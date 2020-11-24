Студентка узнала о беременности, а через три дня родила сына

Такие инъекции она делала уже больше года – один раз в три месяца, чтобы предотвратить нежелательную беременность. Эми некоторое время уже снимала комнату со своим молодым человеком, а также училась в колледже и подрабатывала официанткой, сообщает портал Metro.



Девушка пожаловалась доктору на тянущие боли в животе и та предложила сделать тест на беременность. Тест оказался положительным, но вторая полоска была очень нечёткая, поэтому врач предположила, что срок беременности всего 5-6 недель.



Для Эми и её парня эта новость стала шоком. Девушка решила рассказать всё маме и приехала на несколько дней к ней домой. В один из этих дней в гостях у девушки сильно заболел живот, и она отправилась в уборную. Просидев там около часа, страдая от дикой боли, но внезапно наступило облегчение. Девушка посмотрела в унитаз и увидела нам ножки и попку ребёнка.



Эми достала младенца, перерезала пуповину обычными ножницами и смыла плаценту. Потом она позвала на помощь маму, которая вызвала скорую.