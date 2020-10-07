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15 горемык, от которых везение отвернулось с самого утра

15 горемык, от которых везение отвернулось с самого утра (16 фото)

Автор:
07 октября 2020 18:50
Сообщество : Юмор
Метки: Горемыки   Отвернулось   везение   день   трудный   утро   
5279
16
У каждого бывают трудные и неудачные моменты, а у “счастливчиков” этого поста все пошло не так спозаранку. И глядя на их злоключения понимаешь, что твоё начало дня было не таким уж и безнадёжным.
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Метки: Горемыки   Отвернулось   везение   день   трудный   утро   
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17  комментариев
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1k
fraxinus 2 часа назад
Вино в порядке вещей. Можно разлить по бокалам, бутылку разбить в безопасном месте и достать нож.
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2k
au3 fraxinus 2 часа назад
А перевернув бутылку нож сам не вылезет?
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407
Казак 19 минут назад
Пиндосия одним словом...
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26k
a.fey 40 минут назад
А зачем они вообще гандоны жарили?
А зачем они вообще гандоны жарили?
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6k
Саша Смирнов a.fey Минуту назад
Когда-то это был бекон.
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3k
McGui Час назад
у вас ус отсинился
у вас ус отсинился
у вас ус отсинился
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55k
Опиум для народа Час назад
В большинстве показанных случаев везение(или невезение) не при чем. Это как если чувак с мясорубкой на х"ю зайдет к травматологу и скажет "чё-то везение от меня в это утро отвернулось...")))
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1k
NiThR0 Опиум для народа Полчаса назад
А может раньше ему везло)
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307
Nane First NameLast 2 часа назад
Ото проблемы.Хоть на улицу не выходи...
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Что вы знаете о невезении?
Что вы знаете о невезении?
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12k
Broser 2 часа назад
Если это с утра, то что тогда в обед?
Если это с утра, то что тогда в обед?
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478
X Æ A-12 Broser 59 минут назад
Это не от рычага мозоли.
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19k
Франц Лефорт 2 часа назад
А че с бутылкой не так? Разлили по бокалам, а пробка с ножом на раз достается с помощью веревочки!
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