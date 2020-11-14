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Кто он, Петр Бабаев, чьим именем названа кондитерская фабрика в Москве.

Кто он, Петр Бабаев, чьим именем названа кондитерская фабрика в Москве. (5 фото)

Автор:
14 ноября 2020 23:35
Метки: интересно   исьлотя   люди   
495
5

Петр Бабаев родился 10 июня 1883 года в небольшом российском городке Касимове Рязанской губернии. Его отец, Хаким Бабаев, был выслан сюда из Нухинского уезда Азербайджана как один из организаторов забастовки рабочих в 1878 году. Оказавшись вдали от Родины, неразговорчивый, угрюмый, сложный в общении и не умеющий порой изъясняться на чужом языке, Хаким Бабаев устраивается на завод чернорабочим.

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Метки: интересно   исьлотя   люди   
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13  комментариев
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7k
Prostovopros 8 часов назад
А фабрика опять принадлежит буржую, только новоявленному. Юрию Гущину.
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7k
Prostovopros Варяг 7 часов назад
Ой, что-то ты про прадеда не знаешь. За одну корову никого не раскулачивали, тем более в тюрьму - такого даже Голос Америки и Солженицин не плели. Деду твоему - Память Вечная и Слава. А ты просто учи историю своей страны.
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6k
Пафнутий 4 минуты назад
Помню работал я на Николаевке - разгрузочно-погрузочной станции возле Трех вокзалов. Бабаевская фабрика как раз была от нас примерно в полукилометре от нашего цеха. Частенько оттуда такие запахи доносились, что слюнки текли, брюхо бурчало, и сахар в крови повышался от одних ароматов. Был там один магазинчик, где продавали свежие изделия прямо с фабрики. Частенько его посещал, хотя для этого и приходилось делать изрядный крюк.
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1k
Скальпы Гуронов Полчаса назад
В Касимове с XV века живут касимовские татары, поволжско-уральского происхождения... Бабаев точно имеет азербайджанские корни?
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3k
Горожанин 7 часов назад
Господи, какая шиза.
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2k
Варяг 8 часов назад
А какая связь Петра Бабаева с бывшая кондитерской фабрикой Абрикосова в Москве?
Он что ли конфеты любил?
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11k
Yasen_Perec 8 часов назад
---Однажды ему удалось устроиться кочегаром на пароход. Через несколько дней, заметив его способности, руководство назначает Бабаева помощником машиниста.---

Машинист на пароходе?
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44k
Albert GER Yasen_Perec 8 часов назад
На пароходе есть машина
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11k
Yasen_Perec Albert GER 8 часов назад
Там мотористы.
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8k
Sasa 8 часов назад
Тяжелые времена рождают сильных людей.
Сильные люди создают хорошие времена.
Хорошие времена рождают слабых людей.
Слабые люди создают тяжелые времена.

Он явно был из сильных людей в тяжелое время! И таких было - тысяча!
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