Станция Татарская. Сход состава

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) В середине 70–х проводили эксперимент В середине 70–х проводили эксперимент "Еб#ное шапито": активисты вывесили на здании цирка портреты Путина, Медведева и Пескова "Еб#ное шапито": активисты вывесили на здании цирка портреты... "Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска "Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как... Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет" Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет" Усойская плотина - бомба замедленного действия для всей Средней Азии Усойская плотина - бомба замедленного действия для всей Средней Азии Революция в цвете Революция в цвете "Играл без грамма фальши!" Владимир Кашпур: как жил потрясающий, правдивый актёр, который был штурманом авиации "Играл без грамма фальши!" Владимир Кашпур: как жил потрясающий,... Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки День в истории. Слесарь, который мог изменить нашу судьбу День в истории. Слесарь, который мог изменить нашу судьбу В Башкирии пенсионерка выиграла в лотерею 5 тонн асфальта В Башкирии пенсионерка выиграла в лотерею 5 тонн асфальта Воры-дилетанты терпят поражение у дверей магазина Воры-дилетанты терпят поражение у дверей магазина Особняк Вилла Шона Коннери выставили на продажу за 30 млн евро Особняк Вилла Шона Коннери выставили на продажу за 30 млн евро Медик уронил донорское сердце, которое достали из разбившегося вертолета Медик уронил донорское сердце, которое достали из разбившегося... Настоящие герои Настоящие герои Гифки разные Гифки разные Чешский грибник нашел меч и топор возрастом 3300 лет Чешский грибник нашел меч и топор возрастом 3300 лет Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Станция Татарская. Сход состава

Станция Татарская. Сход состава (8 фото)

Автор:
08 ноября 2020 23:57
Метки: железная дорога   происшествие   сход состава   
562
8

Грузовой поезд сошел с рельсов на станции Татарская Новосибирской области. Из Омска в Татарск экстренно направлен спецпоезд.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: железная дорога   происшествие   сход состава   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71k
Броненосец Потелкам 5 часов назад
впечатляюще цистерну в бублик загнуло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
alex 3 часа назад
да там или рельсам капут, или колёсным парам. хотя, не уверен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ginny alex 36 минут назад
И рельсы и колесянки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ginny alex 19 минут назад
Судя по наличию тепловоза - проводились маневровые работы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Клёст 3 часа назад
На входных/выходных стрелках заломало?
Ну что, господа, по традиции - стрелочник?
Или в этот раз осмотрщик-ремонтник вагонов?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Я Только спросить. 4 часа назад
Бывает и хуже..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Круглый Квадрат 4 часа назад
Партизаны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Из моделей в машинистки: индианка сменила подиум на обычную работу Из моделей в машинистки: индианка сменила подиум на обычную работу Бегемот утащил на дно потерявшего бдительность ребёнка Бегемот утащил на дно потерявшего бдительность ребёнка Неизвестный залез на башню Монпарнас без страховки Неизвестный залез на башню Монпарнас без страховки На Тасмании идет операция по спасению стада дельфинов На Тасмании идет операция по спасению стада дельфинов В Индии нелепо нанесли разметку для социального дистанцирования В Индии нелепо нанесли разметку для социального дистанцирования
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2855860



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
1
374
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
Майкл Джей Фокс рассказал, как на него влияет болезнь Паркинсона
3
26
Майкл Джей Фокс рассказал, как на него влияет болезнь Паркинсона
﻿
Набирающие популярность
Когда немного пригорело
1
16
Когда немного пригорело
Отца шокировало домашнее задание сына
0
64
Отца шокировало домашнее задание сына
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
6
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#дизайн#позитив#коронавирус#забавно#происшествие#яавтор
#юмор#интересно#люди#картинки#сша#gif#знаменитости#смешно
#прикол#история#СССР#настроение#прикольные#девушки#мир#день в истории

На что жалуетесь?

Вернуться