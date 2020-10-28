Под Екатеринбургом деревню расколол надвое стометровый разлом

Причиной разлома, по предварительным данным, стал оползень. Грунтовые воды размыли берег реки Иленки, и земля резко просела. Так же специалисты предполагают, что оползень может спровоцировать вырубка деревьев на берегу, которые своими корнями держат берег и не дают воде размыть почву.

Даже несмотря на то, что угрозы для жизни жителей нет, уже обсуждается вопрос о переселении всех жителей Верхней Иленки в резервный жилой фонд при ухудшении ситуации.