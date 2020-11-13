"Рыбу копчу, хариус": пожарные приехали тушить уличный туалет, но это оказалась коптильня

В городе Шахты Приморского края произошел курьезный инцидент с матерящемся дедом, горящим туалетом, который к удивлению многих оказался коптильней, смеющимися пожарными и испуганными "пожаром" соседями.

По телефону пожарной службе сообщили, что пенсионер, живущий по соседству, видимо, бросил в уличный туалет бычок сигареты и произошло возгорание. На место выехали две пожарные машины. Но оказалось, что дым бывает и без огня, особенно если этот дым от переоборудованного под коптильню туалета...