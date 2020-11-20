16 людей, которые переборщили с фотошопом

Им почти удалось всех обмануть, но даже в работе с редакторами нужно знать меру!
Фотошоп — лучшее лекарство от прыщей, жёлтых зубов, бородавок и целлюлита. Пара штрихов — и кожа станет гладкой, словно у фарфоровой куклы, ещё несколько манипуляций — и фигура превратилась в идеальную, нос и губы приняли нужную форму. Красота! Однако некоторые так увлекаются обработкой своих снимков, что результат выходит комичным.
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