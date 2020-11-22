Он схватил ее за край пальто

Собак Алиса боялась. С детства. Когда-то соседская мелкотня цапнула. Злобная такая, кусачая. С той поры обходила их стороной. А когда попадались вблизи, то сильно колотилось сердце, потели ладони и всю ее окутывал противный липкий страх. Но тогда были рядом люди. И было светло.



А теперь?



- Уходи... Пожалуйста. Я тебе ничего не сделала. Уходи. Не трогай меня. Мамочки, - прошептала Алиса и закрыла руками лицо.



И беззвучно заплакала. Ноги не держали и она села в сугроб. Тут как раз дороги чистили и снежные кучки были то там, то сям.



А пришла в себя, когда что-то теплое коснулось щеки. Открыла глаза. Жуткая собаченция облизывала ее лицо. Ласково так. Потом отодвинулась, повернулась и подала в пасти Алисе упавшую варежку.



Вздохнула, словно человек. И снова легонько взяла ее за край пальто, словно тянула за собой.



Алисе по-прежнему было плохо только от одного вида собаки. Уж слишком огромной и мощной она была. Правда, страх стал немного отпускать. Животное не нападало. Наоборот, вело себя очень даже благопристойно.



- Чего надо-то тебе? Иди к хозяину! Потерялся ты, что ли? Как можно вообще такое потерять? Ты же как машина! Здоровый. Где у твоих владельцев голова? Увидишь такого, так заикой можно остаться! - пробурчала Алиса.



Попробовала встать. Не получилось. Тогда пес ухватил ее за рукав и потянул вверх. Теперь Алиса стояла на ногах. А он продолжал тянуть ее в сторону, в лес.



- Гулять хочешь? Приглашаешь с собой? Нет уж, спасибо. Иди, играйся! А мне идти надо! - она попробовала сделать шаг в сторону.



Но пес преградил дорогу. И даже вроде зарычал, снова потянув за пальто.



- Да что же это такое! - бессильно вскрикнула Алиса.



И тут заметила дедушку. Он в больших валенках и с маленькой собачкой гулял. Крикнула его. Потом подумала, что зря. Рядом здоровый пес.



Старичок подбежал. Странно, но здоровая собака абсолютно не обратила внимания на маленькую. Как стояла себе спокойно, так и осталась.



- Что вам, уважаемая? С собакой что-то с вашей? - спросил дедушка, подбегая.



- Да она не моя вовсе! Привязалась вот. Я вас и подозвала, чтобы вместе уйти. Хочу уйти, а не дает. Тянет куда-то. Играть, что ли? - сказала Алиса.



Старичок вручил ей в руки свою собачонку, а сам подошел к крупному псу. Тот выжидательно смотрел на него.



- Надо же, какой умница! Прекрасно тебя хозяин воспитал! Не опасный этот пес, не бойтесь. Порода да, очень серьезная. Но с умным хозяином... Вы, уважаемая, не бойтесь, он выдрессирован на отлично. Видите, собака очень спокойная, на людей и своих собратьев не бросается, добрая. Это, кстати, мальчик. Как же тебя зовут, дружок? И что ты тут делаешь? Замерз же! Трясет вон всего, - произнес дедушка.



А пес, легонько взяв на этот раз его за рукав, отпустил сразу и стал бегать, лаять и показывать в сторону леса.



- Слушайте, да он нас зовет с собой! Он просит, чтобы мы с ним пошли! Это я вам как ветеринар говорю! Сколько лет с ними в свое время работал! - всплеснул руками старичок.



- Куда... Зовет? Зачем? Гулять, что ли? - спросила недоуменно Алиса.



- Не думаю. Мы должны пойти! - и дед зашагал за псом сквозь сугробы.



- Да что же это. Куда вы? А собака ваша? Ох ты, Господи! Да подожди же вы, я тоже иду! - Алиса бросилась следом.



В лесу было очень темно. Но она включила фонарик на телефоне.



Ротвейлер шел не спеша, хотя было видно, как ему хочется побежать. Но он все оглядывался, словно боялся, что эти двое повернут назад. А Алиса и старый ветеринар шли гуськом по тропинке.



- Где он? Посвети, дочка! Потеряли, что ли? - обеспокоенно прошептал дедушка.



И тут они услышали надрывный лай. Бросились по снегу. Чуть вдалеке от тропки лежал мужчина. Алиса пощупала пульс - есть! Стянула варежку, дрожащими руками принялась набирать номер.



- Владик! Срочно приезжайте! Так, где кусочек леса, невдалеке от магазина, я выйду вас встречать. Сейчас посмотрю его еще. Похоже на приступ! - проговорила она.



- Я медсестра! - пояснила она своему спутнику.



Вскоре мужчину на носилках заносили в машину. Вдруг он открыл глаза. Слова давались с трудом:



- Пожалуйста... Паспорт и ключи в кармане. Тарантино... Моя собака. Не бросайте. Пожалуйста. Ему нельзя в приют, он не переживет предательства второй раз. У меня никого больше нет здесь. Присмотрите. Я заплачу, пожалуйста!



- Приглядим! Не волнуйтесь! Выздоравливайте! - бодро отрапортовал дедок.



Скорая уехала. Пес сидел рядом с людьми. Опустив крупную голову. И чуть вздрагивал. Алиса несмело провела рукой. Он поднял на нее глаза. Несчастные, полные слез. Надо же, а она и не знала, что собаки умеют плакать.



