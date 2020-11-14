Кто он, Петр Бабаев, чьим именем названа кондитерская фабрика в Москве.

Касимов



Испытанный жизненными трудностями и борьбой с самодержавием почти в 30-летнем возрасте Петр Бабаев возвращается в Касимов. Здесь он знакомится с Кузнецовой Натальей Петровной и связывает с ней всю свою недолгую жизнь. В декабре 1912 года молодожены переезжают в Москву, где Петр устраивается работать слесарем в Сокольнические мастерские трамвайного парка. Молодая семья поселилась квартирантами в одном из крохотных деревянных домов неподалеку от места работы Петра. Здесь, в крупном промышленном центре, благодаря богатому жизненному опыту, умению общаться с людьми П. Бабаев быстро выдвигается в первые ряды представителей демократической и общественно-политической мысли. Однако это опять отрицательно сказалось на взаимоотношениях с администрацией. П. Бабаева стали вызывать в полицейский участок, возобновилась слежка. И только начавшаяся в 1914 году первая мировая война спасла его от тюрьмы. Желая избавиться от неукротимого азербайджанца, несмотря на его тяжелую болезнь, его призывают на военную службу и зачисляют рядовым в третью армию, которую царское командование направило на передовую, на германский фронт. В эти суровые и трудные дни П. Бабаев очень скоро увидел, что обстановка на этом фронте мало чем отличается от русско-японской войны. Тот же хаос, та же бессмыслица, те же резкие контрасты между солдатским и офицерским бытом, те же карьеризм и интриги в штабах. А самое главное — бесконечно и бесцельно проливается людская кровь.



На фоне политиков царского правительства ярко проявлялся героизм простых солдат, одним из которых был Петр Бабаев. Его патриотизм вынудил власти преклониться перед ним. За смелость и мужество, отвагу и стойкость, проявленные в ходе первой мировой войны, он был награжден самой высокой наградой России — орденом Георгиевского креста. Однако вскоре его деятельность в армии была прервана. В начале 1916 года П. Бабаева по состоянию здоровья и как высококвалифицированного специалиста отозвали с фронта и направили в Санкт-Петербург для работы на военном заводе. И здесь П. Бабаев в центре событий — митинги, стачки, демонстрации, революция. Но роковая грудная болезнь дает о себе знать. Весной 1917 года туберкулез снова свалил его в постель. Но как только Петру становилось чуть лучше, он шел на завод, подключался к работе. Эта самоотверженность снискала Бабаеву огромный авторитет среди рабочих. 10 июня 1917 года проходили выборы в заводской комитет Патронного завода. Из 2848 голосов за П. Бабаева было подано 2357. В списке избранных он оказался первым, опередив ближайшего конкурента на 514 голосов. Через несколько дней Петр Хаким оглу Бабаев был избран членом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, вошел в военную организацию при Петроградском Совете. В феврале 1918 года, когда германским властям удалось прорвать Западный фронт и перейти в широкое контрнаступление, П. Бабаев находился на фронте. Зная о его опыте и боевом духе, комиссар по военным делам РСФСР Н. И. Подвойский самолично направил его на фронт для формирования и обучения бойцов. Но в сырых окопах и траншеях болезнь вновь дала о себе знать.



По решению руководства его отправляют на Патронный завод, где он возглавляет эвакуацию наиболее ценного оборудования из Петрограда в Москву, которая в марте 1918 года стала столицей Советской Республики. Переехав в Москву, П. Бабаев возвращается в Сокольнические мастерские. Благодаря организаторским способностям и огромному авторитету его избирают членом и секретарем партийного комитета Сокольнического района, а затем и депутатом Сокольнического Совдепа. В те годы Московский Комитет партии посылал в качестве оказания помощи во все уголки страны своих представителей. П. Бабаева направили в ближайший тыл Южного фронта — Тамбов. В августе-сентябре 1918 года он был членом губисполкома и губернского комитета партии, а затем возглавил Тамбовский горком партии. После возвращения в Москву Петр Бабаев был избран секретарем Сокольнического райкома партии.



