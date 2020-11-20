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Домашний кот прогнал огромного слона из своего сада

Домашний кот прогнал огромного слона из своего сада (4 фото)

Автор:
20 ноября 2020 15:34
Сообщество : Животные
Метки: Кот - спасатель   животные   забавно   кот   моська   противостояние   слон   таиланд   
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Забавное противостояние между двумя представителями животного мира произошло в Накхоннайоке, Таиланд. 35-летний слон по кличке Пай Салик доставляет местным жителям массу неудобств: он повадился по ночам устраивать набеги на дома и сады в поисках съестного. Но наконец-то нашелся храбрец, который указал слону его место.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кот - спасатель   животные   забавно   кот   моська   противостояние   слон   таиланд   
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11  комментариев
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mooc 2 часа назад
Черепаховый кот? Ну да, конечно
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jenart 8 минут назад
Теперь если на слона пойду то только с котом.
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64k
Пётровыч Полчаса назад
Хорошо что кот не убил слона, а то б в тюрьму сел, ещё 2500 рублей штрафа.
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1k
Ertin 54 минуты назад
Повезло слону. Вовремя сообразил сибаса.
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14k
Сталкер 59 минут назад
Без видео не считается.
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