20 природных чудес России

Сложно передать и долю впечатлений от красоты и нереальности этого места. Столбы горячего пара вырываются из-под земли, а в природных грязевых бассейнах иногда можно встретить медведей. Все это происходит на небольшой площади около 6 кв. км в каньоне реки Гейзерной на Камчатке. Кстати, открыли долину совсем недавно - в 1941 году геолог женщина Татьяна Устинова добралась туда с проводником на собачьей упряжке. В 2007 долина уже исчезала с лица земли из-за оползня, но в 2013 году гейзеры забили вновь – новый оползень очистил естественную плотину.

Сейчас туда чаще всего летают на вертолетах из Петропавловска-Камчатского.