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Парень сбросил 120 кг и превратился в атлета

Парень сбросил 120 кг и превратился в атлета (12 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2020 09:48
Сообщество : Истории
Метки: Эндрю Голтблатт   было стало   видео   диета   похудение   спорт   фигура   фото   
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После потери отца в 15 лет Эндрю Голтблатт впал в глубокую депрессию и начал заедать стресс.

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Метки: Эндрю Голтблатт   было стало   видео   диета   похудение   спорт   фигура   фото   
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1  комментарий
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BillyBonzz 40 минут назад
А складки обвисшей кожи на боках и брюхе после похудения, значит в трусы заправил и спрятал?
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