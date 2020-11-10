ВС Азербайджана сбили российский военный вертолёт в небе над территорией Армении

По официальным данным, Ми-24 вылетел для сопровождения автоколонны российской военной базы в Армении и был уничтожен с земли из переносного зенитного ракетного комплекса.
«В результате попадания ракеты вертолёт потерял управление и упал в горной местности на территории Армении», — сообщает источник со ссылкой на заявлении Минобороны России.
Командование 102-й военной базы проводит расследование для установления причин ЧП. При этом в Минобороны отметили, что вертолёт был сбит вне зоны боевых действий, в воздушном пространстве над территорией Армении.
Источник:
Уже известно, что в результате крушения Ми-24 погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.
Власти Армении выразили готовность оказать помощь в расследовании уничтожения российского военного вертолёта.
«Армянская сторона окажет всю необходимую поддержку российской стороне для выявления обстоятельств крушения вертолёта российских ВКС», — заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. На место происшествия прибыла оперативная группа районного спасательного управления МЧС Армении, три пожарные команды из пожарно-спасательных отрядов. К настоящему времени пожар на месте крушения вертолёта ликвидирован.
В сети появилось видео гибели российского Ми-24:
Источник:
Правительство Азербайджана приняло на себя ответственность за сбитый в небе над Арменией российский военный вертолёт, однако при этом заявили, что военные сделали это случайно.
«В контексте указанных факторов и в свете напряжённой обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчётом было принято решение открыть огонь на поражение. Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Источник:
- Птицы умирали в полёте: под Саратовом прошёл "дождь" из мёртвых ворон
- РФ спешит на помощь: сколько Россия тратит на соседей и партнёров
- Жительнице Калининграда отказали в записи к врачу на основании того, что она умерла!
- Российские родители штурмуют Пенсионные фонды для получения Путинских льгот
- Маленькая американка с родимым пятном в виде «маски Бэтмена» едет лечиться в Россию
Понравилось21
Война-то кончилась полной победой Азербайджана и капитуляцией Армении.
Азербайджан получил все, что ставил целью войны.
А Россия слила Армению, видимо, потому что Пашинян взял власть по результатам цветной революции.