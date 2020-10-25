Кот вернулся домой после 8 лет отсутствия

Мы не знаем, как долго он жил со старушкой, но, похоже, она хорошо о нём позаботилась. Мы очень благодарны ей за это и сожалеем, что она скончалась. Раньше я слышала истории о том, как кошки возвращались к своим хозяевам спустя много лет, но никогда не думала, что это случится с нами. Если бы его микрочип не просканировался, он бы не вернулся к нам, — добавила Иззи.



По мнению сотрудницы RSPCA Паулы Милтон, крошечный чип играет огромное значение для животного и его хозяина, поэтому она рекомендует всем владельцам питомцев позаботиться о чипировании.



Мо — отличный пример того, как домашние животные могут вернуться домой спустя годы, и всё благодаря идентификации питомца по чипу. Мы очень рады видеть Мо, который вернулся домой, — объяснила Милтон.