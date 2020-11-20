Домашний кот прогнал огромного слона из своего сада

Забавное противостояние между двумя представителями животного мира произошло в Накхоннайоке, Таиланд. 35-летний слон по кличке Пай Салик доставляет местным жителям массу неудобств: он повадился по ночам устраивать набеги на дома и сады в поисках съестного. Но наконец-то нашелся храбрец, который указал слону его место.
Кот Симба не раздумывал ни секунды. Разбуженный громким топотом слона (который, к слову, весит четыре тонны), он превратился в свирепого сторожевого котяру. Размеры противника его не смутили.
Кот встал на защиту своего дома и напугал слона так, что тот развернулся и убежал. По словам хозяина Симбы, кот довольно агрессивен и не любит, когда на его территорию заходят другие животные.
Смотритель местного парка рассказал, что этот слон живет в лесу, но часто приходит по ночам в поисках еды. Все жители его знают и даже дали ему имя.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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