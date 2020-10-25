Кот вернулся домой после 8 лет отсутствия

Хорошая новость в том, что иногда таинственное исчезновение кошки может иметь счастливый конец.
Хозяйка оставила кота в приюте для животных на время своей поездки, но он не понял, что за ним вернутся, и взял ситуацию в свои лапки. Найти питомца девушке удалось лишь спустя восемь лет — у того уже были новая личность, жизнь и семья.
Иззи Харрис с семьёй собиралась отправиться в отпуск в 2012 году. Тогда нужно было подыскать временный дом коту по кличке Мо, и хозяйка решила оставить его на передержку в приюте.
Иззи Харрис с семьёй собиралась отправиться в отпуск в 2012 году. Тогда нужно было подыскать временный дом коту по кличке Мо, и хозяйка решила оставить его на передержку в приюте.
Вернувшись из поездки, девушка узнала ужасное — Мо сбежал из приюта. Следующие несколько месяцев семья потратила на поиски пропавшего кота. Они расклеивали листовки на улицах, давали объявления в газеты, но ничего не помогало выйти на след беглеца.
"Мы хотели верить, что его нашёл и забрал себе кто-то добрый. Но мы также предполагали худшее, что его могла сбить машина, — рассказала Иззи.
Прошло много лет, и семья уже отчаялась в поисках. Даже тот факт, что питомец чипирован, не приносил никакой пользы до некоторого времени. Они не верили, что могут снова воссоединиться со сбежавшим Мо, но, как оказалось, чудеса случаются."
"Мы хотели верить, что его нашёл и забрал себе кто-то добрый. Но мы также предполагали худшее, что его могла сбить машина, — рассказала Иззи.
Прошло много лет, и семья уже отчаялась в поисках. Даже тот факт, что питомец чипирован, не приносил никакой пользы до некоторого времени. Они не верили, что могут снова воссоединиться со сбежавшим Мо, но, как оказалось, чудеса случаются."
"Нам позвонили из RSPCA (общество защиты животных в Уэльсе). Они нашли нашего кота в доме умершей пожилой женщины недалеко от питомника, где он пропал без вести, — говорит Иззи.
Мо был цел и невредим. Оказалось, все восемь лет отсутствия он прожил с пожилой женщиной, совершенно не обращая внимания на отчаянные поиски своей персоны. Однако в октябре 2020 года его новая хозяйка-старушка скончалась, и питомец попал в благотворительную организацию по защите животных.
Волонтёры в RSPCA проверили чип кота и узнали, что хозяйка кота — Иззи. Они ей сразу позвонили и сообщили потрясающую новость.
Вскоре произошло трогательное воссоединение Мо с его хозяйкой после восьми лет разлуки, о чём девушка написала в твиттере.
Мо был цел и невредим. Оказалось, все восемь лет отсутствия он прожил с пожилой женщиной, совершенно не обращая внимания на отчаянные поиски своей персоны. Однако в октябре 2020 года его новая хозяйка-старушка скончалась, и питомец попал в благотворительную организацию по защите животных.
Волонтёры в RSPCA проверили чип кота и узнали, что хозяйка кота — Иззи. Они ей сразу позвонили и сообщили потрясающую новость.
Вскоре произошло трогательное воссоединение Мо с его хозяйкой после восьми лет разлуки, о чём девушка написала в твиттере.
Мы не знаем, как долго он жил со старушкой, но, похоже, она хорошо о нём позаботилась. Мы очень благодарны ей за это и сожалеем, что она скончалась. Раньше я слышала истории о том, как кошки возвращались к своим хозяевам спустя много лет, но никогда не думала, что это случится с нами. Если бы его микрочип не просканировался, он бы не вернулся к нам, — добавила Иззи.
По мнению сотрудницы RSPCA Паулы Милтон, крошечный чип играет огромное значение для животного и его хозяина, поэтому она рекомендует всем владельцам питомцев позаботиться о чипировании.
Мо — отличный пример того, как домашние животные могут вернуться домой спустя годы, и всё благодаря идентификации питомца по чипу. Мы очень рады видеть Мо, который вернулся домой, — объяснила Милтон.
По мнению сотрудницы RSPCA Паулы Милтон, крошечный чип играет огромное значение для животного и его хозяина, поэтому она рекомендует всем владельцам питомцев позаботиться о чипировании.
Мо — отличный пример того, как домашние животные могут вернуться домой спустя годы, и всё благодаря идентификации питомца по чипу. Мы очень рады видеть Мо, который вернулся домой, — объяснила Милтон.
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