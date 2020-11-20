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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 287 постов • 190 подписчиков подписаться
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16 людей, которые переборщили с фотошопом

16 людей, которые переборщили с фотошопом (17 фото)

Автор:
20 ноября 2020 09:54
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: внешность   подборка   прикол   умора   фигура   фотошоп   юмор   
1829
17
Им почти удалось всех обмануть, но даже в работе с редакторами нужно знать меру!
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Метки: внешность   подборка   прикол   умора   фигура   фотошоп   юмор   
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6  комментариев
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27k
EvilHomer Час назад
Судя по этим фрикам, фотошопа тут нет:)
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27k
winergy2012 5 минут назад
16 людей, которые переборщили с фотошопом
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
6е фото взято с какого-то пи-дарского сайта?
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Подписи к картинкам похлеще фотошопа.
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387
LinkLine Час назад
клоуны закомплексованные
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3k
SSD Час назад
Может в паинте делали, тогда очень круто)))
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