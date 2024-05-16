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В штаб-квартире ООН отключили кондиционеры для экономии бюджета

В штаб-квартире ООН отключили кондиционеры для экономии бюджета

Автор:
16 мая 2024 19:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бюджет   взносы   задолженность   оон   штаб-квартира   экономия   
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Треть стран-участниц организации не торопятся вносить взносы.

Американское издание Bloomberg узнало, что администрация Организации Объединённых Наций прибегает к серьёзным мерам для экономии бюджета. В частности в штаб-квартире организации в Нью-Йорке отключили систему кондиционирования воздуха.


Помимо этого, в ООН запретили сверхурочную работу переводчикам и операторам, а электрические ворота в штаб-квартиру на Манхеттене стали закрывать раньше. Также в нью-йоркской штаб-квартире ввели запрет на найм новых сотрудников.

Как отмечает издание, затянуть пояса организацию заставила задолженность некоторых стран, которые не внесли взносы в этом году, а некоторые даже умудрились просрочить выплаты за два года. Среди "должников" оказалась треть из всех 193 стран, входящих в ООН. На сегодняшний день задолженность составляет 1,7 млрд долларов. К сожалению, издание не называет страны, которые запаздывают с выплатами.


Проблемы с отчислениями в ООН начались в 2018 году, когда экс-президент США Дональд Трамп объявил о сокращении финансовой поддержки ООН. Его возмущало, что США обеспечивают более 28,5% общего бюджета организации. Потом проблему усугубила пандемия COVID-19.


Известно, что США и Китай являются главными донорами ООН. На данный момент они должны выплатить организации 762 млн (22%) и 380 млн долларов (10%) соответственно. Россия занимает девятое место по размеру финансирования — 85,74 млн долларов (чуть более 3%).

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Метки: бюджет   взносы   задолженность   оон   штаб-квартира   экономия   
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14  комментариев
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148k
parallax 2 часа назад
Пора распускать эту бесполезную подпиндосскую контору и создавать новую в нейтральной стране.
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Olegsky 10 минут назад
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18k
a_komolow 48 минут назад
Экономика должна быть экономной!
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7k
Михаил 50 минут назад
По факту в мае в Нью-Йорке стоит не по сезону прохладная погода. Кондиционеры сейчас не нужны.
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12k
hairov 2 часа назад
Пускай еще без света сидят. Еще больше экономия будет
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18k
ron 2 часа назад
В качестве альтернативы предлагается восстановить структуру "Страны Варшавского Договора", причем в том же составе )))
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Леонид Шаровский livaneth 42 минуты назад
возьмём вместо некоторых Китай
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