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В Петербурге осудили компьютерного мастера, обобравшего пенсионера

В Петербурге осудили компьютерного мастера, обобравшего пенсионера (1 фото)

Автор:
20 ноября 2020 15:42
Метки: мастера   наказание   сервис   
903
1

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор по делу, которое может стать прецедентным. На скамье подсудимых оказался частный компьютерный мастер, заявление на него подал пенсионер, лишившийся после ремонта ноутбука 372 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Метки: мастера   наказание   сервис   
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12  комментариев
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36k
Нанук Паналык 3 часа назад
У нас в тундре у всех пенсионеров вместе 372000 не наскребёшь!
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15k
Anna 58 минут назад
пенсионеру будет уроком, а так как у нас сейчас образование платное, то чего он кобенится: ремонт, запчасти и платное обучение, всё норм.
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224
Атомный Крот Час назад
Хоть одна хорошая новость.
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3k
Ыукп 2 часа назад
Хоть застрелить, но не поверю, что пенс за ремонт отдал такую сумму. 37 тысяч, остальные спёр.
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6k
Прохожий3 2 часа назад
Ну вот. А вы говорите пенсионеры плохо живут. Вот так просто 327 тыс из левого кармана на расходы взял и вытащил.))
Ну а если серьезно, то радует то, что доходят руки до жуликов, которые трясут пенсионеров по любому поводу. Давно пора.
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412
Rain Man 2 часа назад
фото героя в студию, хочу увидеть пенсионера способного заплатить 372к за ремонт ноутбука...
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10k
geminisf 2 часа назад
Но ведь на 372 тысячи можно купить как минимум 5 вполне себе нормальных ноутбука. По крайней мере для пенсионера. Пенсионер об этом подумал, прежде чем отдавать деньги?
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10k
geminisf 2 часа назад
С другой стороны, с этими компьютерными шарлатанами надо что-то делать.
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2k
Tuskub 3 часа назад
Пруфы? Картинка "левая". Минус.
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робт 3 часа назад
я бы пенсионера засадил, за дол*бо*е*бизм
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30k
Опаньки 3 часа назад
если бы эта тема действительно была бы очень важна для жителей Петербурга, то понадобилось бы много пакетов, а тут 2 года условно

(черныйюмор)
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