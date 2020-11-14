Насколько правдив голливудский фильм "Взвод", от которого все зрители в восторге

Вышедший на экраны в 1986 году фильм Оливера Стоуна мгновенно полюбился публике и получил несколько премий "Оскар", включая награды в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". "Взвод" и по сей день считается одной из лучших военных картин всех времен, выгодно отличающейся от других известных драм, посвященных событиям во Вьетнаме. Однако, многие критики продолжают споры о том, насколько правдоподобен фильм и какие неточности он в себе содержит.
Глупо отрицать, что "Взвод" выглядит намного реалистичнее, чем психоделический "Апокалипсис сегодня", откровенно пропагандистский "Рэмбо: Первая кровь 2", насквозь пропитанный ура-патриотизмом, или нелепые "Зеленые береты" с Джоном Уэйном. Но именно претензии на правдоподобность и стали причиной того, что фильм Стоуна так пристально рассматривают с точки зрения исторического соответствия.
Сюжет фильма основан на личном опыте Оливера Стоуна
Оливер Стоун.
Единственное, с чем не может спорить даже самый оголтелый критик, - это личный опыт Оливера Стоуна, участвовавшего в театре военных действий задолго до того, как стать режиссером. Будущему постановщику был всего 21 год, когда он поступил на службу во Вьетнаме в составе 25-й Пехотной дивизии США с сентября 1967-го по апрель 1968 года. Позже он был переведен в 1-ю Кавалерийскую дивизию, был дважды ранен в бою и получил множество наград, среди которых Бронзовая звезда и Пурпурное сердце. Не зря же "Взвод" рекламировали, как первый фильм о войне во Вьетнаме, снятый непосредственным участником событий.
Что случилось с настоящей 25-й Пехотной дивизией США во время войны во Вьетнаме
25-я Пехотная дивизия, прозванная "Тропической молнией", сыграла важную роль во время Тетского наступления 1968 года. Этот маневр был весьма эффективным, и многие наблюдатели думали, что он положит конец американской оккупации Вьетнама, но война продолжилась еще несколько лет.
В 1963-м дивизия впервые появилась на полях сражений в составе 100 вертолетных стрелков, а к 1965 году ее ряды насчитывали уже 2200 пехотинцев. Это в полной мере отражало общее положение дел в Армии США, поскольку возросшее общественное напряжение на родине и значительные успехи Вьетконга на фронте вынуждали американское правительство отправлять все больше новых солдат во Вьетнам, в надежде победить хотя бы числом.
Действительно ли солдаты американской армии употребляли запрещенные вещества
Герои "Взвода" активно предаются возлияниям и употребляют различные запрещенные вещества, дабы абстрагироваться от ужасающих условий жизни и аморального поведения сослуживцев. По словам одного из профессоров Университета штата Оклахома (также ветерана Вьетнама), безудержное пьянство и распутство на передовой - не что иное, как тот самый "голливудский вымысел", не имеющий ничего общего с реальностью.
Но стоит отметить, что этот же профессор возражал и против заявлений Стоуна о том, что американские солдаты вели себя безответственно по отношению к мирному населению, хотя рассекреченные документы говорят о том, что режиссер прав. Видимо, профессор просто пытался выгородить своих. Согласно отчету Министерства обороны 1971 года, более половины американского контингента во Вьетнаме курили и употребляли разные вещества, а 28% военнослужащих предпочитали кое-что "потяжелее".
Убийства мирных жителей
Одним из самых спорных элементов "Взвода" стало изображение американских солдат, совершающих акты бессмысленного насилия по отношению к коренным мирным жителям. Особенно в этом отношении "отличились" персонажи Банни (Кевин Диллон) и Барнса (Том Беренджер).
В то время, как другие фильмы о Вьетнамской войне фокусировались на внутренних конфликтах Армии США (например, "Цельнометаллическая оболочка" Стэнли Кубрика), "Взвод" без тени сомнения показывает зрителям все ужасы американского вторжения. К сожалению, это тоже правда: Инцидент на высоте 192, резня в Май Лай, обстрел Шоссе 1, программа "Феникс" - вот лишь краткий перечень задокументированных преступлений, совершенных Армией США против мирного населения.
Насколько точно описаны боевые действия
Эксперты также хвалили и сцены боевых действий, показанные во "Взводе". Бывший морской пехотинец и военный консультант Джеймс Девер утверждал, что фильм Стоуна безошибочно точен в изображении битв. Работа художников тоже выглядит отлично и в полной мере передает атмосферу войны. Девер отмечал, что актеры не только правильно носят оружие и экипировку, но и тактически верно действуют на поле боя: "Они потные, грязные и то, как они себя ведут и говорят - вы просто верите, что они там, во Вьетнаме".
Неточности в фильме
Но несмотря на обилие восторженных откликов, "Взвод" все-таки критиковали за некоторые аспекты, главным из которых является неточное представление темнокожих персонажей. В фильме фигурирует лишь горстка афро-американцев, хотя факты говорят о том, что в то время состав новобранцев был весьма пестрым и примерно равным по расовой принадлежности.
К тому же, во "Взводе" темнокожие показаны с нелестной стороны, что тоже не является объективным отражением реальности, ведь все военнослужащие были примерно одинаково морально испорчены.
Данные претензии выглядят натянутыми и, скорее всего, их не стоит воспринимать всерьез. Факт в том, что "Взвод" изображает войну, как психологический и физический ад, из которого никто не уйдет невредимым. И это самая важная правда, что есть в фильме.
Источник:
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А данный пост- бла-бла-бла и всё ни о чем.
Ты улыбаешься нам...
(С) Строри.
Ну не были тогда ещё ниггеры в моде, не были.
многие режиссеры потом учились на этом фильме