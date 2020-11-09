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Чемпион мира по прыжкам со скакалкой учит классным трюкам

Чемпион мира по прыжкам со скакалкой учит классным трюкам (3 фото)

Автор:
09 ноября 2020 13:24
Сообщество : Спорт
Метки: обучающее видео   прыжки   скакалка   спортсменка   уроки   чемпионка   чемпионка Мира   
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Чемпион мира по прыжкам со скакалкой Тори Боггс публикует в своем Инстаграме обучающие видео. Эта милая девушка не только виртуозно исполняет трюки, но и учит других, как это делать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: обучающее видео   прыжки   скакалка   спортсменка   уроки   чемпионка   чемпионка Мира   
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3  комментария
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19k
Влад 55 минут назад
Они учились скакать.
Они учились скакать.
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4k
Roman 3 минуты назад
А точно не чемпионка?
Или он из этих?!
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6k
АлександрМурашев 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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