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Школьник получил двойку за нестандартный анализ басни "Ворона и лисица"

Школьник получил двойку за нестандартный анализ басни "Ворона и лисица" (1 фото)

Автор:
22 ноября 2020 18:35
Метки: начальная школа   преподаватель   ученик   школа   
506
1
Ученик начальной школы получил задание написать сочинение о положительном персонаже басни. Однако его представления о добре слегка отличаются от общепринятых. Мальчик посчитал лисицу хитрой, а ворону глупой, поэтому главным героем произведения стал сыр. Преподаватель такой вывод не оценил...

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Метки: начальная школа   преподаватель   ученик   школа   
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25k
Антон Час назад
Мелкий ещё не знает, что размышлять надо так, как скажут.
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205
fda Минуту назад
Парень написал, мне кажется. Ученик начальной школы. То ли я стар, то ли дети стали умней, а сенсеи глупей. Другие сочинения посмотреть бы.
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28k
Юр21 3 минуты назад
А вот зря неоценили попытку ученика думать, пусть не правильно - но по своему!
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141k
☭Cheкаво☭ 5 минут назад
Вот что значит, смотреть не советские, а пиндоские тупые мультики, все Сочинение в одно предложении))
Вот что значит, смотреть не советские, а пиндоские тупые мультики, все Сочинение в одно предложении))
Вот что значит, смотреть не советские, а пиндоские тупые мультики, все Сочинение в одно предложении))
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3k
Едондер пуп 10 минут назад
Начнем с того, что сыр был послан богом, потом через лишение сыра вороне было внушение о грехе честолюбия, а сам посланец был в итоге съеден. Пацан правильно со знакомым сюжетом разобрался!))
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2k
Frank Borman 20 минут назад
Вундеркинд растет. На самом деле, в басне заложен глубокий философско-экономический смысл. Сыр - это денежки, ворона - это народ, а лиса - это государство. Мораль сей басни такова - как бы не корячился наивный народ, а хитрое государство все равно выманит из него денежки, используя налоги, акцизы, сборы и прочие премудрости. Басня эта должна изучаться во всех экономических вузах страны, типа ВШЭ.
Так что однозначно, положительный герой тут - лиса. Подозреваю, что под ней выведен талантливый налоговик господин Мишустин.
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2k
CHYCMYMPUK Полчаса назад
Вчера у дочери в тесте по физике была задача про черепаху бегающую по песку со скоростью 30 м/с. После этого я уже ничему не удивляюсь.
Достал учебники по алгебре, геометрии и физике 80-х годов, по которым сам учился. Будем заниматься самообразованием.
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35k
Андрей Бертон CHYCMYMPUK 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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592
евгений 36 минут назад
я тоже так считаю)) сыр - это материальные блага, деньги если хотите. И сами по себе не несут ничего, ни плохого ни хорошего. А вот люди, вороны и лисицы да
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2k
Core 36 минут назад
Тот случай, когда препод немного ворона
мне за зелёную лампу тоже тройбан влепили
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5k
Шурави 38 минут назад
Это реальная глупость, но и задание глупость - в этой басне нет положительных героев.
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15k
Олег 42 минуты назад
Гм... А почему не ель? Ель же положительный персонаж! Она вырабатывает кислород, даёт пристанище вороне, радует окружающих, является символом Нового года...
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56k
Опиум для народа Олег Полчаса назад
Ага,а ночью его потребляет,вырабатывая углекислоту.)
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5k
vitenok 42 минуты назад
Смысл этой басни в том , что на дурака, хвастуна, и т.п. не нужен нож, ему с три короба наврешь, ему немного подпоёшь, и делай с ним что хошь. У пацана функциональная тупость, читать умеет, но смысл написанного не понимает. Сейчас этим многие дети, и часть молодёжи страдает.
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56k
Опиум для народа vitenok Полчаса назад
Спрос был не о смысле басни,а о положительном персонаже.У вас функциональная тупость,читать умеете,а смысла написанного не понимаете.)
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56k
Опиум для народа 43 минуты назад
Препод-долбо"б полнейший и п"дор. Если требуешь от человека,чтобы он высказал своё мнение-будь добр принять его. Или не вы"бывайся. Теперь ребенок будет знать-что высказывать то что думаешь-чревато.
А по басне...Да любой порок можно обратить в этакое,бл"дь,достоинство.Это всего лишь сраная риторика и демагогия.
Не глупый,а доверчивый.Не хитрая,а предприимчивая.)))
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5k
Игорь 49 минут назад
У истории есть продолжение - сыровар Сирота прознал про это сочинение и одарил автора и его гонителя сырами.
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37k
Сергей 54 минуты назад
Всё правильно пацан написал, потому что положительных героев в жизни съедают гораздо чаще отрицательных.
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35k
Андрей Бертон 57 минут назад
Ну ладно "Слон и Моська", там чётко видно кто положительный персонаж.
А в басне "Ворона и Лисица", кто тут положительный?
И не факт, что учительница права.

ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО.

Как то читал историю, как задали разобрать рассказ и написать что имел в виду автор в этом рассказе. Ученица пошла к своему дедушке и попросила его помочь, двоём они написали эссе. Учительница поставила двойку и сказала что ученица неправа. Вот только её дедушка, являлся автором того самого рассказа.

Так же само, Чарли Чаплин, занял второе место, на конкурсе: "Двойники Чарли Чаплина".

Да и ещё, сейчас снимают: "Матрица - 4" и сейчас начали всплывать подробности, по информации, Вачовски, ещё год назад сообщили что мы все неправильно поняли сюжет фильма. Ведь избранный это не Нэо, а агент Смитт. И блогеры начали пересматривать и разбирать старые серии и нашли много доказательств этой теории.
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56k
Опиум для народа Андрей Бертон Полчаса назад
Если уж на то пошло,то спрашивать надо у Эзопа или Лафонтена. Уж не знаю,у кого из них Крылов упёр басню...)
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71k
Я Только спросить. 58 минут назад
У глупых учителей глупые ученики..
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4k
Иван Час назад
Положительный герой чувак который послал вороне сыр. Ворона классический лох. А лиса съела колобка.
Положительный герой чувак который послал вороне сыр. Ворона классический лох. А лиса съела колобка.
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Судя по тому, что училка своими исправлениями обошла слово "кажИтЬся", хотя и поставила после него запятую - она сама та еще жертва ЕГЭ.
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824
Максим Алтадуков Час назад
"Сыр", он как власть, ежели удалось за него схватиться, держи, не разевай рот, а то всякие оппозиционные силы в виде лисы, только и ждут возможности перехватить "манящий" кусок.
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33k
dima423 Час назад
лиса хитрая, ворона глупая, а сыр какой?) Характер главного героя (по мнению пацана) не раскрыт, обоснования его положительности нет, вобщем мысль совершенно не раскрыта, да еще и сплошные грамматические и пунктуационные ошибки... так что все правильно, 2 по делу) Мораль той басни такова... если уж хочешь повыепываться, то делай это так, чтобы не к чему было доепаться))
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