В Индии нелепо нанесли разметку для социального дистанцирования

Не все круги, нарисованные для соблюдения социальной дистанции, оказались удобными.
В то время как весь мир все еще ждет лекарства от смертельного вируса Covid-19, лучшим оружием для его сдерживания является социальное дистанцирование. В сочетании с защитными масками для лица и надлежащей гигиеной, дистанцирование может значительно снизить риск заражения вирусом. Чтобы обеспечить безопасную дистанцию, власти всего мира приняли разные меры.
Некоторые, к примеру, начали рисовать круги на земле, чтобы поддерживать расстояние между людьми в общественных местах. Однако эти круги в Западной Бенгалии, Индия, заставили людей громко смеяться. Прокрутите вниз, чтобы узнать почему.
Некоторые, к примеру, начали рисовать круги на земле, чтобы поддерживать расстояние между людьми в общественных местах. Однако эти круги в Западной Бенгалии, Индия, заставили людей громко смеяться. Прокрутите вниз, чтобы узнать почему.
Чтобы обеспечить надлежащее социальное дистанцирование, местные власти в Западной Бенгалии, Индия, нарисовали круги на земле
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Необычно и, мягко говоря, странно расположенные круги социального дистанцирования заставили Твиттер громко смеяться
Снимками странно размещенных кругов социального дистанцирования поделилась пользователь Твиттера по имени Анамика.
«Итак, на одной из станций в Западной Бенгалии какой-то парень решил встать на круги, нарисованные в максимально неудобных местах, чтобы поддерживать социальное дистанцирование», — написала она в Твиттере.
«Уровень творчества: бесконечность», — написала Анамика вместе со смеющимся смайликом. С тех пор её твит собрал почти 8 тысяч лайков.
«Итак, на одной из станций в Западной Бенгалии какой-то парень решил встать на круги, нарисованные в максимально неудобных местах, чтобы поддерживать социальное дистанцирование», — написала она в Твиттере.
«Уровень творчества: бесконечность», — написала Анамика вместе со смеющимся смайликом. С тех пор её твит собрал почти 8 тысяч лайков.
Нелепое размещение кружков социального дистанцирования в Западной Бенгалии заставило некоторых людей в Твиттере плакать от смеха
«Похоже, они были сделаны ботом», — написал один пользователь Твиттера. «Кто-то решил, что люди, которые ждут своего поезда на индийском вокзале, должны стоять именно в этих местах. Хм», — выразил негодование по этому поводу другой.
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"Нелепое размещение кружков социального дистанцирования в Западной Бенгалии заставило некоторых людей в Твиттере плакать от смеха."
Неправильно написано. Надо так: "Эти круги взорвали интернет!!!"