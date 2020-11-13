Не увидишь - не поверишь: подборка про везение и случайность

Олды помнят старый видос, где мужик говорит, что вероятность КРАЙНЕ МАЛА. То же самое можно сказать о видео и фото из этой подборки. Ну, какова вероятность, что белуха вернёт вам телефон, который вы уронили в море? Однако и такое случается.
1. Какова вероятность занять единственное безопасное место при внезапном обрушении парковки?
Это видео с камер наблюдения снято в прошлом месяце в городе Эль-Хубар, в Саудовской Аравии. Парковка одного из небоскрёбов внезапно сложилась, единственный находившийся в этот момент на парковке человек не пострадал. По счастливой случайности в момент обрушения он находился на лестнице, которая осталась цела.
2. Ну а тут вообще попахивает вмешательством свыше
3. Белуха вернула упавший в Норвежское море iPhone
Beluga whale saves an iPhone from the sea in Norway 😊— Buitengebieden (@buitengebieden_) September 5, 2020
🎥 Reddit: Paaaaljoem pic.twitter.com/EPp6czXdCy
4. Вообще, белухи очень услужливы
5. Такое бывает только в мультиках
6. Когда не пришёл противник и приходится развлекать публику другими своими умениями
7. Этот пеноблок дважды вывалился и дважды вернулся назад
8. Голубь нарисовал сам себя на листе своими испражнениями. Интересно, за сколько такое художество уйдёт на аукционе "Сотбис"?
9. Даже не знаю, что здесь круче: тот факт, что певец поймал стакан с пивом и отпил из него, или то, что какой-то мужик так ловко кинул стакан
На видео David Achter de Molen, солист датской рок-группы John Coffey.
10. Какова вероятность случайно сделать фото, на котором ни один человек не касается пола?
11. Как хорошо, что в такие великие моменты под рукой есть камера
12. Умудрился отжать телефон даже на американских горках
13. Испанский гольфист Джон Рэм на днях сделал один из самых невероятных ударов в истории гольфа
14. Если бы на полу был ковёр, кот справился бы с задачей в два раза быстрее
15. Мусорка позвала подружку
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17. Один блогер целый день пулял карты в прищепку и записал длиннющее видео, этот, вероятно, тоже приготовился к 24-часовому марафону по киданию карт, но справился за секунду
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БелуГа эта рыба семейства осетровых.
А на видео белуХа - вид зубатых китов из семейства нарваловых.