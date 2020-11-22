FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9178 постов • 1138 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Он схватил ее за край пальто

Он схватил ее за край пальто (2 фото)

Автор:
22 ноября 2020 12:25
Сообщество : Животные
Метки: животные   пес   позитив   рассказ   ротвейлеры   счастье   
416
2
Он схватил ее за край пальто. Алиса даже крикнуть не могла - вдруг голос пропал. Да и людей особо на улице не было. Десятый час вечера. Это она зачем-то решила срезать путь и не вызвала такси. Решила прогуляться, лес зимний недалеко, красота, как в сказке. Только вдруг ветер поднялся со снегом. И даже дорогу не видно стало. Подняла воротник и тут поняла - рядом кто-то есть!
Обернулась - огромная собака стояла и не мигая, смотрела на нее.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   пес   позитив   рассказ   ротвейлеры   счастье   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Вишенка Крокодилова Час назад
Добрый рассказ. Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
589
Torvard 7 минут назад
ну хоть что позитивное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289
МИХАН 40 минут назад
Красивый пес на фото !!!!Люблю таких
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Пафнутий 41 минуту назад
Рассказ добрый, хотя и с чисто женским окончанием типа - "...а потом они все переженились и жили долго и счастливо".
Хотя, суровый мужик бы наверное написал хеппи энд в стиле - "...хозяин пса все равно загнулся в больнице, но перед смертью успел отписать квартиру спасительнице своей собаки".
Конечно же плюсую, но если найду в тырнете фотку ротвеллера с лампой, все непременно выложу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
B0n 41 минуту назад
Лампово и мило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER 44 минуты назад
Хороший рассказ. Добрый и
Читается легко.
Автор - пешы исчо!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем 10 песиков, которые при взрослении изменились почти до неузнаваемости 10 песиков, которые при взрослении изменились почти до неузнаваемости Очаровательный щенок, который похож на большое пушистое облако Очаровательный щенок, который похож на большое пушистое облако В Приморском крае появился "Русский Хатико" В Приморском крае появился "Русский Хатико" В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100698



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мусульманин решил помолиться на борту самолета, но был задержан полицией
0
103
Мусульманин решил помолиться на борту самолета, но был задержан полицией
"Тысяча чертей": реконструктор-мушкетер из Петербурга исколол и ограбил двух азербайджанцев
1
263
"Тысяча чертей": реконструктор-мушкетер из Петербурга исколол и ограбил двух...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Это лольно: как слово «лол» стало частью интернет-сленга?
0
7
Это лольно: как слово «лол» стало частью интернет-сленга?
Матчи без ведущих игроков: куда пропал Головин
1
5
Матчи без ведущих игроков: куда пропал Головин
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#картинки#коты#россия#настроение#авария#дтп#кот
#юмор#животные#кино#прикольные#позитив#жизнь#смешные#актер#интересное#медицина
#история#интересно#СССР#в мире#полиция#люди#на различный вкус#биография#искусство#музыка

На что жалуетесь?

Вернуться