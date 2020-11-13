Щенячий восторг: малышу подарили собаку и они сразу стали лучшими друзьями

Малыш тянется к щенку и вскрикивает от восторга. Он еще не может ничего сказать, но явно волнуется и радуется такому подарку. Только послушайте это радостное хихиканье! А потом мальчик и щенок начинают вместе ползать по полу - они явно нашли друг друга.