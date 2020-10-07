15 горемык, от которых везение отвернулось с самого утра

У каждого бывают трудные и неудачные моменты, а у “счастливчиков” этого поста все пошло не так спозаранку. И глядя на их злоключения понимаешь, что твоё начало дня было не таким уж и безнадёжным.
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