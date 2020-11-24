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Сообщество Беременность и роды 61 пост • 26 подписчиков подписаться
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Студентка узнала о беременности, а через три дня родила сына

Студентка узнала о беременности, а через три дня родила сына (4 фото)

Автор:
24 ноября 2020 16:25
Сообщество : Беременность и роды
Метки: англия   беременность   девушка   младенец   новорождённый   роды   
2479
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17-летняя англичанка Эми Стивенс узнала о беременности совершенно случайно. Она пришла на плановый приём к своему гинекологу, чтобы сделать противозачаточную инъекцию.
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Метки: англия   беременность   девушка   младенец   новорождённый   роды   
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14k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Студентка узнала о беременности, а через три дня родила сына
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9k
Великий Кормчий Полчаса назад
Студентка узнала о беременности, а через три дня родила сына
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5k
Нестерин Сергей 54 минуты назад
У тебя болит живот?
Значит что- то в нём живёт!
Или это временно,
Или ты беременна.
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Крестнику моей мамы 4 года. Её коллега и подруга так и родила. Она почти 1.80 ростом и крупная. Так вот однажды она говорит моей маме, что-то живот болит и тянет поясницу. Пошла в больницу, пришла в шоке)))) ей там сказали, что она беременна на 7 мес! Короче от стресса и охреневания она родила раньше срока! А ей между прочим не 17 лет, а как мне 33.
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39k
Соломей Час назад
Бред сивойкэйбл.фишки сегодня идут на рекорд
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107
vova old 2 часа назад
здоровая баба однако. мазаль тов!
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3k
lexa 2 часа назад
была у меня "знакомая" , по прозвищу хоккеистка (страшная , бесформенная и беззубая) , так вот , поехала она на скорой с аппендицитом и случайно родила ))
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9k
Великий Кормчий 2 часа назад
Тут по-любому фотки не ее..,
Что бы так не заметить, туловище "существа" должно быть не менее ста килограммов....
Короче я не знаю кто на неё смог бы залезть. Разве что лысый из порнхаба.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
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