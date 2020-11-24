Развод после 25 лет брака и ребенок в 62, или Как сложилась судьба культового Мистера Бина

Знаменитый Мистер Бин из одноименного сериала, покорил сердца миллионов людей своей непосредственностью и смешливостью. Мало кто знает, что автор и исполнитель роли мистера Бина в реальной жизни человек серьезный, имеющий магистерскую степень Оксфордского университета. Уровень его IQ равен 178 баллам и является одним из самых высоких в мире кино.
Роуэн Себастьян Аткинсон родился на свет 6 января 1955 года в Великобритании в многодетной семье. Сфера деятельности его родителей была далека от театральной сцены — отец был фермером. В школьном возрасте он запросто мог рассмешить одноклассников и учителей, и уже тогда было понятно, что Роуэн обладает уникальной и запоминающейся мимикой. Технический склад ума привел молодого Роуэна в университет на факультет электроники, он всерьез увлекся учебой и получил специальность инженера-электрика.
Однако, желание выступать на публике не опускало молодого человека, и уже на 2 курсе он занялся лицедейством. А позже вступил в Драматическое общество Оксфордского университета (OUDS).
Телевидение
Выйдя на сцену, чтобы реализовать свой актёрский потенциал, Роуэн начал оттачивать мимику лица и маниакально-комедийный гений, которые вскоре и сделали его знаменитым. Во время учебы в Оксфорде он начал работать с актером Ричардом Кертисом и композитором Говардом Гудоллом, и вместе они отважились на участие в Эдинбургском фестивале.
Путь на телевидении Роуэн начал в 1979 году с авторской сатирической программы «Не девятичасовые новости» (Not the Nine O'Clock News), которая пользовалась невероятным успехом в Великобритании.
После успеха телешоу актера пригласили участвовать в комедийный сериал про средневековые похождения Блэкэддера под названием «Черная гадюка» (1982-1988), который с успехом продержался четыре сезона и свёл его с британскими комиками Хью Лори и Стивеном Фраем. Последние договорились с актёром об его участии и в собственном «Шоу Фрая и Лори» (1987-1995).
Впервые самый яркий персонаж Роуэна Аткинсона дебютировал в коротком отрывке на местном канале «Телевидение Темзы», а уже после этого в 2002 вышел самостоятельный сериал «Мистер Бин», который и принес Роуэну мировую славу. Шоу «Мистер Бин» до сих пор популярно в Великобритании, регулярно выпускаются новые сезоны, создано несколько полнометражных фильмов.
Большой экран
Однако, Роуэн Аткинсон стал заложником созданного им образа и это не позволило ему полностью реализовать себя в большом кино. Как правило, в полнометражных фильмах ему всегда отводились роли второго плана, также приглашали его в эпизоды и в качестве Мистера Бина.
Тем не менее, кое-что сделать он смог — это, конечно же роль Джонни Инглиша в комедийных пародиях на шпионские фильмы о Джеймсе Бонде. Вышедший в 2003 году фильм «Агент Джонни Инглиш» пользовался большим успехом у преданной аудитории и европейских критиков. Роль принесла Роуэну награду "European Film Awards". В 2011 году было снято продолжение шпионской комедии «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка», а в 2018 вышла третья часть приключений британского агента разведки «Агент Джонни Инглиш 3.0».
Автомобили
Роуэну нравятся только быстрые автомобили! Любовь актёра к автомобилям началась с Morris Minor, который принадлежал его матери. Актёр довольно часто писал статьи для британских журналов Car, Octane и Evo. Аткинсон неоднократно участвовал в любительских и профессиональных гонках в различных классах, в том числе откатал два сезона на Renault 5 GT Turbo.
Имея вполне приличное состояние приблизительно в 100 миллионов фунтов стерлингов, Роуэн не отказывает себе в страсти к автомобилям. В коллекции автомобилей Аткинсона преобладает марка Aston Martin. В том числе у него есть автомобиль Aston Martin DB7 Vantage, который участвовал в съёмках фильма «Агент Джонни Инглиш», Aston Martin DB8. Aston Martin V8 Zagato, на котором он неоднократно участвовал в гонках — разбил на мероприятии Aston Martin Owners Club на трассе Croft Circuit в 2001 году.
Ему также принадлежат McLaren F1, Morgan Aeromax, Audi A8, Mercedes S-Class S 600 L и Honda Civic Hybrid. Единственная марка, с которой он совсем не дружит и никогда не будет владеть — это Porsche.
Личная жизнь
Актер не очень любит общаться с репортерами и неохотно отвечает на вопросы о личных отношениях. С февраля 1990 года актер состоял в официальном браке с Сунетре Шастри. Пара впервые встретилась в конце 1980-х, когда она работала визажистом на BBC. У них в браке родилось двое детей: сын Бенджамин Александр Себастьян (1993) и дочка Лили Грейс Аткинсон (1995). Известно, что дочь, вдохновленная примером отца, выбрала сцену и занимается вокалом.
Фактически пара распалась в 2014 году, когда Роуэн начал встречаться с комедийной актрисой Луизой Форд, которая почти вдвое моложе него. Прежняя жена актера Роуэна Аткинсона получила развод на основании судебного решения по причине его "неприемлемого поведения" в 2015 году.
Со своей новой избранницей Роуэн познакомился на премьере спектакля «Quartermaine's Terms». Актриса Луиза Форд в 2015 году стала официальной супругой Роуэна, а в 2017 году родила ему третьего ребенка, когда актёру уже исполнилось 62 года. На сегодняшний момент известно лишь то, что это мальчик. Имя сына парой не разглашается.
Скучный человек
Несмотря на свои успехи, Аткинсон считает себя довольно замкнутым и отчаянно настаивает на том, что в обычной жизни он совсем не весёлый. "Я, – говорит он, – по сути, довольно тихий, скучный человек". За заслуги перед драматическим искусством и благотворительностью в 2013 году он был назначен номинальным главнокомандующим Ордена Британской империи (CBE).
Источник:
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Понравилось30
Отлично сыграл.
А "мистер Бин" - жалкая пародия на Бенни Хилла.
Чего??? Мистер Бин начался в 1990 году
Играл он роли все бесподобно ,зря в США сбежал ..