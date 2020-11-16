Шведский гороховый суп Этшоппе с гренками в казане

Находясь в отпуске у друзей под Санкт-Петербургом, я решил приготовить традиционный шведский суп из копченого мяса. На улице было зябко, за окном второй день моросил дождь, и это блюдо пришлось как ни кстати. Насколько я знаю, в самой Швеции его едят только по четвергам, а английские моряки, когда ходили под парусом, предпочитали этот суп другим блюдам.

Для приготовления мне потребовались: копченые рёбрышки, бекон, черный хлеб, цельный горох, картофель, морковь, репчатый лук, чеснок, зелень петрушки, лавровый лист, паприка копченая, острый перец, черный перец, соль, растительное масло. 0

Горох я замочил в холодной воде на ночь накануне. 0

Сначала разжег печь под казаном. Пока нагревался КАЗАН, нарезал хлеб одинаковыми кубиками. Вы можете использовать вчерашний или черствый хлеб, который есть в любом доме. 0

Мелко порубил чеснок. 0

В разогретый казан налили небольшое количество растительного масла. 0

Как только масло разгорелось, выложил в казан нарезанный хлеб. Сверху посыпал солью, копченой паприкой и острым перцем. 0

Постоянно помешивая, обжарил гренки до золотистого цвета. Добавил чеснок, и снова перемешивая, довел до готовности. 0

Это заняло еще 5 минут. После чего выложил их в приготовленную посуду. 0

Пришло подготовки ингредиентов для основного блюда. Первым делам нарезал бекон. 0

Затем крупно морковь. 0

Следом репчатый лук 0

и картофель. 0

В казан добавил растительного масла и дело пошел лук. 0

Как только лук дал сок, добавил к нему бекон. Можно и наоборот, но тогда бекон быстро зажариться. А мне было необходимо вытопить из него жир, в котором обжаривались овощи. 0

Перемешал и сразу добавил морковь. 0

Приготовил обжарку, выложил и приступил к приготовлению бульона. 0

Порционно разделал копченые ребрышки 0

и отправил их в казан. 0

Обжарил пять минут и налил в казан колодезную воду, которая разительно отличается от домашней из-под крана. 0

Довел до кипения и варил мясо в течение 30 минут, снимая пенку. Пришло время гороха. Напомню, замачивал на всю ночь. Промыл и добавил в бульон. Пока варился горох, снова снимал пенку. 0

Нарезал крупно чеснок и петрушку. 0

Далее вынул мясо из казана и толок горох. 0

Часть мяса отделил от костей. 0

Затем вернул в бульон толченый горох. 0

Следом отправил в казан обжарку 0

и картофель. 0

Подсолил, поперчил. 0

добавил лавровый лист 0

и нарезанный чеснок. 0

Все перемешал и варил еще 10 минут. 0

После чего вернул наше мясо в суп. Дал настояться блюду полчаса. 0

Наполнил тарелку, не забыв про гренки. Дегустировал с удовольствием, потому что пока колдовал над казаном, стемнело и ощутимо похолодало. 0