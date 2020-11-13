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"Рыбу копчу, хариус": пожарные приехали тушить уличный туалет, но это оказалась коптильня

"Рыбу копчу, хариус": пожарные приехали тушить уличный туалет, но это оказалась коптильня (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 12:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморье   видео   коптильня   пожарные   туалет   шахты   
2751
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Знаменитая русская смекалочка рассмешила пожарных и очень испугала соседей, которые и вызвали экстренную службу. Они решили, что пенсионер кинул окурок в туалет и тот загорелся.

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Метки: Приморье   видео   коптильня   пожарные   туалет   шахты   
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15  комментариев
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Очень интересная новость,пойду выпущу на волю парочку копченных рыбок
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274
Max 37 минут назад
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4k
Sanar 39 минут назад
Откуда в Приморском крае появился город Шахты? Всего год там не был уже город отстроили, быстро однако.
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115
Sergey Sergeev 39 минут назад
Дружные соседи. Я не понимаю, ну дымится у соседа сортир, подойти сложно, узнать, помочь?
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1k
Александр Алехин 54 минуты назад
Есть горячее копчение, когда процесс идет в герметичной среде под температурой. Есть холодное копчение, когда коптят холодным дымом, в таком случае разносят место образования дыма и коптильню на приличное расстояние и передают дым по трубе, где он собственно и охлаждается.
Что за вид копчения проводит этот дед?
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1k
cbgcbr 59 минут назад
Копченый хариус это прекрасно! Но еще прекрасней сырой хариус....Угощали меня как-то местные рыбаки когда я за Уралом был. "Обдир" блюдо называется.
P.S. Дед жги ещё!!!
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33
Денис Сверхувниз Час назад
Не грузятся видео из Ваших ВКонтактов
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2k
EL Kalmaro 2 часа назад
Рыбку потом на рынке продаёт всяко, берите свое домашнее. Сцуко силос вместо мозга, жил свиньёй помрёт свиньёй.
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17k
Аня 2 часа назад
Вроде и смешно, да нихрена смешного, пожарным же больше нечего делать, как по ложным вызовам разъезжать. А коптильня в туалете это пиз..ц.
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−182
Алещенко Олександр 2 часа назад
Из туалета коптильня??????
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536
Nane First NameLast 2 часа назад
Походу, он своей коптильней так зае соседей, что те пожарку вызвали. Ну и чё? Этот старый трухлявый пень не мог с соседями договориться?
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Ну дед бы мог и угостить ребят )
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78k
Taras Kozalupko Lovels Travel 2 часа назад
Рыбой из туалета?
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SerGProS Taras Kozalupko 8 минут назад
Туалет на замке?Хм...Вызывает подозрения
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708
Сапоги Илона Маска 2 часа назад
А то по запаху не понятно. Скорее всего соседи чувствительные. У меня у отца такая же примерно ситуация была. До пожарных не дошло, но ругаться соседка приходила. Типа запах ей не нравится. Пришлось с хозяином серьёзно поговорить. Бутылочка самогончика, под копчённую рыбку очень способствует переговорному процессу. Потом и им коптили, и в гости друг к другу на шашлыки ходили. И запах нормальный стал.
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