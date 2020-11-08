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Революция в цвете

Революция в цвете (16 фото)

Автор:
08 ноября 2020 10:59
Метки: колоризация   революция   россия   фото   
1525
16
Фотографии после колоризации.
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Источник:

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Метки: колоризация   революция   россия   фото   
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28k
Alex 4 часа назад
"Жуй ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходи, Буржуй."
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9k
Антон Семёныч 51 минуту назад
А я любил СССР!. Октябрятское движение, пионерия и комсомол, растили нормальных людей, а не моргенштернов и всякое другое отродье!!!!
Ссылка vk.com
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4k
Ya 56 минут назад
Удивительно, все стали обсуждать вопросы преобразования государства.
А пост о фотоколоризации. Обычно пост о колоризации фото или фильмов вызывает гневную реакцию-типа убили душу чернобелого фото или кино... Ну а лично для меня цветное фото несет гораздо больше информации и имеет более сильное воздействие.
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25k
Лис 2 часа назад
Говорят, что В.И. Ленин был рыжим.
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87k
сапер Водичка Лис 14 минут назад
Да................
Да................
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12k
Владислав Грецов 3 часа назад
любая революция несет разрушение....некоторые страны так и не смогли преодолеть это
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18k
Nik 3 часа назад
Военные патрули проверяю QR-код у водителя во время самоизоляции по базе данных со смартфона.
Военные патрули проверяю QR-код у водителя во время самоизоляции по базе данных со смартфона.
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30k
Опаньки 3 часа назад
Хоть одну страну автор приведи, где люди стали жить лучше после подобного антиконституционного действия
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119k
Игорь Автор поста Опаньки 3 часа назад
СССР, там люди жить лучше стали. А вот нелюди навроде вас нет. Вот поэтому то вы, нелюди, и не любите величайших правителей России, Ивана Грозного, Петра Великого, Сталина. Что при них вас щемили.
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4k
Владимир 4 часа назад
Страшна не сама революция, а реакция на неё противников преобразования. ..
Да нет. Любая революция несет слом системы, упадок промышленности, обнищание людей, гражданскую войну с не принявшими революцию, ну и потерю часть территории. Причем это без разницы , когда эта революция происходит. Нормальный ход развития это эволюция.
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119k
Игорь Автор поста Владимир Полчаса назад
Когда собаке делать нечего она яйца лижет. Когда вот у таких как вы аргументов нет, они начинают до буковок домагиватся. На центр композиции пшёл.
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Владимир ss 24 минуты назад
По латински переворот -seditio, по русски -революция. ..Так что умоляю, не рассуждайте о том, о чём не имеет понятия. Умолитель
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4k
Владимир Игорь 22 минуты назад
О, нервы пошли.... К врачу, батенька, к врачу....
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119k
Игорь Автор поста Владимир 18 минут назад
Не обольщайся, вами брезгают.
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panama Владимир 17 минут назад
Да он и мне ничего толком ответить не смог. Просто тужится тут, топит за триколор, отрабатывает свои конфеты
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777
Максим Алтадуков 4 часа назад
Правильно Сталин всю эту продажную свору потом кого к стенке поставил, а кого приказал тихо удавить
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3k
panama Игорь 21 минуту назад
А ты что мне запретишь тут писАть?)) Задело тебя я смотрю с триколорчиком то да?)) Если сказать нечего, валяй чё, посылай. Блесни так сказать, умом Российским.
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Игорь Автор поста panama 16 минут назад
Да полноте вам, вами брезгают. А так погугли, ибо не знание не освобождает от наказания.
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panama Игорь 15 минут назад
Пукан туши, сгоришь бедолага))
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Игорь Автор поста panama 14 минут назад
Ещё раз напоминаю, не вам судить.
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panama Игорь 8 минут назад
Погуглю, когда аватарку поменяешь
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