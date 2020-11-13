"Рыбу копчу, хариус": пожарные приехали тушить уличный туалет, но это оказалась коптильня

Знаменитая русская смекалочка рассмешила пожарных и очень испугала соседей, которые и вызвали экстренную службу. Они решили, что пенсионер кинул окурок в туалет и тот загорелся.
В городе Шахты Приморского края произошел курьезный инцидент с матерящемся дедом, горящим туалетом, который к удивлению многих оказался коптильней, смеющимися пожарными и испуганными "пожаром" соседями.
По телефону пожарной службе сообщили, что пенсионер, живущий по соседству, видимо, бросил в уличный туалет бычок сигареты и произошло возгорание. На место выехали две пожарные машины. Но оказалось, что дым бывает и без огня, особенно если этот дым от переоборудованного под коптильню туалета...
Пожарные восприняли такую информацию позитивно и сняли все на видео. Но тем не менее проинспектировали помещение, чтобы
посмотреть на рыбку убедиться, что коптильня не представляет опасности ни для хозяина, ни для окружающих .
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Пенсионер пояснил, что переоборудовал туалет под коптильню несколько лет назад. Пожарные посоветовали дедушке повесить на забор объявление, чтобы бдительные соседи больше не паниковали, когда увидят, что из туалета снова валит дым...
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Что за вид копчения проводит этот дед?
P.S. Дед жги ещё!!!