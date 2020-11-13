Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы во время посадки

В Новосибирске самолет Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время аварийной посадки. К счастью, никто не пострадал.Воздушное судно получило повреждение двигателя, фюзеляжа и шасси.
Пилот решил вернуться обратно в аэропорт через минуту после вылета из-за отказа радиосвязи. На борту лайнера, направлявшегося в Вену, находилось 14 человек, никто из них не пострадал.
Пассажиры сообщают, что при взлете из двигателя самолета пошел дым. После этого пропала связь.
Пассажиры сообщают, что при взлете из двигателя самолета пошел дым. После этого пропала связь.
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