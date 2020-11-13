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Не увидишь - не поверишь: подборка про везение и случайность

Не увидишь - не поверишь: подборка про везение и случайность (4 фото + 15 видео)

Автор:
13 ноября 2020 20:04
Сообщество : Юмор
Метки: баскетбол   везение   везунчик   голубь   случай   трюки   
927
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Олды помнят старый видос, где мужик говорит, что вероятность КРАЙНЕ МАЛА. То же самое можно сказать о видео и фото из этой подборки. Ну, какова вероятность, что белуха вернёт вам телефон, который вы уронили в море? Однако и такое случается.

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Метки: баскетбол   везение   везунчик   голубь   случай   трюки   
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8k
Nero 38 минут назад
ТС упорно путает белуГу с белуХой.
БелуГа эта рыба семейства осетровых.
А на видео белуХа - вид зубатых китов из семейства нарваловых.
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3k
Едондер пуп 3 минуты назад
Комментарий к фото
Касается!
Касается!
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6k
Garpia121 Полчаса назад
Только не белуга , а белуха.
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1k
ГюльнарШарипова 38 минут назад
Белуга.
Белуга.
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