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В Индии нелепо нанесли разметку для социального дистанцирования

В Индии нелепо нанесли разметку для социального дистанцирования (6 фото)

Автор:
02 октября 2020 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: Рукожоп   железная дорога   индия   социальная дистанция   фото   юмор   
253
6
Не все круги, нарисованные для соблюдения социальной дистанции, оказались удобными.
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Метки: Рукожоп   железная дорога   индия   социальная дистанция   фото   юмор   
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5  комментариев
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9k
Денис 48 минут назад
В Индии нелепо нанесли разметку для социального дистанцирования
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741
Алексей 7 минут назад
Обычная история. Рисовали эти кружочки где-нибудь в кабинете по проекту или плану-схеме. А когда рисовальщик с кисточкой пришел на место, оказалось, что действительность немного расходится с планом на бумаге.
Обычная история. Рисовали эти кружочки где-нибудь в кабинете по проекту или плану-схеме. А когда рисовальщик с кисточкой пришел на место, оказалось, что действительность немного расходится с планом на бумаге.
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2k
Евгений 12 минут назад
Если посмотреть на перспективу станции, то все круги нарисованы ровно и гармонично. То, что некоторые не вписались в архитектуру, так это и невозможно. Если их не рисовать, то будут некрасивые пропуски. Но, как говориться: свинья грязи найдет.

"Нелепое размещение кружков социального дистанцирования в Западной Бенгалии заставило некоторых людей в Твиттере плакать от смеха."
Неправильно написано. Надо так: "Эти круги взорвали интернет!!!"
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Это просто баг при заливке текстуры
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33k
dima423 Час назад
ну и че нелепого?) ...вот люди им лишь бы доепаться))
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