Свадьба на парковке: пандемия вынудила пару провести необычную церемонию

После церемонии 30-летние невеста Рома Попат и жених Виналь Патель торжественно проехали по территории на багги для гольфа, пока друзья и близкие сигналили им из машин.

На уникальном мероприятии в пятницу гостей встречали корзинкой вкусных закусок, инструкциями по безопасности, антибактериальным гелем для рук и пакетами для мусора.

На протяжении всей четырехчасовой индуистской церемонии гости могли заказать еду на специальном сайте, чтобы ее доставили официанты, но выходить из машины им разрешалось только для того, чтобы воспользоваться туалетными кабинками.

Рома сказала: «Мы оба потрясающе провели день, и с тех пор нам постоянно звонят и пишут гости, чтобы сказать, как им понравился этот опыт, и что они разделили его с нами».

«То, что все смогли присутствовать, очень много для нас значит, пусть это и произошло не совсем так, как мы планировали изначально. Мы никогда не забудем этот день».