В штаб-квартире ООН отключили кондиционеры для экономии бюджета

Как отмечает издание, затянуть пояса организацию заставила задолженность некоторых стран, которые не внесли взносы в этом году, а некоторые даже умудрились просрочить выплаты за два года. Среди "должников" оказалась треть из всех 193 стран, входящих в ООН. На сегодняшний день задолженность составляет 1,7 млрд долларов. К сожалению, издание не называет страны, которые запаздывают с выплатами.



Проблемы с отчислениями в ООН начались в 2018 году, когда экс-президент США Дональд Трамп объявил о сокращении финансовой поддержки ООН. Его возмущало, что США обеспечивают более 28,5% общего бюджета организации. Потом проблему усугубила пандемия COVID-19.

Известно, что США и Китай являются главными донорами ООН. На данный момент они должны выплатить организации 762 млн (22%) и 380 млн долларов (10%) соответственно. Россия занимает девятое место по размеру финансирования — 85,74 млн долларов (чуть более 3%).