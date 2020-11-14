Насколько правдив голливудский фильм "Взвод", от которого все зрители в восторге

Но несмотря на обилие восторженных откликов, "Взвод" все-таки критиковали за некоторые аспекты, главным из которых является неточное представление темнокожих персонажей. В фильме фигурирует лишь горстка афро-американцев, хотя факты говорят о том, что в то время состав новобранцев был весьма пестрым и примерно равным по расовой принадлежности.



К тому же, во "Взводе" темнокожие показаны с нелестной стороны, что тоже не является объективным отражением реальности, ведь все военнослужащие были примерно одинаково морально испорчены.



Данные претензии выглядят натянутыми и, скорее всего, их не стоит воспринимать всерьез. Факт в том, что "Взвод" изображает войну, как психологический и физический ад, из которого никто не уйдет невредимым. И это самая важная правда, что есть в фильме.