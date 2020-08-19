FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8456 постов • 1090 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Мужчина обнаружил змею в унитазе

Мужчина обнаружил змею в унитазе (3 фото)

Автор:
19 августа 2020 09:54
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змея   сюрприз   туалет   унитаз   фото   
109
3
Ниже вы найдёте видео, в котором техасец обнаружил змею, выглядывающую из его унитаза.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   змея   сюрприз   туалет   унитаз   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Александр Минуту назад
Тем временем в Австралии...
Тем временем в Австралии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Лехахуторской 2 часа назад
я теперь всегда буду проверять толчок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Nefrion 3 часа назад
Змея хотела попить и свалилась в унитаз

Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как люди уживаются с быдлом в собственной семье (10 фото) Как люди уживаются с быдлом в собственной семье (10 фото) Мальчик мастерски поймал змею Мальчик мастерски поймал змею Мужчина поймал гигантскую кобру длиной 5 метров Мужчина поймал гигантскую кобру длиной 5 метров Парень спас собаку от змеи Парень спас собаку от змеи Девочка и 4-х метровый питон Девочка и 4-х метровый питон Кошка в самый последний момент ускользнула от кровожадной змеи Кошка в самый последний момент ускользнула от кровожадной змеи
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

646722



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
2
161
Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
1
194
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему «оранжевая революция» так называется?
0
7
Почему «оранжевая революция» так называется?
ТОП 11 самых страшных ужасов в мире
3
20
ТОП 11 самых страшных ужасов в мире
Конские тарифы на электроэнергию, раздолбанная трасса, долгострои: и снова о Хабаровске
Конские тарифы на электроэнергию, раздолбанная трасса, долгострои: и снова о Хабаровске
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#авария#интересное#дтп#забавно#красота#дикие животные#конфликт
#факты#история#природа#в мире#россия#люди#картинки#лукашенко#кино#москва
#интересно#животные#путешествия#звери#автомобили#хищник#белоруссия#автомир#комментарии#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться