В Индии нелепо нанесли разметку для социального дистанцирования

В то время как весь мир все еще ждет лекарства от смертельного вируса Covid-19, лучшим оружием для его сдерживания является социальное дистанцирование. В сочетании с защитными масками для лица и надлежащей гигиеной, дистанцирование может значительно снизить риск заражения вирусом. Чтобы обеспечить безопасную дистанцию, власти всего мира приняли разные меры.



Некоторые, к примеру, начали рисовать круги на земле, чтобы поддерживать расстояние между людьми в общественных местах. Однако эти круги в Западной Бенгалии, Индия, заставили людей громко смеяться. Прокрутите вниз, чтобы узнать почему.