Женщина умоляет соседей перестать кормить ее толстую кошку

Из-за этого у животного начались проблемы со здоровьем и ей понадобилась операция, которую, по иронии, не смогли провести из-за лишнего веса. Потому Айрис срочно посадили на специальную диету, чтобы привести в порядок и подготовить к операции.



Шина и ее супруг исправно кормили кошку низкокалорийной едой, но спустя некоторое время заметили, что их питомица лишь еще больше потолстела. Решив разобраться в ситуации, Шина провела расследование и выяснила, что хитрая киса начала ходить по соседям в округе, где, по всей видимости, изображала голодные обмороки, выпрашивая вкусненькое.



Поскольку узнать всех, кто кормит ее кошку, британка не смогла, то решила обратиться сразу ко всем жителям района с просьбой не верить хитрой Айрис и ради ее же блага перестать ее кормить.