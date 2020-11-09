Чемпион мира по прыжкам со скакалкой учит классным трюкам

Чемпион мира по прыжкам со скакалкой Тори Боггс публикует в своем Инстаграме обучающие видео. Эта милая девушка не только виртуозно исполняет трюки, но и учит других, как это делать.
"Прыгать со скакалкой я начала в 5 лет, - рассказывает Тори. - Это была любовь с первого взгляда! Теперь я путешествую по миру, обучая своему виду спорта, выступая в различных мероприятиях и шоу, а также участвую в соревнованиях мирового уровня".
" … У меня также есть возможность работать тренером, хореографом, дизайнером и режиссером выступлений, - добавляет она. - И особенное внимание я уделяю обучению и совершенствованию умений спортсменов по всему миру".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Или он из этих?!