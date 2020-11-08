Станция Татарская. Сход состава

Грузовой поезд сошел с рельсов на станции Татарская Новосибирской области. Из Омска в Татарск экстренно направлен спецпоезд.
На станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел около 16 часов по местному времени (15 часов по омскому времени). Прямо на станции Татарская с рельсов сошел 31 вагон грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал. При этом ожидаются задержки пассажирских поездов.
К месту инцидента направили восстановительные поезда станций Татарская и Омск. На месте происшествия также работает комиссия ЗСЖД.
Стоит отметить, что станции Татарская и Омск связывает электричка, а также множество пассажирских поездов.
Три поезда уже задерживаются, еще два, скорее всего, также будут задержаны из-за схода с рельсов вагонов грузового состава в Новосибирской области в воскресенье. В Омской области в случае необходимости пассажиров примут пункты временного размещения.
"В настоящий момент задерживаются три пассажирских поезда дальнего следования. Усиленными группами специалистов продолжается восстановление контактной сети и полотна железной дороги", - сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
По данным Западно-Сибирской железной дороги, ожидается задержка еще двух поездов, которые в настоящее время находятся в движении.
Как говорится в ее сообщении, на станциях организовано оповещение пассажиров о ходе проведения восстановительных работ и задержке движения. Силами РЖД будет организовано горячее питание в случае задержки более четырех часов.
Отмечается, что также в Калачинском районе Омской области в случае необходимости готовы три пункта временного размещения на 800 человек.
Как сообщалось, около 12:00 по Москве в воскресенье на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход, по уточненным данным, 30 вагонов грузового поезда и тепловоза.
По факту схода возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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Ну что, господа, по традиции - стрелочник?
Или в этот раз осмотрщик-ремонтник вагонов?)))