- Ну что, дочка. Придется тебе о нем позаботиться. Что делать? Я бы к себе взял. Да у меня вон помимо Шурки еще две бедолажки - собака да кошка, тоже на улице подобрал, замерзали, голодовали, животинки бедные. Я подскажу, что да как. Не переживай. Поводок мы нашли в лесу. Видать, хозяину плохо когда стало, он пса вот и отстегнул. Н-да. Уж доброе дело надо до конца доводить. Как бы нам его только с собой-то увести! Он же видел, что его увезли. Не пойдет еще, - почесал голову ветеринар.



Но пес безропотно пошел следом. Рядом, шаг в шаг. Он словно выполнил свой долг, понял, что любимый человек в безопасности. И теперь ему надо просто ждать.



В незнакомую квартиру вошли все вместе. Жадно выпив воды, собака прыгнула в кресло и сразу заснула.



Алиса, получив ряд советов, распрощалась с Василием Викторовичем, так звали дедушку и решила остаться тут.



Странно это было. Чужой дом. Чужая собака. Сказал бы ей кто, что ввяжется в подобную историю, не поверила бы. Робко прошла по комнатам. Красивый ремонт, но мужской минимализм. Нигде не было видно женских вещей. Только большой портрет пожилой пары. У женщины были глаза того мужчины, хозяина Тарантино. Родители, значит.



Так Алиса и уснула. А проснулась оттого, что кто-то опять лизал щеки и нос. Пес прыгал рядом, показывая на дверь.



- Гулять хочешь? Ну пойдем. Заодно ко мне сходим, вещи заберем. Пока с тобой поживу. Только ты не тяни меня. Больно здоровый, не удержу еще! - попросила Алиса.



Пес чинно шел рядом. Алиса жила с мамой. Она ее предупредила вчера, что ночевать не придет. И теперь пожилая женщина круглыми глазами от удивления смотрела на дочь, которая стояла в проеме с огромной собакой.



- Алисонька... А это кто такой... А это чего? Ты же их боишься? Ой, не могу. Огромный какой! Ой! - принялась причитать мама.



- Мам, это Тарантино. Он безобидный. И очень умный. Я вчера тебе не стала рассказывать, но тут такое приключилось! - начала объяснять Алиса.



Тут у нее телефон зазвонил. Ветеринар Василий Викторович изъявил желание прийти. Алиса мамин адрес и назвала.



Потом все вместе чай пили. Пока Тарантино лежал у дверей. Алиса с ним собрались да пошли обратно.



А Виктор Васильевич остался. Его мама Алисы попросила полку прибить.



Через пару дней Алиса в больницу позвонила. И услышала в трубке:



- Спасибо вам! Вы же мне жизнь спасли! И собаку мою. А у меня накануне машину подпалили. Ну и... понервничал. Пошел с собакой гулять, чувствую, колет, дышать плохо. Только и смог ему прошептать: "Беги, Тарантино, милый. Спасай себя, мне уже не поможешь. Я так люблю тебя!". Я думал, реально все. Мы с ним с тропинки ушли. Темнота вокруг, людей нет. А телефон я с собой не взял, забыл на столе. Перед тем, как сознание потерял, все молился, чтобы пса-то хоть не тронули, позаботились добрые люди, если меня не станет. Он настрадался так. Первые хозяева такое с ним вытворяли, даже описывать не буду. Пес год потом в темноте не мог находиться, руки боялся, весь сжимался. От громких звуков ложился сразу и начинал дрожать. Еле я его вытащил из этого состояния. Если бы не вы... Собака-то серьезная. Люди могли испугаться, вызвать кого-нибудь. А он у меня как котенок безобидный. Знаю, всякие ротвейлеры есть. Но Тарантино у меня - добряк, ласкуша. Я его в честь своего режиссера любимого назвал. Не думал даже, что он помощь приведет, вот ведь оно как. Вы приглядите за ним, Алиса! Как он там?





- Он... Скучает. И хотите, мы завтра к окнам придем? - вдруг предложила Алиса.



Они пришли. Вчетвером. Алиса, Тарантино, старичок ветеринар и Алисина мама. Девушка даже не заметила, как пожилые люди вдруг спелись между собой и уже принялись друг к другу в гости активно ходить.



В том лесу плохо было видно. А сейчас из окна на них глядел здоровый симпатичный мужчина. И виляя хвостиком, радовался хозяину пес, подпрыгивал, махал ему лапкой.



И когда его выписали, встречать пошли тоже вчетвером.



Алиса с мамой стол накрыли. А Василий Викторович все в подробностях рассказывал про тот вечер. Тарантино хозяина, его, кстати, Димой звали, чуть с ног от радости не сшиб.



Было очень тепло и уютно дома. Да, беда пришла. Но ушла, потому что увидела - рядом неравнодушие и любовь людская, которые сплотились и с ней справились.



Неслышно ушли мама Алисы вместе со своим кавалером - стареньким ветеринаром Василием Викторовичем. Алиса гладила собаку. Страх прошел, она не боялась больше. Восхищенно смотрел на нее Дмитрий. Что-то хорошее снилось Тарантино, он словно улыбался по-своему, по-собачьи.



И витало в воздухе простое человеческое счастье!