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Джон Сильвер Олега Борисова из "Острова сокровищ"

Джон Сильвер Олега Борисова из "Острова сокровищ" (6 фото)

Автор:
10 ноября 2020 21:28
Метки: актеры   интересно   кино   
346
6

Джон Сильвер - один из самых популярных литературных героев, шагнувший на киноэкраны. Этого колоритного пирата в разное время сыграли около 20 замечательных актёров (Это если не считать мультфильмы). Я уже делал как-то пост о лучших Сильверах в кино. И споры, кто лучше воплотил эту роль на экране, до сих пор не прекращаются (как и Остапа Бендера или д'Артаньяна).

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Метки: актеры   интересно   кино   
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15k
Robin Hood 2 часа назад
А мне больше этот ... Джон Сильвер нравится

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4k
Дмитрий 2 часа назад
Джон Сильвер - quartermaster в оригинале. Ищем и легко находим описание: "На флоте: должность, исторически старшина рулевых (Англия, США), в современном штурман или штурманский помощник (США)". Ну или в оригинале: "In many navies, a quartermaster is an officer with particular responsibility for steering and signals."
Так что я совсем не понимаю - зачем придумывать какие-то неожиданные должности. Это как вдруг попытаться доказать что боцман - это что-то совсем другое, и переводчик неправильно перевел.
Кстати, занятно, что даже в русском флоте были: Артиллерийский квартирмейстер 1-й и 2-й статьи; Минный квартирмейстер 1-й и 2-й статьи.
А почему его боялся Флинт - это вопрос не должности, а личности. Но если бы Флинт боялся командира своей абордажной команды, он бы его как можно быстрее заменил - чтобы не допустить мятежа.

Как по мне, то Сильвер просто обязан говорить только голосом Джигарханяна из мультика. 100% попадание. И тот киевский мультфильм - лучшая экранизация книги, все остальное гораздо хуже!
Джон Сильвер - quartermaster в оригинале. Ищем и легко находим описание: "На флоте: должность, исторически старшина рулевых (Англия, США), в современном штурман или штурманский помощник (США)". Ну или в оригинале: "In many navies, a quartermaster is an officer with particular responsibility for steering and signals." Так что я совсем не понимаю - зачем придумывать какие-то неожиданные должности. Это как вдруг попытаться доказать что боцман - это что-то совсем другое, и переводчик неправильно перевел. Кстати, занятно, что даже в русском флоте были: Артиллерийский квартирмейстер 1-й и 2-й статьи; Минный квартирмейстер 1-й и 2-й статьи. А почему его боялся Флинт - это вопрос не должности, а личности. Но если бы Флинт боялся командира своей абордажной команды, он бы его как можно быстрее заменил - чтобы не допустить мятежа. Как по мне, то Сильвер просто обязан говорить только голосом Джигарханяна из мультика. 100% попадание. И тот киевский мультфильм - лучшая экранизация книги, все остальное гораздо хуже!
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367
Сергей Миненко 2 часа назад
Кто минус поставил??? Фильм же хороший!!!
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3k
Горожанин 2 часа назад
Похиндей текст писал. Читать невозможно. Графоман несчастный. Автор, займись другим делом, ну или в школу иди уже, учись дальше.
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11k
Dobryi_KOT 2 часа назад
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9k
alexis Dobryi_KOT 2 часа назад
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32k
Дворняга 2 часа назад
Квартирмейстер у пиратов это старшина рулевых и, всё-таки, командир абордажной команды. Второй после капитана человек на судне, имеющий право накладывать вето на решения капитана (не в бою и не при погоне).
Кроме того, вспомните: пятеро здоровых пиратов не осмелились обнажить оружие, когда одноногий Сильвер бросил им вызов. Знали, что он мастер клинка и шансов у них нет, даже против калеки. Да и свирепый головорез совсем не обязательно мускулистый амбал.
А Борисов - да, отлично воплотил образ! Глаза у него хорошо менялись, переходя от душки кока к жестокому пирату.
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12k
Ligov 2 часа назад
Хоть и не похож был Олег Борисов на пирата, но сыграл эту роль бесподобно. Талант есть талант...
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