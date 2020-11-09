Хит "Степан!" в рок-версии

Помните тайскую девушку, искавшую Степана? Этот ролик стал сверхпопулярным, а зычный голос прелестницы вдохновил сетевых умельцев на создание музыкальных версий трагедии. Теперь ее можно увидеть и в варианте рока.
Весной этого года весь мир потрясла трагедия девушки, "в трех соснах" потерявшей Степана. Этот ролик посмотрели миллионы интернет-пользователей, а некоторые так им прониклись, что создали рок-версию, которая имеет все шансы стать вторым хитом.
Помогите девушке найти Стефана
Интересно, нашла ли все-таки она Степана?
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