Замечательные фотографии советских актрис от фотографа Владимира Бондарева

Интересные снимки советских актрис снятые фотографом Владимиром Бондаревым.
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Красавицы все..
И одновременно грустно..
Иных уж нет, а те далече...
PS Короче плюс автору
Однако, с Вами - соглашусь.
Захотелось "Обыкновенное чудо" пересмотреть.