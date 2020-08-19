Мужчина обнаружил змею в унитазе

Ниже вы найдёте видео, в котором техасец обнаружил змею, выглядывающую из его унитаза.
Ужасающий ролик, который впервые был опубликован в Twitter, стал вирусным, собрав более 2 миллионов просмотров.
«Я всегда думал, что это мой иррациональный страх … очевидно, нет. Друг из западного Техаса обнаружил это», — написал в воскресенье метеоролог WWL-TV Пэйтон Мэлоун (Payton Malone) в своем Twitter.
«Я всегда думал, что это мой иррациональный страх … очевидно, нет. Друг из западного Техаса обнаружил это», — написал в воскресенье метеоролог WWL-TV Пэйтон Мэлоун (Payton Malone) в своем Twitter.
В 30-секундном видеоролике на дне унитаза запечатлена змея, выползающая из воды.
Человек, нашедший змею, воспользовался клюшкой для гольфа, чтобы вытащить существо из туалета, однако момент того, как рептилия была извлечена из сортира, не показан, так как видео было внезапно прервано.
После размещения ролика в Сети, люди сразу же стали его обсуждать.
«Вы знаете, сколько людей просматривают Twitter, находясь в туалете? А увидели это в туалете? И сразу задрожали от страха? Я один из таких людей», — написал один из комментаторов.
«Я живу в Хьюстоне, и все всегда следят за тем, чтобы крышка унитаза была опущена, когда он не используется, — написал другой пользователь. — Если есть обрыв в канализационной системе, в вашей собственной линии или линиях городов, они пролезут туда. Людям всегда интересно, как змеи попадают в их дома, вот как.»
Человек, нашедший змею, воспользовался клюшкой для гольфа, чтобы вытащить существо из туалета, однако момент того, как рептилия была извлечена из сортира, не показан, так как видео было внезапно прервано.
После размещения ролика в Сети, люди сразу же стали его обсуждать.
«Вы знаете, сколько людей просматривают Twitter, находясь в туалете? А увидели это в туалете? И сразу задрожали от страха? Я один из таких людей», — написал один из комментаторов.
«Я живу в Хьюстоне, и все всегда следят за тем, чтобы крышка унитаза была опущена, когда он не используется, — написал другой пользователь. — Если есть обрыв в канализационной системе, в вашей собственной линии или линиях городов, они пролезут туда. Людям всегда интересно, как змеи попадают в их дома, вот как.»
Had a little visitor at my house this wknd pic.twitter.com/Fex8ivJQzC— Gus West (@augustus_west) August 16, 2020
Реабилитатор животных из дикой природы штата Нью-Йорк Рэндольф Т. Данкан-младший (Randolph T. Duncan Jr.) рассказал «The Sun», что змея на видео является крысиной змеёй, неядовитым видом.
«Судя по короткому ролику, змея выглядит как техасская крысиная змея. Техасские крысиные змеи — неядовитые виды рептилий, обычно встречающиеся на Среднем Западе», — объяснил Данкан.
«Из ролика видно, что она имеет светлый окрас, что говорит о том, что она является молодой техасской крысиной змеёй, — продолжил специалист. — Взрослые техасские крысиные змеи очень тёмные, почти чёрные как смола. Взрослые змеи могут иметь длину тела от 42 до 72 дюймов (106-182 см).»
«Худшее, что может сделать техасская крысиная змея, если ее спровоцировать, — это жутко вас укусить.»
«Техасские крысиные змеи — активные охотники и могут пробираться в необычные места в поисках пищи. Их основная диета — грызуны, вроде мышей и крыс.»
«Судя по короткому ролику, змея выглядит как техасская крысиная змея. Техасские крысиные змеи — неядовитые виды рептилий, обычно встречающиеся на Среднем Западе», — объяснил Данкан.
«Из ролика видно, что она имеет светлый окрас, что говорит о том, что она является молодой техасской крысиной змеёй, — продолжил специалист. — Взрослые техасские крысиные змеи очень тёмные, почти чёрные как смола. Взрослые змеи могут иметь длину тела от 42 до 72 дюймов (106-182 см).»
«Худшее, что может сделать техасская крысиная змея, если ее спровоцировать, — это жутко вас укусить.»
«Техасские крысиные змеи — активные охотники и могут пробираться в необычные места в поисках пищи. Их основная диета — грызуны, вроде мышей и крыс.»
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