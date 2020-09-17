Как живётся людям в странах третьего мира

На Reddit решили выяснить, с какими проблемами сталкиваются жители развивающихся стран.
- У нас в Каире переход через дорогу - это какой-то национальный экстремальный вид спорта.
- Я был в Египте ещё при Мубараке [прим. Хосни Мубарак - президент Египта в 1981—2011 годах]. Там были ужасные пробки. Я как-то спросил у полицейского, зачем висят светофоры, установлены дорожные знаки и нанесена разметка, если никто не обращает на них внимание. Он мне сказал, что они нужны лишь для красоты. Через дорогу в Каире я побоялся переходить.
- А я учился в Каире по обмену. Через три месяца учёбы я играл во Frogger [прим. видеоигра, в которой лягушка прыгает по оживлённой трассе] в реальной жизни. Если бы моя мама видела, как я перехожу дорогу, у неё бы случился инфаркт.
- Я как-то была во Вьетнаме со своим парнем из Каира. Нас все предупреждали об опасных дорогах в Хошимине. Но моего парня они ничуть не смутили. Потом мы поженились, я побывала у него на родине и поняла, почему он так легко переходил дорогу в Хошимине. Но если во Вьетнаме у тебя есть шанс перейти дорогу, если твои действия будут предсказуемы для водителя, то в Каире тебя всё равно переедут. Каир - единственный город, где я отказываюсь водить машину.
- Секрет в том, чтобы не смотреть на водителей. Просто иди. Если ты на них смотришь, они не тормозят.
- Я был в Египте ещё при Мубараке [прим. Хосни Мубарак - президент Египта в 1981—2011 годах]. Там были ужасные пробки. Я как-то спросил у полицейского, зачем висят светофоры, установлены дорожные знаки и нанесена разметка, если никто не обращает на них внимание. Он мне сказал, что они нужны лишь для красоты. Через дорогу в Каире я побоялся переходить.
- А я учился в Каире по обмену. Через три месяца учёбы я играл во Frogger [прим. видеоигра, в которой лягушка прыгает по оживлённой трассе] в реальной жизни. Если бы моя мама видела, как я перехожу дорогу, у неё бы случился инфаркт.
- Я как-то была во Вьетнаме со своим парнем из Каира. Нас все предупреждали об опасных дорогах в Хошимине. Но моего парня они ничуть не смутили. Потом мы поженились, я побывала у него на родине и поняла, почему он так легко переходил дорогу в Хошимине. Но если во Вьетнаме у тебя есть шанс перейти дорогу, если твои действия будут предсказуемы для водителя, то в Каире тебя всё равно переедут. Каир - единственный город, где я отказываюсь водить машину.
- Секрет в том, чтобы не смотреть на водителей. Просто иди. Если ты на них смотришь, они не тормозят.
- Понимаю, что все мои сбережения обесценились в пять раз. Спасибо, Ливан.
- Мужик, сочувствую. У нас в Аргентине в июле была инфляция 42%.
- В Аргентине цены растут каждый день. Будь готов к тому, что продукты в магазине сегодня будут стоить на 5-10% дороже, чем вчера.
- Мужик, сочувствую. У нас в Аргентине в июле была инфляция 42%.
- В Аргентине цены растут каждый день. Будь готов к тому, что продукты в магазине сегодня будут стоить на 5-10% дороже, чем вчера.
- У нас в ЮАР постоянно отключают электричество на 2-3 часа по несколько раз в день, чтобы снизить нагрузку на сеть. (Я сейчас печатаю текст при свечах).
- В Индии тоже такое происходит. Называется веерным отключением. Причём как в мелких, так и в крупных городах. У нас в школе нет света с 14:00 до 16:00. Занятия идут до 16:00, а потом я иду домой, где свет отключают с 16:00 до 18:00.
- Я живу в Пакистане. Когда я узнал, что в других странах не отключают каждый день электричество, я был в бешенстве. Теперь когда у нас вырубают электричество, я кричу: "Эта страна полный отстой!"
- Как же у вас работают больницы?
- В некоторых кварталах свет не отключают. Я жил рядом со зданием парламента, и у нас никогда не отключали свет. И работал рядом с крупной больницей, там тоже всегда было электричество.
- Мне 30 лет, я живу в США. На моей памяти у нас отключали электричество лишь один раз.
- В Индии тоже такое происходит. Называется веерным отключением. Причём как в мелких, так и в крупных городах. У нас в школе нет света с 14:00 до 16:00. Занятия идут до 16:00, а потом я иду домой, где свет отключают с 16:00 до 18:00.
- Я живу в Пакистане. Когда я узнал, что в других странах не отключают каждый день электричество, я был в бешенстве. Теперь когда у нас вырубают электричество, я кричу: "Эта страна полный отстой!"
- Как же у вас работают больницы?
- В некоторых кварталах свет не отключают. Я жил рядом со зданием парламента, и у нас никогда не отключали свет. И работал рядом с крупной больницей, там тоже всегда было электричество.
