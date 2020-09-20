15 неотправленных сообщений, которые могли изменить ситуацию на 180°

Иногда случается, что сообщение по каким-то причинам не отправляется. И по закону подлости именно оно было важным.
Неотправленные сообщения порой могут круто изменить жизнь. Всего-то пара строк, а какой эффект!
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Вот к примеру:
Просто большую часть жизни я прожил в "домобильную" эпоху.
Потом туда пришёл офисный планктон. И ресурс превратился вот в такую тему.