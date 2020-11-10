Джон Сильвер Олега Борисова из "Острова сокровищ"

Да, его Сильвер не сильно похож на командира абордажной команды (своего рода пиратского спецназа), каким его обычно показывают в других фильмах. Есть гипотеза, что именно им был этот пират по замыслу Стивенсона. И то что он был на корабле Флинта квартирмейстером - ошибка переводчика. Не знаю, я склонен считать, что никакой ошибки переводчика нет. Ведь квартирмейстер, по своей сути, это второй человек на корабле после капитана, человек, которого слушалась вся команда.

Это, кстати косвенно подтверждает зарубежный сериал "Чёрные паруса", про молодые годы Сильвера и Флинта. Да, это не самый неоспоримый источник, но в американском сериале Сильвер был именно квартирмейстером у Флинта, а не абордажником кварта-мастером.

Но вернёмся к Сильверу Олега Борисова