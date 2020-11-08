Станция Татарская. Сход состава

Три поезда уже задерживаются, еще два, скорее всего, также будут задержаны из-за схода с рельсов вагонов грузового состава в Новосибирской области в воскресенье. В Омской области в случае необходимости пассажиров примут пункты временного размещения.

"В настоящий момент задерживаются три пассажирских поезда дальнего следования. Усиленными группами специалистов продолжается восстановление контактной сети и полотна железной дороги", - сообщает ГУ МЧС РФ по региону.