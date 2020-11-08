Революция в цвете

Фотографии после колоризации.
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11.
Страшна не сама революция, а реакция на неё противников преобразования. Когда контрреволюционеры пытаются насильно вернуть прошлые порядки.
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Метки: колоризация революция россия фото
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А пост о фотоколоризации. Обычно пост о колоризации фото или фильмов вызывает гневную реакцию-типа убили душу чернобелого фото или кино... Ну а лично для меня цветное фото несет гораздо больше информации и имеет более сильное воздействие.
Да нет. Любая революция несет слом системы, упадок промышленности, обнищание людей, гражданскую войну с не принявшими революцию, ну и потерю часть территории. Причем это без разницы , когда эта революция происходит. Нормальный ход развития это эволюция.