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Сообщество Без кота и жизнь не та 706 постов • 332 подписчика подписаться
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Женщина умоляет соседей перестать кормить ее толстую кошку

Женщина умоляет соседей перестать кормить ее толстую кошку (3 фото)

Автор:
14 ноября 2020 09:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кормление   кот   кошка   соседи   толстая кошка   фото   
124
3
Хитрая кошка из Англии потолстела благодаря соседям.

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Метки: животные   кормление   кот   кошка   соседи   толстая кошка   фото   
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2k
Том Сойер 54 минуты назад
О-о-о-о, эти хитрые британские морды!!!! Моего британца постигла та же участь, только он не ходил по соседям, а просто выпрашивал еду у всех членов семьи - с такой физией жалостливой садился перед тобой и заглядывал в глаза своими огромными жёлтыми глазами-блюдцами, с такой болью, что рука волей-неволей тянулась к пачке корма..... А потом, так же поход к ветеринару - и диета, но тут уже все были предупреждены и никто не вёлся на его жалостливые взгляды....
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Alex Grimm 4 минуты назад
Моя скотишка тоже попрошайка,как только кто-то открывает холодильник,она из любой комнаты телепортируется на кухню и делает глаза кота из Шрека))
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