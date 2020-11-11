Прогулка по Ленинграду 1976 года

Сегодня мы прогуляемся по Ленинграду 1976 года.
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5.
2-е Суздальское озеро. Тогда это был настоящий пригород и его берега ещё не заполнялись таким количеством людей, как сейчас.
6.
Но город уже стремительно подкрадывался к этим районам. Идёт застройка в районе современного метро "Пионерская". На снимке - Серебристый бульвар.
9.
Один из последних сохранившихся вагонов ЛМ-33 "Американка" следует по Литейному мосту. Служить ему остается всего год.
21.
А в Ломоносово тем временем проходит мотопробег.
Прогулка по Ленинграду 1975 года
Прогулка по Ленинграду 1975 года
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