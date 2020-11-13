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В Думе внесли инициативу отменить штраф за&nbsp;выезд на&nbsp;выделенку ночью

В Думе внесли инициативу отменить штраф за выезд на выделенку ночью (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 06:10
Сообщество : Автомир
Метки: выезд   дума   инициатива   лдпр   политика   полосы   транспорт азии   
563
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Депутаты от ЛДПР предложили не штрафовать за выезд на выделенные полосы ночью. Пояснительную записку к документу разместил на своём Telegram-канале один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов.

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Метки: выезд   дума   инициатива   лдпр   политика   полосы   транспорт азии   
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3  комментария
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3k
SSD Час назад
Ночью и так машин мало, препятствие можно по другому объехать. Очередная глупая инициатива.
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7k
Мегапихель 6 минут назад
Заказали знаки "по рабочим дням" - лярд списали
Сняли знаки "по рабочим дням" - лярд списали
Поставить новые знаки "с 23 по 6" - лярд списали
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2k
portroy 13 минут назад
Любимое правило этих праздных миллионеров с охотного ряда - в любой непонятной ситуации предлагай менять ПДД.
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