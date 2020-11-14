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Насколько правдив голливудский фильм "Взвод", от которого все зрители в восторге

Насколько правдив голливудский фильм "Взвод", от которого все зрители в восторге (7 фото)

Автор:
14 ноября 2020 17:11
Метки: Вьетнам   история фильма   кино   
908
7

Вышедший на экраны в 1986 году фильм Оливера Стоуна мгновенно полюбился публике и получил несколько премий "Оскар", включая награды в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". "Взвод" и по сей день считается одной из лучших военных картин всех времен, выгодно отличающейся от других известных драм, посвященных событиям во Вьетнаме. Однако, многие критики продолжают споры о том, насколько правдоподобен фильм и какие неточности он в себе содержит.

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Метки: Вьетнам   история фильма   кино   
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12  комментариев
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
Фильм отличный!
А данный пост- бла-бла-бла и всё ни о чем.
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4k
Bartello Rubiroid_47 2 часа назад
Ну как минимум упоминание того факта, что Стоун служил во Вьетнаме, уже позволяет не относить его к категории "бла бла бла "
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17k
ПаганецЪ 2 часа назад
...Доброе утро, Вьетнам
Ты улыбаешься нам...
(С) Строри.
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862
Suver ПаганецЪ 54 минуты назад
Другой фильм, но классный!
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17k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С) В фильме фигурирует лишь горстка афро-американцев, хотя факты говорят о том, что в то время состав новобранцев был весьма пестрым и примерно равным по расовой принадлежности.(/С)

Ну не были тогда ещё ниггеры в моде, не были.
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141k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Теперь я понял на какой это фильм пародия......это какими же дегенератами надо быть пиндоскими, чтобы высмеивать своих же погибших бойцов....(хоть тем и некуй было делать в чужой стране)
Теперь я понял на какой это фильм пародия......это какими же дегенератами надо быть пиндоскими, чтобы высмеивать своих же погибших бойцов....(хоть тем и некуй было делать в чужой стране)
Теперь я понял на какой это фильм пародия......это какими же дегенератами надо быть пиндоскими, чтобы высмеивать своих же погибших бойцов....(хоть тем и некуй было делать в чужой стране)
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55k
Александр Ломовицкий ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
вчера только пересматривал :) клевая пародия на все фильмы про Вьетнамскую войну вместе взятые
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13k
Alex 2 часа назад
Насколько правдив голливудский фильм "Взвод", от которого все зрители в восторгеПосмотреть
Насколько правдив голливудский фильм "Взвод", от которого все зрители в восторге
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2k
kappaneed 2 часа назад
Не прям шедевр, но в свое время очень впечатлил этот фильм, чуть позже, нечто похожее по эмоциям произошло после просмотра фильма "Честилище" Невзорова...
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551
Андрей 3 часа назад
Классный фильм...
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71k
Броненосец Потелкам Андрей 2 часа назад
потому всех и колбасит, что не смогли создать ничего подобного.......
многие режиссеры потом учились на этом фильме
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17k
ПаганецЪ Андрей 2 часа назад
Лучший из того, что я смотрел про Вьетнам.
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