- Мне 30 лет, я живу в США. На моей памяти у нас отключали электричество лишь один раз.
- У нас в Перу (особенно если ты не из столицы) чтобы попасть к врачу на приём, надо ждать три месяца. И это минимум. На несрочную хирургическую операцию надо записываться за год! Так что многие люди на всякий случай просто записываются к врачу на любые доступные даты, даже если полностью здоровы. К счастью, я переехал в столицу несколько лет назад.
- А что делать, если у тебя инфаркт?
- По закону в больнице обязаны оказать неотложную медицинскую помощь. Но после оказания помощи семья больного подписывает бумагу, согласно которой обязуется возместить все расходы на лечение. Стоимость огромная. Поэтому в провинции гибнет много людей, люди просто не могут оплатить лечение.
- У нас в США то же самое, если у тебя нет страховки. Тебе окажут экстренную помощь, потом выдадут громадный счёт и дальше лечить не будут.
- А что делать, если у тебя инфаркт?
- По закону в больнице обязаны оказать неотложную медицинскую помощь. Но после оказания помощи семья больного подписывает бумагу, согласно которой обязуется возместить все расходы на лечение. Стоимость огромная. Поэтому в провинции гибнет много людей, люди просто не могут оплатить лечение.
- У нас в США то же самое, если у тебя нет страховки. Тебе окажут экстренную помощь, потом выдадут громадный счёт и дальше лечить не будут.
- В Судане приходится часами стоять в очереди за хлебом, потом часами стоять в очереди за бензином, потом стоять за газом для кухонного газового баллона. А когда приходишь домой, тебе отключают электричество из-за перегрузки сети.
- И в Венесуэле.
- И на Кубе.
- И в Венесуэле.
- И на Кубе.
- Бродячие собаки везде. Вечером они стаями разгуливают по улицам. Многие их них настроены очень враждебно. Вечером и ночью лучше не попадаться им на глаза. Я переехал в Европу, но до сих пор боюсь собак, даже если они на поводке.
- А ты откуда? Из Индии? У нас тоже полно бродячих псов, но они в основном спокойные.
- Четыре года назад я был Таиланде. Там тоже много собак. Как-то вечером стая собак гонялась за туристами по пляжу. Утром же они вели себя совсем по-другому, когда местные проснулись и вынесли им объедки. Но я всё же держался от них подальше. Кошки, кстати, были дружелюбными 24/7.
- А ты откуда? Из Индии? У нас тоже полно бродячих псов, но они в основном спокойные.
- Четыре года назад я был Таиланде. Там тоже много собак. Как-то вечером стая собак гонялась за туристами по пляжу. Утром же они вели себя совсем по-другому, когда местные проснулись и вынесли им объедки. Но я всё же держался от них подальше. Кошки, кстати, были дружелюбными 24/7.
- Я американец, но за последние 12 лет мне удалось поработать в семидесяти с лишним странах. Хотел бы рассказать про Никарагуа. Там нет адресов. Просто нет.
Вам надо попасть в отель? Вам дадут описание его местоположения с использованием всех возможных ориентиров. Потом расстояние от этих ориентиров будет указано в единицах измерения, которые не используются веками (расстояние они измеряют в варах, одна вара равняется примерно 0,7 м). Удивительно, что кто-то что-то находит в Никарагуа.
- Я никарагуанец и когда я приехал в США, я был очень удивлён вашим коротким адресам. Я спросил у своего соседа по комнате, почему в адресе не указано, что наш дом белый, стоит на углу и расстояние от него до ближайшей библиотеки?
Вам надо попасть в отель? Вам дадут описание его местоположения с использованием всех возможных ориентиров. Потом расстояние от этих ориентиров будет указано в единицах измерения, которые не используются веками (расстояние они измеряют в варах, одна вара равняется примерно 0,7 м). Удивительно, что кто-то что-то находит в Никарагуа.
- Я никарагуанец и когда я приехал в США, я был очень удивлён вашим коротким адресам. Я спросил у своего соседа по комнате, почему в адресе не указано, что наш дом белый, стоит на углу и расстояние от него до ближайшей библиотеки?
- Я из Марокко. Как-то я поехал в Германию. Там я купил билет на поезд, в билете было написано, что поезд прибывает в 7:23. Мне было смешно, что на билете указано точное время, мне не верилось, что поезда могут прибывать точно по графику. Я был потрясён, когда поезд пришёл в 7:23. Я даже заснял видео, как поезд подъезжает к платформе, а на вокзальных часах ровно 7:23. Я потом показывал видео своим друзьям, и они тоже были потрясены.
- Такое было в Марокко лет 20 назад, теперь поезда приходят вовремя, ещё высокоскоростная железная дорога построена, которой даже у нас в Канаде нет.
- Я приехал в Финляндию из канадской провинции и тоже был поражён тому, что автобусы приходят вовремя. У нас обычно задерживаются минимум на 10 минут, а то и вовсе не приходят.
