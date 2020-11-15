Как сложилась судьба запоминающегося актера Николая Парфёнова. Потеря супруги, нищая старость, и обида на детей и внуков

Николай Парфёнов был обаятельным, востребованным и талантливым советским актером. Он сыграл огромное количество эпизодических ролей во многих легендарных картинах, снятых в СССР. В годы перестройки он отказался от карьеры ради своей любимой супруги, а когда жена Николая Парфёнова ушла из жизни, актер начал жить в забвении. О нем забыли все – коллеги, друзья и даже дети.
Николай Парфёнов и его роль в "Афоне". Кадр из фильма
Николай Парфёнов появился на свет в деревне Сергиевы-Горки (Владимирская область). Он был самым младшим из шести детей в семье. Когда Николаю исполнилось семь лет, его отца не стало. Актер стыдился, что в тот период ему вместе со старшим братом приходилось воровать скот с соседних сел для того, чтобы прокормить всю семью. Помимо этого Николай зарабатывал и честным способом – трудился на полях.
Жизнь Парфёновых изменилась в годы раскулачивания. Они остались без крыши над головой, скота и огромного огорода. Мать отдала детям последние деньги, чтобы они отправились к бабушке и дедушке в Пермь, а сама начала работать на торфоразработках. С тех пор Николай ни разу не виделся с матерью.
Николай Парфёнов и его родные ослушались маму. Вместо Перми они поехали в столицу. Там будущий актер работал на легендарном металлургическом заводе “Серп и Молот”, но через пару лет уволился из-за того, что старший брат Борис предложил ему поступить в институт и получить хоть какое-то образование. Братья и сестры нашего героя поступили в МГУ, а сам Николай отличился – выбрал студию им. Моссовета.
К слову, он провалил вступительные экзамены, но его все равно приняли, просто потому, что не хватало студентов для формирования учебной группы. Николай Парфёнов с грустью говорил, что студенческие годы ему были неприятны. Преподаватели насмехались над ним, называя “деревенским чудиком” и не давали ему даже самых маленьких ролей в спектаклях. Однако своим дебютом в кино, Николай Парфёнов доказал, что и деревенский чудик может быть талантливым актером.
Николай Парфёнов в кинокартине "Где находится нофелет?". Кадр из фильма
Скорее всего, кинокарьера Николая Парфёнова не сложилась бы так удачно без помощи популярного советского режиссера Василия Пронина. Именно он дал начинающему актеру второстепенную роль в культовой картине “Сын полка”. После дебютного фильма Николай Парфёнов стал востребованным актером, но почему-то ему давали сыграть лишь в эпизодах.
Однако ему хватало и маленьких ролей для того, чтобы запомниться зрителю. Актер появился почти в 120 фильмах и большинство из них стали культовыми, а “крылатые” фразы комедийных персонажей Николая Парфёнова использовали во всем СССР.
Николай Парфёнов и его роль в картине "По семейным обстоятельствам". Кадр из фильма
На самом старте карьеры Николай Парфёнов стал мужем театральной артистки Ольги Васильевой. Они практически не виделись из-за постоянной работы, с каждым днем отдалялись друг для друга и в итоге решили развестись. Однако в этом браке на свет появилась единственная родная дочь Николая Парфёнова – Ирина.
Семейное счастье актер обрел со второй женой, бухгалтершей Театра им. Моссовета – Ларисой. Николай Иванович усыновил её сына от прошлого брака, воспитал его как родного. Он с радостью и гордостью говорил о своей семье и совсем не ожидал, что дети, которых он так любил, предадут его в самый тяжелый период жизни.
Николай Парфёнов в последние годы.
В 90-ых у жены Николая Парфёнова случился инсульт, который её парализовал. Актер прекратил сниматься и играть в театре, чтобы заботиться о любимой, но это ей не помогло. Спустя 48 лет брака, Лариса Парфёнова ушла из жизни. К сожалению, на этом несчастья не закончились.
На протяжении всей карьеры Николай Иванович вкладывал большую часть своей зарплаты на сберегательную книжку, думал, что они пригодятся в “черные” дни. Когда такие дни наступили, он пришел в банк и не получил никаких денег – все накопления “сгорели” в 91-ом году.
Николай Парфёнов жил в бедности, о нем заботилась только сестра, которая тоже была не богата. В последние годы актер чувствовал себя брошенным. Коллеги, с которыми он выступал на одной сцене более шестидесяти лет, не брали трубки, а если и брали, то скидывали сразу, как слышали его голос.
А с детьми и внуками он в пух и прах рассорился, как это обычно бывает, из-за квартирного вопроса. Они забрали у него из дома все самые ценные вещи – телевизор, украшения и мебель, оставили только старый диван. Оказалось, что супруга актера незаметно прописала в квартире внучку ещё в 80-ых годах, дочь и приемный сын актера тоже хотели получить свою долю и из-за этих разборок все настроились против Николая Парфёнова.
Зимой 1999 года актер ушел из жизни, прощаться с ним никто не пришел. Сестра похоронила урну с его прахом рядом с мамой, братьями и сестрами на Химкинском кладбище.
Источник:
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Вот так вот.
Он ради нее бросил все, а она его обманула.
Женское коварство........
Ещё вот это понравилось: "После дебютного фильма Николай Парфёнов стал востребованным актером, но почему-то ему давали сыграть лишь в эпизодах." Это как "спортсмен занял лучшее последнее место"
Это, наверное, та цена, которую приходится платить за былую популярность и востребованность, работа забирает много времени, его не остается на детей, плата за это, как бумеранг, настегает в самом беззащитном своем состоянии.
У меня бы и в голову не пришло забирать последнее у родителей.
Его коллег по цеху понять трудно, время наверное такое было, когда каждый сам за себя.
Светлая память...