Джон Сильвер Олега Борисова из "Острова сокровищ"

Джон Сильвер - один из самых популярных литературных героев, шагнувший на киноэкраны. Этого колоритного пирата в разное время сыграли около 20 замечательных актёров (Это если не считать мультфильмы). Я уже делал как-то пост о лучших Сильверах в кино. И споры, кто лучше воплотил эту роль на экране, до сих пор не прекращаются (как и Остапа Бендера или д'Артаньяна).
Олег Борисов в роли Джона Сильвера в телевизионном фильме Владимира Воробьёва "Остров сокровищ", Ленфильм, 1982 год
Но лично мой выбор - это всё же Сильвер в исполнении Олега Борисова в телевизионном фильме Владимира Воробьёва 1982 года.
Да, его Сильвер не сильно похож на командира абордажной команды (своего рода пиратского спецназа), каким его обычно показывают в других фильмах. Есть гипотеза, что именно им был этот пират по замыслу Стивенсона. И то что он был на корабле Флинта квартирмейстером - ошибка переводчика. Не знаю, я склонен считать, что никакой ошибки переводчика нет. Ведь квартирмейстер, по своей сути, это второй человек на корабле после капитана, человек, которого слушалась вся команда.
Это, кстати косвенно подтверждает зарубежный сериал "Чёрные паруса", про молодые годы Сильвера и Флинта. Да, это не самый неоспоримый источник, но в американском сериале Сильвер был именно квартирмейстером у Флинта, а не абордажником кварта-мастером.
Но вернёмся к Сильверу Олега Борисова
Сильвер Борисова и не похож на здоровяка, наводящего ужас одним своим видом. Да, этот персонаж пользовался большим уважением у пиратов. Точнее уважением, замешанном на страхе. Не даром прозвучала фраза "Одни боялись Пью, другие — Билли Бонса, а меня… Меня боялся сам Флинт". Боялся не потому, что Сильвер был сильнее физически. Тут скорее дело в другом.
Он был умнее и хитрее всех остальных пиратов. Он не терял самообладания и контроля над людьми и ситуацией даже в самых сложных и почти безнадёжных случаях. Сильвер умел держать в узде самых отчаянных головорезов, которых наводили ужас на всех моряков тех лет. И именно такого пирата показал Олег Борисов. Не громилу, решавшую всё силой мускулов и саблей, а умного, расчетливого пирата. Умеющего, когда этого требует ситуация, быть жестоким, когда надо - человечным, и для большинства - обаятельным коком.
И именно от этой способности Сильвера из обаятельного калеки, добродушного кока, превращаться в безжалостного главаря банды головорезов, способных на всё, идущих у него на поводке - идут мурашки по коже. И и именно такого Сильвера, по моему мнению, смог воплотить на экране Олег Борисов.
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Так что я совсем не понимаю - зачем придумывать какие-то неожиданные должности. Это как вдруг попытаться доказать что боцман - это что-то совсем другое, и переводчик неправильно перевел.
Кстати, занятно, что даже в русском флоте были: Артиллерийский квартирмейстер 1-й и 2-й статьи; Минный квартирмейстер 1-й и 2-й статьи.
А почему его боялся Флинт - это вопрос не должности, а личности. Но если бы Флинт боялся командира своей абордажной команды, он бы его как можно быстрее заменил - чтобы не допустить мятежа.
Как по мне, то Сильвер просто обязан говорить только голосом Джигарханяна из мультика. 100% попадание. И тот киевский мультфильм - лучшая экранизация книги, все остальное гораздо хуже!
Кроме того, вспомните: пятеро здоровых пиратов не осмелились обнажить оружие, когда одноногий Сильвер бросил им вызов. Знали, что он мастер клинка и шансов у них нет, даже против калеки. Да и свирепый головорез совсем не обязательно мускулистый амбал.
А Борисов - да, отлично воплотил образ! Глаза у него хорошо менялись, переходя от душки кока к жестокому пирату.