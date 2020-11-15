Как сложилась судьба запоминающегося актера Николая Парфёнова. Потеря супруги, нищая старость, и обида на детей и внуков

Николай Парфёнов в последние годы.

В 90-ых у жены Николая Парфёнова случился инсульт, который её парализовал. Актер прекратил сниматься и играть в театре, чтобы заботиться о любимой, но это ей не помогло. Спустя 48 лет брака, Лариса Парфёнова ушла из жизни. К сожалению, на этом несчастья не закончились.

На протяжении всей карьеры Николай Иванович вкладывал большую часть своей зарплаты на сберегательную книжку, думал, что они пригодятся в “черные” дни. Когда такие дни наступили, он пришел в банк и не получил никаких денег – все накопления “сгорели” в 91-ом году.

Николай Парфёнов жил в бедности, о нем заботилась только сестра, которая тоже была не богата. В последние годы актер чувствовал себя брошенным. Коллеги, с которыми он выступал на одной сцене более шестидесяти лет, не брали трубки, а если и брали, то скидывали сразу, как слышали его голос.

А с детьми и внуками он в пух и прах рассорился, как это обычно бывает, из-за квартирного вопроса. Они забрали у него из дома все самые ценные вещи – телевизор, украшения и мебель, оставили только старый диван. Оказалось, что супруга актера незаметно прописала в квартире внучку ещё в 80-ых годах, дочь и приемный сын актера тоже хотели получить свою долю и из-за этих разборок все настроились против Николая Парфёнова.

Зимой 1999 года актер ушел из жизни, прощаться с ним никто не пришел. Сестра похоронила урну с его прахом рядом с мамой, братьями и сестрами на Химкинском кладбище.