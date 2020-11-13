Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы во время посадки

Пилот решил вернуться обратно в аэропорт через минуту после вылета из-за отказа радиосвязи. На борту лайнера, направлявшегося в Вену, находилось 14 человек, никто из них не пострадал.



Пассажиры сообщают, что при взлете из двигателя самолета пошел дым. После этого пропала связь.