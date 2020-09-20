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15 неотправленных сообщений, которые могли изменить ситуацию на 180°

15 неотправленных сообщений, которые могли изменить ситуацию на 180° (16 фото)

Автор:
20 сентября 2020 10:08
Сообщество : Юмор
Метки: неотправленные сообщения   приколы   смешно   смс   соцсети   юмор   
3334
16
Иногда случается, что сообщение по каким-то причинам не отправляется. И по закону подлости именно оно было важным.

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Метки: неотправленные сообщения   приколы   смешно   смс   соцсети   юмор   
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4k
Крот 2 часа назад
Как обычно, фейковые смс-переписки... некоторые тексты уже видел, только в другом оформлении...
Вот к примеру:
Как обычно, фейковые смс-переписки... некоторые тексты уже видел, только в другом оформлении... Вот к примеру:
Как обычно, фейковые смс-переписки... некоторые тексты уже видел, только в другом оформлении... Вот к примеру:
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 13 минут назад
А РЕАЛЬНЫЕ, не сфотошопленные смс есть?
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35k
doker 53 минуты назад
Я обычно прихожу к человеку и спрашиваю о делах, либо с закуской и бутылкой - отвлечься от дел.
Просто большую часть жизни я прожил в "домобильную" эпоху.
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92
чокнутый Час назад
потому что сука надо писать сообщение одним письмом, а не по слову отправлять, бесят такие упыри
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432
Viktor Kudryavtsev Час назад
Мораль сей басни такова. В Аду есть отдельная сковородка для тех кто пишет по 100500 сообщений чтобы выразить одну мысль вместо того чтобы все написать и отправить одним пакетом.
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7k
ГородДомов Час назад
последнее про семечки улыбнуло .
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1k
K_II_T Час назад
А я помню времена, когда башорг был прикольным ресурсом.

Потом туда пришёл офисный планктон. И ресурс превратился вот в такую тему.
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3k
rutt 2 часа назад
Ну лажа же.
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6k
Саша Смирнов 2 часа назад
Интересно, а почему у меня никогда таких ситуаций не случается? Может потому, что я проверяю, дошло ли сообщение?
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4k
RomaXz Саша Смирнов 2 часа назад
Скорее всего потому, что это фейковые переписки ;)
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123
Игорь Меншиков RomaXz 2 часа назад
но зато есть парочка с юмором
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