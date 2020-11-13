Щенячий восторг: малышу подарили собаку и они сразу стали лучшими друзьями

Как вы считаете, в каком возрасте человеку уже можно подарить собаку? Родители годовалого мальчика из США решили, что первый день рождения - самое подходящее время, чтобы у их сына появился настоящий друг. И кажется, не ошиблись!
На видео, размещенном в соцсетях и моментально ставшем очень популярным, запечатлен трогательный момент знакомства малыша Фрема и его щенка.
Родители подносят ребенка к большой коробке, обвязанной лентой, и говорят: "Фрем, посмотри, что там внутри!"
Родители подносят ребенка к большой коробке, обвязанной лентой, и говорят: "Фрем, посмотри, что там внутри!"
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Малыш тянется к щенку и вскрикивает от восторга. Он еще не может ничего сказать, но явно волнуется и радуется такому подарку. Только послушайте это радостное хихиканье! А потом мальчик и щенок начинают вместе ползать по полу - они явно нашли друг друга.
Этот душевный 50-секундный ролик, загруженный на TikTok Джеком Фрэнком, был просмотрен более 10 миллионов раз за сутки с момента его загрузки.
Зрители признавались, что восхищены увиденным и что эти кадры заставили их сердца растаять.
Зрители признавались, что восхищены увиденным и что эти кадры заставили их сердца растаять.
Детские психологи утверждают, что отношения, которые создаются между маленьким ребенком и собакой, - особенные, и это очень полезно для развития ребенка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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