Студентка узнала о беременности, а через три дня родила сына

17-летняя англичанка Эми Стивенс узнала о беременности совершенно случайно. Она пришла на плановый приём к своему гинекологу, чтобы сделать противозачаточную инъекцию.
Такие инъекции она делала уже больше года – один раз в три месяца, чтобы предотвратить нежелательную беременность. Эми некоторое время уже снимала комнату со своим молодым человеком, а также училась в колледже и подрабатывала официанткой, сообщает портал Metro.
Девушка пожаловалась доктору на тянущие боли в животе и та предложила сделать тест на беременность. Тест оказался положительным, но вторая полоска была очень нечёткая, поэтому врач предположила, что срок беременности всего 5-6 недель.
Для Эми и её парня эта новость стала шоком. Девушка решила рассказать всё маме и приехала на несколько дней к ней домой. В один из этих дней в гостях у девушки сильно заболел живот, и она отправилась в уборную. Просидев там около часа, страдая от дикой боли, но внезапно наступило облегчение. Девушка посмотрела в унитаз и увидела нам ножки и попку ребёнка.
Эми достала младенца, перерезала пуповину обычными ножницами и смыла плаценту. Потом она позвала на помощь маму, которая вызвала скорую.
Девушка пожаловалась доктору на тянущие боли в животе и та предложила сделать тест на беременность. Тест оказался положительным, но вторая полоска была очень нечёткая, поэтому врач предположила, что срок беременности всего 5-6 недель.
Для Эми и её парня эта новость стала шоком. Девушка решила рассказать всё маме и приехала на несколько дней к ней домой. В один из этих дней в гостях у девушки сильно заболел живот, и она отправилась в уборную. Просидев там около часа, страдая от дикой боли, но внезапно наступило облегчение. Девушка посмотрела в унитаз и увидела нам ножки и попку ребёнка.
Эми достала младенца, перерезала пуповину обычными ножницами и смыла плаценту. Потом она позвала на помощь маму, которая вызвала скорую.
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Девушка с ребёнком пролежала в больнице 3 дня и их выписали, потому что и малыш, и мама были абсолютно здоровы. Врачи не смогли установить точный срок беременности, но склонялись к 38 неделям, потому что мальчик весил 2500 грамм.
Молодая мама вспоминает, что когда она начала обзванивать начальство и друзей, чтобы рассказать о происшествии, то ей никто сразу не поверил.
С тех пор прошёл уже год, но Эми до сих пор недоумевает, как она, делая противозачаточные инъекции, отходила беременная 38 недель, но при этом у неё не было "беременного" животика, повышения веса и вообще никаких симптомов.
Молодая мама вспоминает, что когда она начала обзванивать начальство и друзей, чтобы рассказать о происшествии, то ей никто сразу не поверил.
С тех пор прошёл уже год, но Эми до сих пор недоумевает, как она, делая противозачаточные инъекции, отходила беременная 38 недель, но при этом у неё не было "беременного" животика, повышения веса и вообще никаких симптомов.
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Значит что- то в нём живёт!
Или это временно,
Или ты беременна.
Что бы так не заметить, туловище "существа" должно быть не менее ста килограммов....
Короче я не знаю кто на неё смог бы залезть. Разве что лысый из порнхаба.