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Щенячий восторг: малышу подарили собаку и они сразу стали лучшими друзьями

Щенячий восторг: малышу подарили собаку и они сразу стали лучшими друзьями (4 фото)

Автор:
13 ноября 2020 13:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   лучший друг   малыш   мимими   собака   собака - лучший друг   четвероногий друг   щенок   
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Как вы считаете, в каком возрасте человеку уже можно подарить собаку? Родители годовалого мальчика из США решили, что первый день рождения - самое подходящее время, чтобы у их сына появился настоящий друг. И кажется, не ошиблись!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   лучший друг   малыш   мимими   собака   собака - лучший друг   четвероногий друг   щенок   
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DumDum 54 минуты назад
Повезло. Мне, чтобы родители купили собаку, пришлось вырасти и купить самому:)...
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26k
Игорь Полчаса назад
Известная истина, что "собака - друг человека".
А разве друзей можно покупать и дарить?
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15k
Топпер Харли Час назад
Щенячий восторг: малышу подарили собаку и они сразу стали лучшими друзьями
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