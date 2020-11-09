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Хит "Степан!" в рок-версии

Хит "Степан!" в рок-версии (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Степан   музыка   приколы   смешно   соцсети   юмор   
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Помните тайскую девушку, искавшую Степана? Этот ролик стал сверхпопулярным, а зычный голос прелестницы вдохновил сетевых умельцев на создание музыкальных версий трагедии. Теперь ее можно увидеть и в варианте рока.

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Метки: Степан   музыка   приколы   смешно   соцсети   юмор   
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4  комментария
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1k
rider2 Полчаса назад
Степан уходил лесом и лишь боль в заднице напоминала ему о вчерашнем вечере.
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29k
Volga_34 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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342
Вадим 24 минуты назад
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2k
мемфрид Полчаса назад
Степан наверное пешком драпал домой от такой прелестницы)
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