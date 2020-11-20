В Петербурге осудили компьютерного мастера, обобравшего пенсионера

В середине лета этого года у пожилого жителя Васильевского острова сломался ноутбук. Пенсионер думал, как быть и увидел объявление на парадной, что частный компьютерный мастер по имени Володя дешево, быстро и надежно починит технику.



Мужчина вызвал мастера по объявлению. Ремонт ноутбука обошелся в итоге в 372 тысячи рублей, мастер заявил, что это деньги как за его услуги по ремонту, так и на покупку запчастей.



Уже после ухода мастера, пенсионер понял, что на эти деньги он мог бы купить несколько ноутбуков и скорее всего его обманули.



Мужчина пошел в полицию и написал заявление на мастера Володю. Заявление полицейские приняли и в считанные дни выяснили личность молодого человека, который приходил к пенсионеру. Выяснилось, что мастера, правда, зовут Денис, а не Володя. Деньги, несмотря на то, что дело было раскрыто очень быстро, парень уже успел потратить.



Молодой человек не стал отпираться и признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере. Он вернул пенсионеру 372 тысячи рублей, а также доплатил сверху в качестве компенсации морального вреда.



В итоге мастера приговорили к двум годам лишения свободы условно.



Это дело может быть очень важным для многих жителей Петербурга и других регионов. Схема, когда компьютерные мастера приходят к людям, не разбирающимся в современной технике и требуют с них фантастические суммы за ремонт, процветает по всей стране. Зачастую люди, которые сталкиваются с этим, не идут в полицию, полагая, что сами виноваты в том, что доверились аферисту. История же петербургского пенсионера доказала: быстрое обращение в полицию помогло восстановить справедливость и вернуть все потраченные на псевдоремонт деньги.

