пришлось пробежать в общей сложности 20 километров! Но, как мы знаем, усилия не пропали даром, и «Гений», что называется, получился.
Казалось, что Лариса Белогурова окончательно переходит в высшую актерскую лигу и от новых предложений не будет отбоя.
Интересно, что Белогурову утверждать на главную роль не хотели, считая, что она недостаточно опытная. Режиссеру пришлось стоять насмерть, чтобы отстоять свое видение героини.
Фильм сняли быстро, всего за три месяца, но актерам пришлось несладко. К примеру, эпизод на натуре, где герои Абдулова и Белогуровой бегут за металлическим шаром с деньгами, переснимали десять раз. В результате артистам пришлось пробежать в общей сложности 20 километров! Но, как мы знаем, усилия не пропали даром, и «Гений», что называется, получился.
Казалось, что Лариса Белогурова окончательно переходит в высшую актерскую лигу и от новых предложений не будет отбоя.
Невостребованная
Но в действительности она сыграла еще только одну роль в картине 1992 года «Восточный роман», после чего ушла из кино. А спустя четыре года уволилась и из театра.
Даже для своих коллег она как будто исчезла. Ходили слухи, будто Белогурова ушла в монастырь. На самом деле она лишь посещала монастыри и записывала аудиокниги религиозного содержания. Владимир поддерживал свою супругу, так как сам был верующим человеком. Лариса Владимировна стала глубоко верующим человеком, однако расставание с профессией, по словам ее супруга, было связано не с этим.
В 2015 году, когда ее уже не было в живых, вдовец актрисы Владимир Цырков в интервью «Собеседнику» сказал: «Наступили 90-е годы, пришло другое поколение актеров, а она все-таки из советского кино. Лариса стала невостребованной. Предлагали сниматься в каких-то сериалах или фильмах с бандитами, но ее это не интересовало. Однажды уговорили принять участие в съемках фильма „Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...“. В результате вместо Ларисы утвердили Ладу Дэнс».
Белогурова нашла работу, не связанную с искусством, и с прежними коллегами общалась нечасто. От прессы держалась в стороне, предпочитая никого не посвящать в свои проблемы и заботы.
Даже для своих коллег она как будто исчезла. Ходили слухи, будто Белогурова ушла в монастырь. На самом деле она лишь посещала монастыри и записывала аудиокниги религиозного содержания. Владимир поддерживал свою супругу, так как сам был верующим человеком. Лариса Владимировна стала глубоко верующим человеком, однако расставание с профессией, по словам ее супруга, было связано не с этим.
В 2015 году, когда ее уже не было в живых, вдовец актрисы Владимир Цырков в интервью «Собеседнику» сказал: «Наступили 90-е годы, пришло другое поколение актеров, а она все-таки из советского кино. Лариса стала невостребованной. Предлагали сниматься в каких-то сериалах или фильмах с бандитами, но ее это не интересовало. Однажды уговорили принять участие в съемках фильма „Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...“. В результате вместо Ларисы утвердили Ладу Дэнс».
Белогурова нашла работу, не связанную с искусством, и с прежними коллегами общалась нечасто. От прессы держалась в стороне, предпочитая никого не посвящать в свои проблемы и заботы.
Не хотела ничего знать о болезни
Говорят, привычка сохранять дистанцию появилась у Ларисы еще в юности, когда завистницы подсыпали ей в спортивную обувь толченое стекло. Такие методы конкуренции, борьбы за место под солнцем для нее самой были неприемлемы.
Своих детей у Белогуровой не было, и она много времени уделяла племянникам.
В самом начале 2000-х у актрисы обнаружили рак. Курс лечения дал положительный результат, болезнь отступила, но необходимо было периодически проходить обследование. Однако она отказывалась посещать врачей, даже несмотря на мольбы любимого мужа. Видимо, решила во всем положиться на волю Господа. В итоге болезнь вернулась, и на сей раз уже справиться с ней не получилось.
20 января 2015 года Лариса Белогурова скончалась. Два дня спустя ее похоронили в родном Волгограде. Громкого прощания не было. Помимо родных, на похоронах присутствовал только режиссер Анатолий Васильев.
Ей было всего 54 года, и талант позволял сыграть великое множество прекрасных ролей. Но свою судьбу Белогурова приняла без ропота и со смирением.
Своих детей у Белогуровой не было, и она много времени уделяла племянникам.
В самом начале 2000-х у актрисы обнаружили рак. Курс лечения дал положительный результат, болезнь отступила, но необходимо было периодически проходить обследование. Однако она отказывалась посещать врачей, даже несмотря на мольбы любимого мужа. Видимо, решила во всем положиться на волю Господа. В итоге болезнь вернулась, и на сей раз уже справиться с ней не получилось.
20 января 2015 года Лариса Белогурова скончалась. Два дня спустя ее похоронили в родном Волгограде. Громкого прощания не было. Помимо родных, на похоронах присутствовал только режиссер Анатолий Васильев.
Ей было всего 54 года, и талант позволял сыграть великое множество прекрасных ролей. Но свою судьбу Белогурова приняла без ропота и со смирением.
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Метки: Лариса Белогурова актриса кино
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Есть еще желающие попросить у господа здоровья?
А я пожалуй по старинке, у врачей лечиться буду!
Положено судьбой бежать к врачам - побежишь, не положено - не побежишь.
В любом случае твое решение предопределено, но время отмеряно. Меньше или больше не проживешь.
Если не вызвал врача, значить так было нужно, вызвал - тоже так было нужно.
Но тем не менее, в фильме "Гений" она не отказалась засветить свои жопу и сисечки)))