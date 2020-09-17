Как живётся людям в странах третьего мира

- Я кубинец. Я зарабатываю 1500 кубинских песо в месяц, что гораздо больше средней зарплаты по стране. Я работаю разработчиком программного обеспечения и преподаю в университете. Я живу в университетском кампусе, так что мне не надо платить за электричество, воду, телефон и я бесплатно питаюсь в университетской столовой. Моя зарплата равняется 60 долларам по нашему своеобразному подсчёту. У нас есть ещё одна валюта - Кубинское конвертируемое песо (CUC). 1 CUC равняется одному доллару США, и всё в стране продают за CUC, а не за песо.

Итак, мои 1500 песо=60 CUC, посмотрим на мои расходы.



1 зубная паста стоит 1,1 CUC (я хочу чистить зубы качественной пастой).

Мыло стоит от 0,45 до 1,1 CUC за штуку.

Шампунь стоит от 2 до 5 CUC.

Хороший одеколон стоит 2 CUC.

Дезодорант стоит от 1 до 5 CUC.

Если я куплю одну пасту, два мыла за 0,45 CUC, 1 шампунь за 2 CUC, одеколон за 2 CUC, два дешёвых дезодоранта за 1 CUC каждый... Получится 8 CUC, у меня остаётся 52 CUC.



Простая рубашка стоит от 10 до 25 CUC.

Джинсы/брюки стоят от 15 до 30 CUC.

Нормальные ботинки стоят от 14 до 20 CUC.

Носки, футболка, трусы стоят от 2 до 5 CUC.



Мне хватает на одежду, я не покупаю всё сразу, я могу позволить купить себе что-то одно из вещей с каждой зарплаты, но, чёрт возьми, большинство моих соотечественников зарабатывают 500, в лучшем случае 700 песо, то есть 25-28 CUC. Им ещё и еду надо покупать, платить за коммуналку. А если у них есть дети???



Куба классная страна: у нас бесплатная медицина, образование, у нас относительно тихо и мирно, на улицах и в школах не стреляют. Но что касается зарплат и цен, то это просто ад для 80% населения нашей страны.