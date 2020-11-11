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Прогулка по Ленинграду 1976 года

Прогулка по Ленинграду 1976 года (21 фото)

Автор:
11 ноября 2020 20:29
Метки: СССР   интересно   ленинград   люди   страна   фотографии   
1012
21
Сегодня мы прогуляемся по Ленинграду 1976 года.
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Метки: СССР   интересно   ленинград   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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1k
Brevnault 3 часа назад
Комментарий к фото
В каком ЛомоносовО?
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3k
Roninsamuray 4 минуты назад
И его можно было увидеть
И его можно было увидеть
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6k
Matthew Hopkins Час назад
И ни одного китайца
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5k
Bjornsson 2 часа назад
На первом фото одни в труханах "загорают", другие в плащах... Настолько хреновое лето выдалось?
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3k
AlekseiTFS Bjornsson Час назад
При чём тут лето.
Это такая Питерская традиция с конца февраля уже загорают.
При чём тут лето. Это такая Питерская традиция с конца февраля уже загорают.
При чём тут лето. Это такая Питерская традиция с конца февраля уже загорают.
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8k
Павел 3 часа назад
Да,время летит.Это видно по этим фотографиям.
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