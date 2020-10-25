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Сообщество Без кота и жизнь не та 690 постов • 331 подписчик подписаться
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Кот вернулся домой после 8 лет отсутствия

Кот вернулся домой после 8 лет отсутствия (4 фото)

Автор:
25 октября 2020 09:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: возвращение   животные   историч   кот   кошка   фото   чип   
169
4
Хорошая новость в том, что иногда таинственное исчезновение кошки может иметь счастливый конец.

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Метки: возвращение   животные   историч   кот   кошка   фото   чип   
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27k
KiploksAKS 2 часа назад
Не очень-то он стремился вернуться.
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1k
Павел Христенко 13 минут назад
Мой котейка двенадцать дней где-то шарился. Не рекорд, но уже и не чаяли .
Сожрал всё , что только можно было думали треснет, ан нет, даже не блевал всё прижилось.
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6k
kaboza 50 минут назад
скорее не кот вернулся, а кота вернули.
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