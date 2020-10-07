Свадьба на парковке: пандемия вынудила пару провести необычную церемонию

Пара организовала первую в Британии свадьбу в стиле «драйв-ин», чтобы обойти ограничения в 15 человек, установленные в связи с пандемией. 250 гостей наблюдали за тем, как влюбленные связывают себя узами брака, сидя в своих Ауди, Ленд Роверах и Ламборгини на территории поместья в Эссексе площадью 500 акров.
После церемонии 30-летние невеста Рома Попат и жених Виналь Патель торжественно проехали по территории на багги для гольфа, пока друзья и близкие сигналили им из машин.
На уникальном мероприятии в пятницу гостей встречали корзинкой вкусных закусок, инструкциями по безопасности, антибактериальным гелем для рук и пакетами для мусора.
На протяжении всей четырехчасовой индуистской церемонии гости могли заказать еду на специальном сайте, чтобы ее доставили официанты, но выходить из машины им разрешалось только для того, чтобы воспользоваться туалетными кабинками.
Рома сказала: «Мы оба потрясающе провели день, и с тех пор нам постоянно звонят и пишут гости, чтобы сказать, как им понравился этот опыт, и что они разделили его с нами».
«То, что все смогли присутствовать, очень много для нас значит, пусть это и произошло не совсем так, как мы планировали изначально. Мы никогда не забудем этот день».
Поместье, где прошла церемония, было упомянуто еще в «Книге Страшного суда», хотя большая часть нынешнего строения в стиле королевы Анны датируется 1760 годом.
Свадьбы в этом месте стоят до 15 000 фунтов стерлингов, хотя в эту сумму входит кейтеринг и использование дома.
Рома, директор маркетинга из Саутгейта, северного Лондона, сообщила, что она и Виналь, который работает консультантом по информационным технологиям, должны были пожениться еще в апреле.
Во время изоляции они приняли нелегкое решение отложить свадьбу до октября.
Рома сказал: «Тогда мы еще не понимали всю серьезность ситуации, и все еще надеялись, что сможем провести свадьбу на 700 гостей, как планировали изначально».
Когда из-за пандемии свадебные церемонии и последующие приемы ограничили до 30 человек, пара наткнулась на идею уникального мероприятия в стиле кинотеатров под открытым небом.
Невеста объяснила: «Многие из наших родных и друзей говорили, что хотели бы посмотреть трансляцию нашей свадьбы, собравшись небольшими группками в своих домашних садах».
«Тогда мы подумали: а почему бы вместо этого не устроить массовый просмотр в соответствии с ограничениями для борьбы с Covid?».
Пара, обручившаяся в декабре 2018 ода, отправилась на разведку в местный кинотеатр под открытым небом на сеанс «Плохих парней».
Рома сказала: «Мы смотрели, как люди парковались, как это работало с технической точки зрения, как работала доставка еда».
«Мы больше смотрели вокруг, чем на экран, и думали, насколько это здорово».
На момент свадьбы в пятницу правительство уже сократило лимит участников свадебных церемоний до 15 человек.
Рома сказала: «Мы оба из больших семей. Это значит, что от каждого из нас присутствовали бы только наши родители, братья и сестры и бабушки с дедушками, которые были в состоянии присутствовать на церемонии лично».
«Нас не устраивало, что так много друзей и родственников не смогут присутствовать на свадьбе, и нам хотелось, чтобы они приняли участие в нашем празднике. Все наши гости нарядились, хотя они и не выходили из машин».
«У нас было два больших экрана, транслирующих церемонию, и было так сюрреалистично, когда мы торжественно проехали через поле на багги для гольфа, чтобы помахать нашим гостям».
«Они прямо с ума посходили. Все гудели и аплодировали. Это было невероятно. У нас также была трансляция в Zoom для остальных гостей по всему миру, даже из Индии, США и Канады.
Виналь сказал: «Мы не собирались позволить Ковиду помешать нашей свадьбе».
«Мы были полны решимости продолжать жить своей жизнью, взять себя в руки и устроить лучшую свадьбу в данных условиях, и Рома проделала невероятную работу, проводя различные перестановки последние несколько недель».
Паре помогала Сахели Мирпури, специалист по организации роскошных свадеб из лондонской фирмы Saheli Events.
Она сказала: «Этот год был очень сложным для пар, желающих пожениться. Редкие праздники проходят с таким размахом, как традиционные азиатские свадьбы, поэтому было непросто сделать главный день Ромы и Виналя особенным.
«Мы очень довольны успехом «драйв-ина» — это был оригинальный способ сделать так, чтобы в этот день гости почувствовали, что они рядом с парой, — и были рады поработать со столькими замечательными поставщиками, которые помогли все устроить».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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