Все, кто знал П. Бабаева, всегда удивлялись тому, как он успевал управляться со множеством обязанностей и в то же время не забывать товарищей, заботиться о них. Горячий и порой даже резкий, ненавидящий показуху и лицемерие, он с удивительной сердечностью мог поговорить с человеком, помочь ему делом или советом. Теплые, дружеские отношения сложились у него с коллективами рабочих и служащих заводов, фабрик и различных районных учреждений и организаций. Он часто бывал у рабочих бывшей Абрикосовой кондитерской фабрики, выступал перед ними, отстаивал интересы фабрики в московских организациях. Еще больше прибавилось дел и забот, когда Петра Акимовича Бабаева избрали членом Московского Комитета партии и членом исполкома Московского Совета. Летом 1919 года в России не хватало хлеба и топлива. Свирепствовали голод и болезни. В эти тяжелые дни, 17 июля Петра Бабаева избирают председателем Сокольнического Совета. На этом посту раскрылся его организаторский талант. Он принимал множество важных решений, успевал за день переговорить со многими людьми, организовать бригаду по разгрузке срочного груза на железнодорожной станции, заниматься судьбой беспризорных детей. Огромное физическое и умственное перенапряжение, плохое питание и отсутствие отдыха незаметно сделали свое дело. Состояние здоровья П. Бабаева становилось все хуже и хуже, а болезнь легких проявляла себя все острее. Однако он старался скрыть свои недуги и очень не любил, когда ему напоминали о здоровье, предлагали отдохнуть и подлечиться. Он решительно отвергал все подобные предложения. В его отсутствие партийный комитет принял обязательное решение о предоставлении ему отпуска и необходимости лечения. П. Бабаев, как это было предусмотрено временем, вынужден был подчиниться партийному решению и поехать в санаторий. Но не прошло и двух недель, как он вновь появился в своем рабочем кабинете. В марте 1920 года состоялись новые выборы в Сокольнический Совет, на которых П. Бабаев был переизбран председателем Совета. Однако в зале заседания среди депутатов его не оказалось — болезнь свалила Петра Акимовича в постель, и он не смог подняться и приехать на заседание Совета.



Тогда депутаты обратились к нему со специальным письмом, в котором выразили теплые чувства и свое доверие: «Мы, рабочие и красноармейские депутаты Сокольнического районного Совета, избрав Вас на высокоответственный пост председателя Совета как передового и преданнейшего бойца за рабоче-крестьянскую власть, глубоко огорчены тем, что Вы в настоящий момент не среди нас, что Вы пригвождены к постели злым недугом, что Ваше ясное, уверенное и доброе слово, способное заразить порывом к творческой работе, не раздается в этих стенах. Но мы полны надежды, что Ваша могучая воля справится с болезнью, что в скором времени Вы будете вновь с нами, что наша общая организационная работа опять будет направляться Вашей опытной и твердой рукой. Мы шлем слова горячего привета нашему излюбленному товарищу Петру Акимовичу Бабаеву. Первое пленарное заседание Сокольнического Совета рабочих и красноармейских депутатов".



Страшная болезнь не давала возможности подняться. 15 апреля он обращается в президиум Сокольнического Совета с заявлением о выдаче ему аванса по случаю болезни и больших расходов, связанных с ней, в сумме, каковой президиум Совета сочтет необходимой. В тот же день на письмо была наложена резолюция: «Выдать аванс в сумме тысяча рублей». Болезнь быстро прогрессировала. П. Бабаев уже не в силах был вставать с постели. В доме беспрерывно дежурили близкие и друзья. Не отходила от его постели исхудавшая, скорбная Наталья Петровна с маленькой дочкой Валентиной. Беспрестанно звонил телефон. Сотни людей справлялись о здоровье Петра Бабаева. 25 апреля 1920 года в возрасте 37 лет Петра Хаким оглу Бабаева не стало… В те дни газета «Правда» писала: «Он умер на боевом посту, как подобает большевику». Прошли годы, десятилетия, многое изменилось сегодня в нашей жизни, но имя нашего земляка, азербайджанца Петра Хаким оглу Бабаева навсегда останется в сердцах людей и в названиях предприятий, улиц и парков. Он был героем своего времени.



В 1922 году в его честь была названа бывшая кондитерская фабрика Абрикосова в Москве, ныне ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». До 2012 года в городе Шеки был парк культуры и отдыха имени Петра Бабаева, где был установлен его бюст. Теперь эти парк и бюст не существуют. В прошлом один из крупнейших виноградарских совхозов Шекинского района носил имя этого человека