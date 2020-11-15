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Как сложилась судьба запоминающегося актера Николая Парфёнова. Потеря супруги, нищая старость, и обида на детей и внуков

Как сложилась судьба запоминающегося актера Николая Парфёнова. Потеря супруги, нищая старость, и обида на детей и внуков (5 фото)

Автор:
15 ноября 2020 18:58
Метки: актеры   жизнь   кино   
915
5

Николай Парфёнов был обаятельным, востребованным и талантливым советским актером. Он сыграл огромное количество эпизодических ролей во многих легендарных картинах, снятых в СССР. В годы перестройки он отказался от карьеры ради своей любимой супруги, а когда жена Николая Парфёнова ушла из жизни, актер начал жить в забвении. О нем забыли все – коллеги, друзья и даже дети.

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Метки: актеры   жизнь   кино   
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8k
KOSTELLO 2 часа назад
Оказалось, что супруга актера незаметно прописала в квартире внучку ещё в 80-ых годах

Вот так вот.
Он ради нее бросил все, а она его обманула.
Женское коварство........
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16k
Марина 55 минут назад
Не бывает так что кто-то один д'Артаньян, а все остальные питарасы. Если и все дети и друзья приятели отвернулись от него, значит было за что.
Ещё вот это понравилось: "После дебютного фильма Николай Парфёнов стал востребованным актером, но почему-то ему давали сыграть лишь в эпизодах." Это как "спортсмен занял лучшее последнее место"
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3k
alex Час назад
*А с детьми и внуками он в пух и прах рассорился. Они забрали у него из дома все самые ценные вещи – телевизор, украшения и мебель, оставили только старый диван*

Это, наверное, та цена, которую приходится платить за былую популярность и востребованность, работа забирает много времени, его не остается на детей, плата за это, как бумеранг, настегает в самом беззащитном своем состоянии.
У меня бы и в голову не пришло забирать последнее у родителей.

Его коллег по цеху понять трудно, время наверное такое было, когда каждый сам за себя.

Светлая память...
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48k
smakido 2 часа назад
Актёр был замечательным мастером эпизодов!
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53k
Dominus 2 часа назад
Это его проблемы , если в кино снялся это не значит что ему все обязаны, каждый сам свою жизнь создает своими делами или их отсутствием.
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596
пенс Dominus 7 минут назад
Ну да , а некоторым сейчас пенсии в 90000 рублей мало , хотя по моему мнению они и в подмётки не годятся многим пенсионерам.
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