Школьник получил двойку за нестандартный анализ басни "Ворона и лисица"

Ученик начальной школы получил задание написать сочинение о положительном персонаже басни. Однако его представления о добре слегка отличаются от общепринятых. Мальчик посчитал лисицу хитрой, а ворону глупой, поэтому главным героем произведения стал сыр. Преподаватель такой вывод не оценил...
Виновата ли ворона в том, что она глупая, а лиса - что хитрая? Как вы считаете, справедливо ли замечание педагога?
Авторский пост
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Метки: начальная школа преподаватель ученик школа
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Так что однозначно, положительный герой тут - лиса. Подозреваю, что под ней выведен талантливый налоговик господин Мишустин.
Достал учебники по алгебре, геометрии и физике 80-х годов, по которым сам учился. Будем заниматься самообразованием.
А по басне...Да любой порок можно обратить в этакое,бл"дь,достоинство.Это всего лишь сраная риторика и демагогия.
Не глупый,а доверчивый.Не хитрая,а предприимчивая.)))
А в басне "Ворона и Лисица", кто тут положительный?
И не факт, что учительница права.
ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО.
Как то читал историю, как задали разобрать рассказ и написать что имел в виду автор в этом рассказе. Ученица пошла к своему дедушке и попросила его помочь, двоём они написали эссе. Учительница поставила двойку и сказала что ученица неправа. Вот только её дедушка, являлся автором того самого рассказа.
Так же само, Чарли Чаплин, занял второе место, на конкурсе: "Двойники Чарли Чаплина".
Да и ещё, сейчас снимают: "Матрица - 4" и сейчас начали всплывать подробности, по информации, Вачовски, ещё год назад сообщили что мы все неправильно поняли сюжет фильма. Ведь избранный это не Нэо, а агент Смитт. И блогеры начали пересматривать и разбирать старые серии и нашли много доказательств этой теории.