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ВС Азербайджана сбили российский военный вертолёт в небе над территорией Армении

ВС Азербайджана сбили российский военный вертолёт в небе над территорией Армении (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 ноября 2020 04:41
Сообщество : Военное
Метки: Карабах   Ми-24   армения   извинения   политика   помощь   расследование   россия   сбит   
2196
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По официальным данным, Ми-24 вылетел для сопровождения автоколонны российской военной базы в Армении и был уничтожен с земли из переносного зенитного ракетного комплекса.

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Метки: Карабах   Ми-24   армения   извинения   политика   помощь   расследование   россия   сбит   
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36  комментариев
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1k
Чучело Мяучело 4 часа назад
Смахивает на то, что летчиков отдали на заклание: ночью, в районе ведения боевых действий, без пары.. Нужен был прецидент, чтобы был повод нахмуриться официально. По любому сейчас горцы притихнут в ожидании.
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15k
Сергей 6 минут назад
А наши генералы куда смотрели? Там, блин, война идёт, так нет же: надо войска колоннами водить и вертолет поднимать? Азеры что, разбираться будут : чей там вертолет летает или чьи войска шарятся?
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337
Александр Туманов Полчаса назад
Ну вот повод как всегда нашёлся.
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888
Степан Алкоголик Полчаса назад
Как обычно утинский все на тормозах спустит
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835
Mikhail K 46 минут назад
Российское командование как всегда подставило своих солдат. Это было в Сев.Осетии. Когда грузины подтянули Грады, а миротворцы мирно спали. Неужели нельзя было предупредить азеров о том, что в таком-то квадрате будет летать вертолет Российских ВКС? С азеров нужно взять многомиллионную компенсацию родственникам парней, что бы они могли уехать туда, где ценят своих солдат.
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941
Руслан Новак Mikhail K Полчаса назад
Подставили военные а компенсацию с азеров? Неужели кому-то было не понятно чем закончится этот полет? Насколько я знаю это излюбленная тактика армян, вывешивать российские флаги и всячески маскироваться под Россию. Азеры уже давно к этому привыкли, поэтому низколетящий вертолет, ночью со стороны Армении однозначно должен был быть подбит. И тут не нужно быть семи пядей во лбу.
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835
Mikhail K Руслан Новак Полчаса назад
Какая разница, что на нем было вывешено, вертолет летел над Армянской территорией. Или азеры решили перенести войну с НК на армянскую территорию????
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941
Руслан Новак Mikhail K 21 минуту назад
У вертолета есть одна особенность - он летает! Сейчас он над територией Армении а через минуту уже над НК. По вашему все армянское вооружение с неба свалилось или его армянские шахтеры откопали?
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−26
Oldy 51 минуту назад
Млять, все шито белыми нитками... Как всегда топорная работа и пушечное мясо в расход. Все заранее спланировано, и вертолет и стрелок в нужном месте и нужное время. Формального повода Рашке вмешаться в конфликт не было, вот загубили двух вертолетчиков в угоду геополитике...
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577
Злодей Oldy 44 минуты назад
Мы погубили 2-х, пендосы погубили тысячи,когда решили взорвать свои торговый центры. Никто не говорил,что жизнь сказка.
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64
WadDad 2 часа назад
В сухом остатке. Раздолбайство командования: нет прикрытия, по словам той стороны, не было предупреждения о полёте, был ли проинструктирован экипаж перед полётом об обязательном отстреле тепловых ловушек. Экипаж, судя по видео тепловых ловушек не отстреливал, хотя это могла быть ошибка и непосредственно экипажа. Вообще, целесообразно ли было на стыке границ трёх государств так рисковать, поднимая в небо вертолёт?
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3k
Ваник WadDad Полчаса назад
Я тоже подумал неужели нет никакой защиты у такого вертолета от пзрк ? Тогда какой смысл создавать вертолеты если любой пастух может сбить его с земли? Может вы знаете?
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3k
Виктор 2 часа назад
А почему Калибр по месту пуска из ПЗРК автоматически не прилетел? Мы бы то же высказали соболезнования по поводу гибели расчета ПЗРК.
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941
Руслан Новак Виктор Полчаса назад
Может сразу Тополь? Или высадить десант из диванных экспертов чтобы они там всех расхренячили пуканами.
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3k
Виктор Руслан Новак 4 минуты назад
Калибр надёжней. Тополь - слишком много соболезнований. Несколько дней понадобится.
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154
Dorell 2 часа назад
А был ли вообще сбит вертолёт... И был ли там этот вертолёт. Или нам что-то скармливают просто. Зачем сбивать целый вертолёт, если можно просто байки рассказать недорого. Всё равно это никто не проверит...
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154
Dorell 3 часа назад
Представляю ситуацию, как ВС Колумбии сбили бы американский военный вертолёт в небе над территорией Мексики например... И сказали... Извините.
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−194
kazakh 3 часа назад
Молодцы братья азербайджанцы. Нахрен летать над их территорией
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4k
Александр Иванов kazakh 55 минут назад
Не братья вы нам, гниды черножопые!
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171
Игорь Меншиков 3 часа назад
А что минусите? Леший прав. Двух человек уже не воскресить кулим эти компенсации? Был случай на ВБ Ганси америкос убил техника и ничего ему за это не было просто срочно его эвакуировали в сша и все даже не судили.Этих стрелков судить надо ну или жопы порвать кому как
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941
Руслан Новак Игорь Меншиков Полчаса назад
А за что их судить? Со стороны противника ночью, маскируясь на малой высоте, идёт боевой вертолет о котором никто не кого не оповещал. Они должны были сначала у пилотов спросить кто они такие? Может судить нужно не расчет азеров а военных которые этот вертолет отправили?
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25k
Антон 3 часа назад
Чё, када там выразят озабоченность?
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1k
Anatoly Tananykhin 3 часа назад
Турки самолёт сбили , азербайджанцы вертолет.... Наверное запретят помидоры из Азербайджана завозить или что они там возят.
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779
Heisenberg Anatoly Tananykhin 56 минут назад
Да нет,тут одними помидорами они вряд ли обойдутся!Я думаю что и гранаты с виноградом запретят.Мочить,так мочить по жёсткому!
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20k
Ваня 3 часа назад
похоже мы накануне грандиозного шухера...
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166
Леший 3 часа назад
Случайно они могли только присунуть друг дружке. Там сбили, там убили, а государству пох. Штаты за каждого своего гражданина глотки рвут.
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37k
Александр Леший 2 часа назад
Да да, Штаты рвут - недавно вот целую базу пендосов ракетами захреначили - специально - кому пасть порвали, напомни?
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166
Леший Александр Час назад
Тебе голова дана для того, чтобы в нее есть? При чем здесь база?
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9k
Dihydrogen Monoxide Александр 54 минуты назад
там другое, там понимать надо
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