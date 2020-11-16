Шведский гороховый суп Этшоппе с гренками в казане

Находясь в отпуске у друзей под Санкт-Петербургом, я решил приготовить традиционный шведский суп из копченого мяса. На улице было зябко, за окном второй день моросил дождь, и это блюдо пришлось как ни кстати. Насколько я знаю, в самой Швеции его едят только по четвергам, а английские моряки, когда ходили под парусом, предпочитали этот суп другим блюдам.
Для приготовления мне потребовались: копченые рёбрышки, бекон, черный хлеб, цельный горох, картофель, морковь, репчатый лук, чеснок, зелень петрушки, лавровый лист, паприка копченая, острый перец, черный перец, соль, растительное масло.
Сначала разжег печь под казаном. Пока нагревался КАЗАН, нарезал хлеб одинаковыми кубиками. Вы можете использовать вчерашний или черствый хлеб, который есть в любом доме.
Как только масло разгорелось, выложил в казан нарезанный хлеб. Сверху посыпал солью, копченой паприкой и острым перцем.
Постоянно помешивая, обжарил гренки до золотистого цвета. Добавил чеснок, и снова перемешивая, довел до готовности.
Как только лук дал сок, добавил к нему бекон. Можно и наоборот, но тогда бекон быстро зажариться. А мне было необходимо вытопить из него жир, в котором обжаривались овощи.
Обжарил пять минут и налил в казан колодезную воду, которая разительно отличается от домашней из-под крана.
Довел до кипения и варил мясо в течение 30 минут, снимая пенку. Пришло время гороха. Напомню, замачивал на всю ночь. Промыл и добавил в бульон. Пока варился горох, снова снимал пенку.
Наполнил тарелку, не забыв про гренки. Дегустировал с удовольствием, потому что пока колдовал над казаном, стемнело и ощутимо похолодало.
Авторский пост
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?????
Все эти ускорители в виде блендера - извращение рестораторов.
И все работает.
спешка тут не нужна
чай не лимит на подачу горячего клиенту - себе готовлю.
Моряком так и не стал)))