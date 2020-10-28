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Под Екатеринбургом деревню расколол надвое стометровый разлом

Под Екатеринбургом деревню расколол надвое стометровый разлом (4 фото + 2 видео)

Автор:
28 октября 2020 15:11
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   деревня   оползень   разлом   россия   ужас   фото   
1819
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В небольшой деревне Верхняя Иленка в Свердловской области появился разлом, расколовший деревню на две части. Огромная трещина в земле появилась прямо на участках жителей деревни.

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Метки: видео   деревня   оползень   разлом   россия   ужас   фото   
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13  комментариев
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20k
Сибиряк 56 минут назад
Ну нормальный геологический процесс, что ж теперь поделаешь. Издержки жизни местах с красивым видом на реку с крутого берега.
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5k
JACKAL Полминуты назад
«Если власть сейчас займет такую позицию, что застройка произведена в оползневой зоне без разрешения, то никто даже и никакой компенсации не получит.

А наша власть как то иначе работает???
Принцип работы: Наша хата с краю, а козёл отпущения найдётся, ну а если не найдётся, денег нет но вы держитесь!
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9k
Денис Трубочкин 7 минут назад
да какой там резервный жилой фонд! не смешите мои тапки, они и так смешные. Власти начнут свою старую песню: да потерпите, да пока денег в бюджете нет, да при первой же возможности... как, вы еще не передохли???
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2k
KL11 21 минуту назад
Опять межевание проводить?
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39
goldin.nickolay 21 минуту назад
Кадастрового инженера нужно приглашать, перемерять участки.
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9k
Хью́берт Полчаса назад
Под Екатеринбургом деревню расколол надвое стометровый разлом
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15k
Андрей Иванов 53 минуты назад
Я вот не понимаю таких претензий к МЧС - огородили жёлтыми лентами, дети могут упасть. Чем они должны огораживать? Поставить трёхметровый бетонный забор? Или может детей надо воспитывать правильно?
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578
Злодей Андрей Иванов 48 минут назад
Воспитывать правильно? Запрещать бегать там,где нельзя бегать? Детям? Это шутка? Вам родители в детстве запрещали по стройкам бегать,вы слушались и не бегали?
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15k
Андрей Иванов Злодей 21 минуту назад
Слушался и не бегал. По подвалам лазил.
Сказали родители, что опасно - значит не надо прыгать головой вниз на бетонную плиту. Если ребёнок не верит своим родителям - плохое воспитание
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578
Злодей Андрей Иванов 15 минут назад
Унылое у вас детство было
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15k
Андрей Иванов Злодей 14 минут назад
Отнюдь.
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−52
im240 56 минут назад
хуже в этой деревне не стало
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19k
Батончик с маком 58 минут назад
ещё одна жопа мира появилась
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