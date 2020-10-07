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Свадьба на парковке: пандемия вынудила пару провести необычную церемонию

Свадьба на парковке: пандемия вынудила пару провести необычную церемонию (12 фото)

Автор:
07 октября 2020 17:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: великобритания   ковид   пандемия   свадьба   
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Пара организовала первую в Британии свадьбу в стиле «драйв-ин», чтобы обойти ограничения в 15 человек, установленные в связи с пандемией. 250 гостей наблюдали за тем, как влюбленные связывают себя узами брака, сидя в своих Ауди, Ленд Роверах и Ламборгини на территории поместья в Эссексе площадью 500 акров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   ковид   пандемия   свадьба   
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ваня панкин 50 минут назад
цыгане мать их так...
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