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Как живётся людям в странах третьего мира

Как живётся людям в странах третьего мира (11 фото)

Автор:
17 сентября 2020 19:58
Сообщество : Жизнь
Метки: аргентина   дороги   египет   жизнь   куба   люди   медицина   перу   
898
11
На Reddit решили выяснить, с какими проблемами сталкиваются жители развивающихся стран.

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Метки: аргентина   дороги   египет   жизнь   куба   люди   медицина   перу   
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14  комментариев
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18k
Владимир 45 минут назад
"- Я никарагуанец и когда я приехал в США, я был очень удивлён вашим коротким адресам. Я спросил у своего соседа по комнате, почему в адресе не указано, что наш дом белый, стоит на углу и расстояние от него до ближайшей библиотеки?"

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Я жил и работал в Никарагуа, там вполне нормальные адреса для латиносов. Бред про "дом белый, до библиотеки столько то" можно только выдумать, и то с перепою.
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42k
RusLAN 16 минут назад
Так и живётся..
Так и живётся..
Так и живётся..
Так и живётся..
Так и живётся..
Так и живётся..
Так и живётся..
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761
Горец U Полчаса назад
Хочу на Кубу!...
Или в Кубу?
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18k
Владимир 52 минуты назад
"- У нас в ЮАР постоянно отключают электричество на 2-3 часа по несколько раз в день, чтобы снизить нагрузку на сеть. (Я сейчас печатаю текст при свечах)."

==================
Ога, на печатной машинке.
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18k
Владимир parallax 15 минут назад
Дофига для этого свечи нужны?
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18k
Владимир zloykoyot 14 минут назад
А свечи зачем тогда?
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40k
zloykoyot Владимир 13 минут назад
Ну может боится темноты человек
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18k
Владимир zloykoyot 5 минут назад
Так экран светится.
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zloykoyot Владимир 2 минуты назад
Экран-то светится, но нахрена в темноте сидеть? Может у него родственник на свечной фабрике работает.
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106
Плюшевый Вася Час назад
В странах третьего мира? Как живётся? В окошко выгляни.
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18k
Владимир Плюшевый Вася 52 минуты назад
На Украине живешь болезный? Или тупо поныть приперся, убогое?
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40k
zloykoyot Плюшевый Вася Полчаса назад
Тоже при свечах печатаешь?
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