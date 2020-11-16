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Шведский гороховый суп Этшоппе с гренками в казане

Шведский гороховый суп Этшоппе с гренками в казане (33 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 14:38
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: горох   гороховый суп   гренки   казан   копченое мясо   копчёности   мне нравится   суп   
1259
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Находясь в отпуске у друзей под Санкт-Петербургом, я решил приготовить традиционный шведский суп из копченого мяса. На улице было зябко, за окном второй день моросил дождь, и это блюдо пришлось как ни кстати. Насколько я знаю, в самой Швеции его едят только по четвергам, а английские моряки, когда ходили под парусом, предпочитали этот суп другим блюдам.

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Метки: горох   гороховый суп   гренки   казан   копченое мясо   копчёности   мне нравится   суп   
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20k
Vazari 5 часов назад
На сколько я знаю, в оригинал(ärtsoppa) не кладется картошка. Вообще, сочетание крахмалистых овощей друг с другом-это изобретение совкового общепита, для получения "нажористости".
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11k
Андрей Дядя Vazari 5 часов назад
не совсем так. это просто новодел. картошка повсеместно вошла в рацион лет 150 назад. да и нет такого понятие "оригинал" , когда разговор заходит о кулинарии. нет ни одного оригинального рецепта. любое традиционное блюдо в разных местностях готовилось по разному. в каждом ауле плов варили по своему , в каждой деревне свои щи. есть общие признаки того или иного блюда , строгой рецептуры не было ибо в любой традиционной кухне варилось все по сезону и достатку .
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18k
Альберт Час назад
"...и это блюдо пришлось как ни кстати..."
?????
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26k
Slonyash Альберт Час назад
Как и русский язык
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605
Stopbandera 3 часа назад
Обычный гороховый суп с какими-то усложнениями. Зачем толочь горох, сли он так разваривается?
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5k
Lev Asriev Stopbandera 3 часа назад
И в гороховом и в фасолевом супе, так достигается нужная густота. Горох так не разварится, как если часть его потолочь толкушкой.
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1k
OnlineHunter Автор поста Lev Asriev 2 часа назад
Спасибо, вы меня поняли!
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605
Stopbandera Lev Asriev Час назад
Попробуйте, получится.
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10k
Сибирячка 3 часа назад
Что то последнее время горох практически не разваривается. Я тоже для горохового супа горох дроблю блендером. отваривая его отдельно. потом выкладываю его в суп.
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26k
bgv Сибирячка 2 часа назад
стопку ледяной воды в кипящий суп минут за 10 до готовности и потом перемешать полученное пюре.
Все эти ускорители в виде блендера - извращение рестораторов.
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10k
Сибирячка bgv 55 минут назад
уже пробовала. все равно горох не разваривается. Вот в детстве и горошины в супе были целые и разваренные до мягкости. А сейчас видно сорт уже не тот.
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26k
bgv Сибирячка 50 минут назад
не знаю ,я не пытаюсь "делать красиво" поэтому покупаю банальный колотый горох ,варю подольше и обязательно остудить (хотя бы дать часов 5 постоять)
И все работает.
спешка тут не нужна
чай не лимит на подачу горячего клиенту - себе готовлю.
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132
dimly 4 часа назад
Не много не понятно как достать горох из кипящего бульона?
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1k
OnlineHunter Автор поста dimly 2 часа назад
Шумовкой или дуршлагом
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44k
Albert GER 5 часов назад
Никогда не знал, шо гороховый суп с касселером, который Мама готовила, оказывается шведский для моряков

Моряком так и не стал)))
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623
sabj Albert GER 4 часа назад
Вроде водопроводчиком работал. Значить душа, все равно к воде тянулась.
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1k
OnlineHunter Автор поста Albert GER 2 часа назад
Все еще впереди!
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