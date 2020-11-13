Депутаты от ЛДПР предложили не штрафовать за выезд на выделенные полосы ночью. Пояснительную записку к документу разместил на своём Telegram-канале один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов.
Фракция ЛДПР, предлагает сделать исключение и отменить штраф в том случае, если водитель выезжает на выделенку в период с 23 до 6 часов и в случаях, если необходимо объехать препятствие. Авторы проекта считают, что, ночью эти полосы пустуют, тогда как другие могут быть заняты. Поэтому они оценивают, данный запрет, как необоснованный и странный.
Нилов напомнил, что дорожные знаки, которые регулируют использование выделённой полосы, существуют. Однако у организаторов дорожного движения нет большого желания ими пользоваться. «Спокойный (...) объезд по выделенке (...) не должен быть поводом для привлечения добросовестных водителей к административной ответственности», — подчеркнул он.
По правилам дорожного движения двигаться по выделенной полосе разрешено только рейсовым автобусам, троллейбусам, школьным автобусам, маршрутным и легковым такси, а также велосипедистам. За нарушение данного положения участникам дорожного движения грозит штраф от 1,5 до трёх тысяч рублей в зависимости от региона.
Напомним, что с 7 ноября в столице отменили все поблажки и полностью запретили выезд на выделенные полосы.
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