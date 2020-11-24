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Развод после 25 лет брака и ребенок в 62, или Как сложилась судьба культового Мистера Бина

Развод после 25 лет брака и ребенок в 62, или Как сложилась судьба культового Мистера Бина (7 фото)

Автор:
24 ноября 2020 18:15
Метки: актер   биография   интересно   
1218
7

Знаменитый Мистер Бин из одноименного сериала, покорил сердца миллионов людей своей непосредственностью и смешливостью. Мало кто знает, что автор и исполнитель роли мистера Бина в реальной жизни человек серьезный, имеющий магистерскую степень Оксфордского университета. Уровень его IQ равен 178 баллам и является одним из самых высоких в мире кино.

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Метки: актер   биография   интересно   
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136
МИХАН 4 часа назад
Терпеть не мог его..Вообще западный юмор очень пошлый ! Больше похожий на ужимки и все ниже пояса ,как сейчас на комеди клаб и т.д.
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3k
3BE3DA4ET 45 минут назад
Мегрэ расставляет сети / Maigret Sets a Trap, в главной роли - не мистер Бин, а Роуэн Себастьян Аткинсон.
Отлично сыграл.
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1k
cbgcbr 2 часа назад
К слову о Джеймсе Бонде, Аткинсон снимался с Ш. Коннери в фильме "Никогда не говори никогда"1983 (эпизод)
К слову о Джеймсе Бонде, Аткинсон снимался с Ш. Коннери в фильме "Никогда не говори никогда"1983 (эпизод)
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7k
kaboza 2 часа назад
Прикольный персонаж, поколению камеди не объяснить...
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6k
Саша Смирнов 2 часа назад
Бенни Хилл - это ДА!
А "мистер Бин" - жалкая пародия на Бенни Хилла.
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138
Никудатор 2 часа назад
Из всех кривляющихся придурков можно только Джитма Керри местами смотреть.
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441
Остап Ива́нович. 3 часа назад
Синдром Шурика.. Хочет Играть серьезные роли - так уж устроен человек , вечно недоволен..
Синдром Шурика.. Хочет Играть серьезные роли - так уж устроен человек , вечно недоволен..
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4k
ayekaramba 3 часа назад
первые самый яркий персонаж Роуэна Аткинсона дебютировал в коротком отрывке на местном канале «Телевидение Темзы», а уже после этого в 2002 вышел самостоятельный сериал «Мистер Бин»,

Чего??? Мистер Бин начался в 1990 году
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29k
Alex 4 часа назад
Хороший дядька.
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56k
Опиум для народа 4 часа назад
Может в жизни он и умный и хороший чувак,но его амплуа...Как раз для дебиловатой массы,отсюда и поклонники.
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916
Broscan Опиум для народа 3 часа назад
Кривляке Керри до актёра Аткинсона оч далеко!
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56k
Опиум для народа Broscan 3 часа назад
Велика ли разница в сортах говна?)))
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27k
LEPA Cornho 2 часа назад
Амплуа рассчитанное на публику,которая смеётся уже тогда,когда ей средний палец показывают.
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7k
Cornho LEPA 53 минуты назад
Извините, не соглашусь.
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7k
Cornho Broscan 52 минуты назад
Вот это верно!
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136
МИХАН 4 часа назад
Еще вспомнил Краморова (царствие ему небесное) ,Никулин ему как то комплимент сделал ,а тебе и играть не нужно ,на тебя смотришь и уже смеятся хочется ..Краморов обиделся и зря !
Играл он роли все бесподобно ,зря в США сбежал ..
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7k
Cornho МИХАН 4 часа назад
КрамАров
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