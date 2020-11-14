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20 природных чудес России

20 природных чудес России (20 фото)

Автор:
14 ноября 2020 21:52
Метки: интересно   природа   россия   
639
20

Мы собрали их вместе. От известных на весь мир красот Байкала до совершенно неизведанных труднодоступных мест.

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Метки: интересно   природа   россия   
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7k
Волк русский - Президент США 7 часов назад
Был в Пещере 15 раз.
Ни разу не переставал удивляться.
А ведь рядом ещё и Сылва.
А севернее - Чусовая, Кама и Усьва.
Стометровые скалы - есть откуда посмотреть на бренную жизнь...
Был в Пещере 15 раз. Ни разу не переставал удивляться. А ведь рядом ещё и Сылва. А севернее - Чусовая, Кама и Усьва. Стометровые скалы - есть откуда посмотреть на бренную жизнь...
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6k
Конрад Карлович Час назад
Из вышеперечисленного удалось побывать на Сахалине, на Байкале и Куршской косе. Думал, что видел достаточно. Ан нет.
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9k
zlopisec Конрад Карлович 14 минут назад
Я на Камчатке был 2 раза, мечта вот теперь на Сахалин и Байкал попасть...
"Сейчас туда чаще всего летают на вертолетах из Петропавловска-Камчатского."..... Как туда ещё попасть? только вертолетом. Дороговасто....
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