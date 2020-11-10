ВС Азербайджана сбили российский военный вертолёт в небе над территорией Армении

Уже известно, что в результате крушения Ми-24 погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Власти Армении выразили готовность оказать помощь в расследовании уничтожения российского военного вертолёта.

«Армянская сторона окажет всю необходимую поддержку российской стороне для выявления обстоятельств крушения вертолёта российских ВКС», — заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. На место происшествия прибыла оперативная группа районного спасательного управления МЧС Армении, три пожарные команды из пожарно-спасательных отрядов. К настоящему времени пожар на месте крушения вертолёта ликвидирован.