Мужчина обнаружил змею в унитазе

В 30-секундном видеоролике на дне унитаза запечатлена змея, выползающая из воды.

Человек, нашедший змею, воспользовался клюшкой для гольфа, чтобы вытащить существо из туалета, однако момент того, как рептилия была извлечена из сортира, не показан, так как видео было внезапно прервано.



После размещения ролика в Сети, люди сразу же стали его обсуждать.



«Вы знаете, сколько людей просматривают Twitter, находясь в туалете? А увидели это в туалете? И сразу задрожали от страха? Я один из таких людей», — написал один из комментаторов.

«Я живу в Хьюстоне, и все всегда следят за тем, чтобы крышка унитаза была опущена, когда он не используется, — написал другой пользователь. — Если есть обрыв в канализационной системе, в вашей собственной линии или линиях городов, они пролезут туда. Людям всегда интересно, как змеи попадают в их дома, вот как.»