- Я живу Германии, поверьте мне, у нас тоже поезда иногда задерживаются.
- Такое было в Марокко лет 20 назад, теперь поезда приходят вовремя, ещё высокоскоростная железная дорога построена, которой даже у нас в Канаде нет.
- Я приехал в Финляндию из канадской провинции и тоже был поражён тому, что автобусы приходят вовремя. У нас обычно задерживаются минимум на 10 минут, а то и вовсе не приходят.
- Я живу Германии, поверьте мне, у нас тоже поезда иногда задерживаются.
- Воду дают только дважды в неделю. В булочной не всегда есть хлеб. Все носят с собой оружие (нелегально). На окнах и дверях железные решётки для безопасности. Если тебя ограбили, велика вероятность, что это сделал полицейский. На улице телефон лучше не доставать, а то отнимут. Люди платят бандитам, чтобы найти пропавших родственников (полиция на это неспособна). Детям продают алкоголь. В 9 из 10 случаев за лекарством надо ехать в соседнюю страну. В месяц можно купить не больше 120 литров бензина за национальную валюту. Если нужно больше, плати долларами. Я из Венесуэлы.
- Я кубинец. Я зарабатываю 1500 кубинских песо в месяц, что гораздо больше средней зарплаты по стране. Я работаю разработчиком программного обеспечения и преподаю в университете. Я живу в университетском кампусе, так что мне не надо платить за электричество, воду, телефон и я бесплатно питаюсь в университетской столовой. Моя зарплата равняется 60 долларам по нашему своеобразному подсчёту. У нас есть ещё одна валюта - Кубинское конвертируемое песо (CUC). 1 CUC равняется одному доллару США, и всё в стране продают за CUC, а не за песо.
Итак, мои 1500 песо=60 CUC, посмотрим на мои расходы.
1 зубная паста стоит 1,1 CUC (я хочу чистить зубы качественной пастой).
Мыло стоит от 0,45 до 1,1 CUC за штуку.
Шампунь стоит от 2 до 5 CUC.
Хороший одеколон стоит 2 CUC.
Дезодорант стоит от 1 до 5 CUC.
Если я куплю одну пасту, два мыла за 0,45 CUC, 1 шампунь за 2 CUC, одеколон за 2 CUC, два дешёвых дезодоранта за 1 CUC каждый... Получится 8 CUC, у меня остаётся 52 CUC.
Простая рубашка стоит от 10 до 25 CUC.
Джинсы/брюки стоят от 15 до 30 CUC.
Нормальные ботинки стоят от 14 до 20 CUC.
Носки, футболка, трусы стоят от 2 до 5 CUC.
Мне хватает на одежду, я не покупаю всё сразу, я могу позволить купить себе что-то одно из вещей с каждой зарплаты, но, чёрт возьми, большинство моих соотечественников зарабатывают 500, в лучшем случае 700 песо, то есть 25-28 CUC. Им ещё и еду надо покупать, платить за коммуналку. А если у них есть дети???
Куба классная страна: у нас бесплатная медицина, образование, у нас относительно тихо и мирно, на улицах и в школах не стреляют. Но что касается зарплат и цен, то это просто ад для 80% населения нашей страны.
Итак, мои 1500 песо=60 CUC, посмотрим на мои расходы.
1 зубная паста стоит 1,1 CUC (я хочу чистить зубы качественной пастой).
Мыло стоит от 0,45 до 1,1 CUC за штуку.
Шампунь стоит от 2 до 5 CUC.
Хороший одеколон стоит 2 CUC.
Дезодорант стоит от 1 до 5 CUC.
Если я куплю одну пасту, два мыла за 0,45 CUC, 1 шампунь за 2 CUC, одеколон за 2 CUC, два дешёвых дезодоранта за 1 CUC каждый... Получится 8 CUC, у меня остаётся 52 CUC.
Простая рубашка стоит от 10 до 25 CUC.
Джинсы/брюки стоят от 15 до 30 CUC.
Нормальные ботинки стоят от 14 до 20 CUC.
Носки, футболка, трусы стоят от 2 до 5 CUC.
Мне хватает на одежду, я не покупаю всё сразу, я могу позволить купить себе что-то одно из вещей с каждой зарплаты, но, чёрт возьми, большинство моих соотечественников зарабатывают 500, в лучшем случае 700 песо, то есть 25-28 CUC. Им ещё и еду надо покупать, платить за коммуналку. А если у них есть дети???
Куба классная страна: у нас бесплатная медицина, образование, у нас относительно тихо и мирно, на улицах и в школах не стреляют. Но что касается зарплат и цен, то это просто ад для 80% населения нашей страны.
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Я жил и работал в Никарагуа, там вполне нормальные адреса для латиносов. Бред про "дом белый, до библиотеки столько то" можно только выдумать, и то с перепою.
Или в Кубу?
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Ога, на печатной машинке.