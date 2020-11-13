Нилов напомнил, что дорожные знаки, которые регулируют использование выделённой полосы, существуют. Однако у организаторов дорожного движения нет большого желания ими пользоваться. «Спокойный (...) объезд по выделенке (...) не должен быть поводом для привлечения добросовестных водителей к административной ответственности», — подчеркнул он.





По правилам дорожного движения двигаться по выделенной полосе разрешено только рейсовым автобусам, троллейбусам, школьным автобусам, маршрутным и легковым такси, а также велосипедистам. За нарушение данного положения участникам дорожного движения грозит штраф от 1,5 до трёх тысяч рублей в зависимости от региона.





Напомним, что с 7 ноября в столице отменили все поблажки и полностью запретили выезд на выделенные полосы.