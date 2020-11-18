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Замечательные фотографии советских актрис от фотографа Владимира Бондарева

Замечательные фотографии советских актрис от фотографа Владимира Бондарева (19 фото)

Автор:
18 ноября 2020 20:25
Метки: СССР   Фотограф Владимир Бондарев   актрисы   страна   фотографии   
977
19
Интересные снимки советских актрис снятые фотографом Владимиром Бондаревым.
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Метки: СССР   Фотограф Владимир Бондарев   актрисы   страна   фотографии   
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48k
smakido 2 часа назад
Как они хороши и свежи и красивы - без силикона и всех современных "наворотов". У каждой актрисы "своё" лицо в прямом и переносном смысле!Браво!
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947
Грета Тунберг Час назад
Замечательные фотографии советских актрис от фотографа Владимира Бондарева
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25
vasilykopkov Час назад
Позитивно!
Красавицы все..
И одновременно грустно..
Иных уж нет, а те далече...

PS Короче плюс автору
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370
Остап Ива́нович. 2 часа назад
За Симонову плюс не читая..
За Симонову плюс не читая..
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1k
Mibud 2 часа назад
Пусть мне уже очень далеко не 20, не 30, и даже не 50, но, когда вижу глаза Аксюты (Вам и не снилось), или Друбич (Сто дней после детства), во мне просыпается МУЖЧИНА.
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1k
Афраний Mibud Час назад
А для меня Друбич,это "Асса' и "Десять негритят'.
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
Друбич вообще-то врач. А кино это у нее хобби такое.
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1k
Афраний 2 часа назад
Неёлова красавица.Но в фильмах,роли серой мышки и эдакая "ботанша".
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21k
Е-Лена Афраний 2 часа назад
Да все они тут - красавицы. Каждая - по-своему. Вообще этот фотограф умеет ВИДЕТЬ.
Однако, с Вами - соглашусь.
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1k
Velho Safado Афраний 20 минут назад
Ну, почему же? В "Старой, старой сказке", например.
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726
Сапоги Илона Маска 2 часа назад
Вижу Симонову, ставлю плюс. Хотя, бесспорно, красавицы все.
Захотелось "Обыкновенное чудо" пересмотреть.
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