Парень сбросил 120 кг и превратился в атлета

Мальчик не смог отправиться от удара и нашёл своё утешение в еде. Если поначалу его тянуло к холодильнику в моменты сильной тоски, то потом эта тяга усилилась, и вся жизнь Эндрю оказалась сопряжена с едой.



"Я ничего не хотел делать, я не хотел выходить из своей комнаты. Я снимал свою боль с помощью еды постоянно… За четыре года я набрал почти 140 килограммов. Я жил не благодаря еде, а ради неё. Я жил перекусами, ужинами, я не мог уснуть, не поев."