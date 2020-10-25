Парень сбросил 120 кг и превратился в атлета

После потери отца в 15 лет Эндрю Голтблатт впал в глубокую депрессию и начал заедать стресс.
Молодой человек тяжело переживал потерю родственника и начал заедать стресс. Нездоровая привычка чуть ли не привела к трагедии: его вес достиг критической точки, и сердце не выдержало, а чтобы вызволить его из спальни, спасатели даже планировали ломать стену дома. Но это побудило его пересмотреть свои взгляды на жизнь.
Эндрю Голтблатт был обычным подростком без каких-либо проблем, но всё изменилось, когда ему было 15 лет: скоропостижно скончался его отец, который был для сына самым важным человеком на Земле.
Мальчик не смог отправиться от удара и нашёл своё утешение в еде. Если поначалу его тянуло к холодильнику в моменты сильной тоски, то потом эта тяга усилилась, и вся жизнь Эндрю оказалась сопряжена с едой.
"Я ничего не хотел делать, я не хотел выходить из своей комнаты. Я снимал свою боль с помощью еды постоянно… За четыре года я набрал почти 140 килограммов. Я жил не благодаря еде, а ради неё. Я жил перекусами, ужинами, я не мог уснуть, не поев."
"Я ничего не хотел делать, я не хотел выходить из своей комнаты. Я снимал свою боль с помощью еды постоянно… За четыре года я набрал почти 140 килограммов. Я жил не благодаря еде, а ради неё. Я жил перекусами, ужинами, я не мог уснуть, не поев."
Эндрю обратился к диетам и раз за разом довольствовался тем, что скидывал несколько килограммов. Когда весы показывали, что он немного похудел, парень считал, что этого достаточно, и давал себе день свободы от режима. А потом ещё один и ещё, и всё возвращалась на свои места.
Но вскоре жизнь дала ему очередную пощечину, после которой он наконец решил положить конец своей губительной зависимости. У Эндрю с детства были проблемы со здоровьем, и с набором веса они усугубились. У молодого человека произошёл инсульт.
На тот момент он весил 250 килограммов, и его транспортировка в больницу оказалась проблемой. Спасатели даже рассматривали возможность пробить дыру в стене его дома, чтобы попросту вызволить его оттуда. Но в результате усилий целой бригады его удалось спустить по лестнице.
На тот момент он весил 250 килограммов, и его транспортировка в больницу оказалась проблемой. Спасатели даже рассматривали возможность пробить дыру в стене его дома, чтобы попросту вызволить его оттуда. Но в результате усилий целой бригады его удалось спустить по лестнице.
Придя в себя, Эндрю решил, что с него хватит. Угроза потерять собственную жизнь отрезвила его. Парень дал себе обещание, что должен сделать всё, чтобы его отец им гордился. Он решил начинать с малого: пешком обойти свой квартал (два километра), чего он не мог сделать уже много лет. Дни упорных попыток, и ему это удалось. Следующим этапом был спортзал.
"Как только я зашёл в спортзал неподалёку от своего дома, я влюбился. Я понял, что должен был в один день оказаться там и измениться к лучшему."
Благодаря ежедневным тренировкам Эндрю за несколько лет сбросил 120 килограммов, и старые знакомые перестали его узнавать.
Благодаря ежедневным тренировкам Эндрю за несколько лет сбросил 120 килограммов, и старые знакомые перестали его узнавать.
"Вы единственный, кто может исправить вашу жизнь, вы не можете полагаться на других, что они придут и сделают всё за вас. Если хотите похудеть, начинайте прямо сейчас. Не ждите, как я."
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