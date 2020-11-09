Чемпион мира по прыжкам со скакалкой учит классным трюкам

"Прыгать со скакалкой я начала в 5 лет, - рассказывает Тори. - Это была любовь с первого взгляда! Теперь я путешествую по миру, обучая своему виду спорта, выступая в различных мероприятиях и шоу, а также участвую в соревнованиях мирового уровня".