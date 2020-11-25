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Ушла тихо. Звезда «Гения» Лариса Белогурова оказалась не нужна кино

Ушла тихо. Звезда «Гения» Лариса Белогурова оказалась не нужна кино (10 фото)

Автор:
25 ноября 2020 13:21
Сообщество : Кино
Метки: Лариса Белогурова   актриса   кино   
1802
10
В 1991 году вместе с Советским Союзом уходил на дно и великий кинематограф советской эпохи. Большинство картин, выходивших на экраны в тот момент, представляли собой кромешный ад, где дорвавшиеся до свободы творцы густо замешивали чернуху пополам с голыми телами актрис.
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Метки: Лариса Белогурова   актриса   кино   
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18k
BillyBonzz 3 часа назад
Ну, на самом деле, нет ничего удивительного что актер становится забытым. Это издержки их профессии, хочешь быть все время "в тренде", шевели ушами, старайся, в конце концов это твоя работа, если хочешь быть знаменитой и напоминать о себе в кадре. А то у нас актеры привыкли сыграть пару-тройку второстепенных ролишек а потом сидеть и "ах, я такая все непонятая и невостребованная".
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61k
Максим BillyBonzz 2 часа назад
не совсем.. просто там своя мафия.. как на эстраде одни и те же и тащат родственников.. все эти Галкины-Алкины. и ничем их не выкурить.. В кино такая же херня.. Ванштейны и у нас в РФ свои есть) В США вон все звезды современные, кого не копни.. еврейские корни) А остальные через одно место проходят.
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9k
Serg2001 2 часа назад
А мне как раз в "Гении" её игра не понравилась. Внешние данные да, а актерские... Увы. Статичная какая-то показалась. Роль девочки студентки, а эмоции как у тёти, которая по телефону время говорила. ИМХО.
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9k
Антон Семёныч 3 часа назад
"В самом начале 2000-х у актрисы обнаружили рак. Курс лечения дал положительный результат, болезнь отступила, но необходимо было периодически проходить обследование. Однако она отказывалась посещать врачей, даже несмотря на мольбы любимого мужа. Видимо, решила во всем положиться на волю Господа"
Есть еще желающие попросить у господа здоровья?
А я пожалуй по старинке, у врачей лечиться буду!
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2k
Serg Максим 59 минут назад
Не правильно поняли. Все поступки заранее предопределены и положенное время отмеряно всем.

Положено судьбой бежать к врачам - побежишь, не положено - не побежишь.

В любом случае твое решение предопределено, но время отмеряно. Меньше или больше не проживешь.

Если не вызвал врача, значить так было нужно, вызвал - тоже так было нужно.
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9k
Антон Семёныч Serg 57 минут назад
Рассуждения фаталиста. От нас ничего не зависит, все что с нами происходит-судьба.
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9k
Антон Семёныч Serg 54 минуты назад
Интересно, если гопник достанет ножичек в поъезде и скажет, что пришло твое время и так судьбой отмеряно. Ты с этим согласишься или сделаешь попытку остаться в живых. Ведь по твоей же логике, не просто так на твоем пути оказался человек с ножом.
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61k
Максим Serg Полчаса назад
фаталист верящий в то, что каждый твой пук за тебе решен кем-то сверху.. очень удобная позиция перекладывания проблем и ответственности) Правильно говорят, религия рабов.
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61k
Максим Антон Семёныч Полчаса назад
нет он будет визжать, а когда его спасут другие люди скажут что их бог послал.. Я таких аутистов встречал))
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18k
BillyBonzz 3 часа назад
"Большинство картин, выходивших на экраны в тот момент, представляли собой кромешный ад, где дорвавшиеся до свободы творцы густо замешивали чернуху пополам с голыми телами актрис." (с)
Но тем не менее, в фильме "Гений" она не отказалась засветить свои жопу и сисечки)))
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