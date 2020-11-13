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Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы во время посадки

Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы во время посадки (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 13:30
Сообщество : Cavok
Метки: 360подмосковье   Ан-124   видео   новосибирск   происшествие   самолет   
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В Новосибирске самолет Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время аварийной посадки. К счастью, никто не пострадал.Воздушное судно получило повреждение двигателя, фюзеляжа и шасси.

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Метки: 360подмосковье   Ан-124   видео   новосибирск   происшествие   самолет   
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7  комментариев
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6k
Вася Час назад
из Новосиба в Вену.. хм, а что за груз интересно...
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40k
Andrey Вася Час назад
14 тел чиновников.
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11k
Максим 21 минуту назад
вот байден не успел прийти, уже провокации
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4k
Sanar 37 минут назад
Ибо нехрен в пятницу 13 летать.
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Mr.Adamson

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