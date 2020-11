Развод после 25 лет брака и ребенок в 62, или Как сложилась судьба культового Мистера Бина

Путь на телевидении Роуэн начал в 1979 году с авторской сатирической программы «Не девятичасовые новости» (Not the Nine O'Clock News), которая пользовалась невероятным успехом в Великобритании.

После успеха телешоу актера пригласили участвовать в комедийный сериал про средневековые похождения Блэкэддера под названием «Черная гадюка» (1982-1988), который с успехом продержался четыре сезона и свёл его с британскими комиками Хью Лори и Стивеном Фраем. Последние договорились с актёром об его участии и в собственном «Шоу Фрая и Лори» (1987-1995).