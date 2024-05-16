В штаб-квартире ООН отключили кондиционеры для экономии бюджета

Треть стран-участниц организации не торопятся вносить взносы.
Американское издание Bloomberg узнало, что администрация Организации Объединённых Наций прибегает к серьёзным мерам для экономии бюджета. В частности в штаб-квартире организации в Нью-Йорке отключили систему кондиционирования воздуха.
Помимо этого, в ООН запретили сверхурочную работу переводчикам и операторам, а электрические ворота в штаб-квартиру на Манхеттене стали закрывать раньше. Также в нью-йоркской штаб-квартире ввели запрет на найм новых сотрудников.
Как отмечает издание, затянуть пояса организацию заставила задолженность некоторых стран, которые не внесли взносы в этом году, а некоторые даже умудрились просрочить выплаты за два года. Среди "должников" оказалась треть из всех 193 стран, входящих в ООН. На сегодняшний день задолженность составляет 1,7 млрд долларов. К сожалению, издание не называет страны, которые запаздывают с выплатами.
Проблемы с отчислениями в ООН начались в 2018 году, когда экс-президент США Дональд Трамп объявил о сокращении финансовой поддержки ООН. Его возмущало, что США обеспечивают более 28,5% общего бюджета организации. Потом проблему усугубила пандемия COVID-19.
Известно, что США и Китай являются главными донорами ООН. На данный момент они должны выплатить организации 762 млн (22%) и 380 млн долларов (10%) соответственно. Россия занимает девятое место по размеру финансирования — 85,74 млн долларов (чуть более 3%).
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тяжеловато будет в том же составе.