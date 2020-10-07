15 горемык, от которых везение отвернулось с самого утра

У каждого бывают трудные и неудачные моменты, а у “счастливчиков” этого поста все пошло не так спозаранку. И глядя на их злоключения понимаешь, что твоё начало дня было не таким уж и безнадёжным.

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Это случилось утром. Я даже не смогла достать одежду, чтобы пойти на работу 0 Источник:

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Я увидел, что надел разные ботинки уже в офисе 0 Источник:

Очень обнадёживающее начало дня 0 Источник:

Утром раздался грохот, это кот добрался до коробок с Лего 0 Источник:

Нет слов... 0 Источник:

В принципе, ничего страшного 0 Источник:

Теперь придётся чистить ещё и бассейн 0 Источник:

Так хочется спать, что всё валится из рук 0 Источник:

Утренняя смена запорола весь заказ 0 Источник:

Я двадцать минут искал свою рубашку 0 Источник:

Да, это ожог 0 Источник:

Собака лаяла всю ночь 0 Источник:

Подруги самые первые пришли меня поздравить 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник: