Под Екатеринбургом деревню расколол надвое стометровый разлом

В небольшой деревне Верхняя Иленка в Свердловской области появился разлом, расколовший деревню на две части. Огромная трещина в земле появилась прямо на участках жителей деревни.
За несколько дней трещина достигла 120 метров в длину и около двух метров в глубину. Местные жители опасаются, что в разлом могут упасть дети, которые никак не могут преодолеть своё любопытство. Прибывшие на место сотрудники МЧС оградили опасный участок лентами, но маленьких разбойников это только подзадоривает.
— Протяжённость зоны разрыва составляет 123 метра. Минимальное расстояние до хозяйственных построек составляет 15 метров, до жилого дома — 26,6 метра. В настоящее время угрозы для жителей нет. Территория оползня огорожена, — говорят в МЧС.
Однако жители деревни публикуют фото и видео, где видно, что разлом прошёл по огородам, повалив забор. Одна из местных жительниц утверждает, что половина её огорода ушла под землю.
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Инструктор МЧС заявил, что у жителей потенциально опасных оползневых районах должен быть своего рода «тревожный чемоданчик».
«Там должны быть еда, вода, теплые вещи, средство связи, сумма денег какая-то — чтобы перекрыть базовые потребности. Чтобы не собирать это, когда земля из-под ног уходит, а взять и быстро покинуть помещение. Потому что со стихией бороться и взаимодействовать обычному человеку бесполезно и опасно», — уверен Михаил Макей.
Причиной разлома, по предварительным данным, стал оползень. Грунтовые воды размыли берег реки Иленки, и земля резко просела. Так же специалисты предполагают, что оползень может спровоцировать вырубка деревьев на берегу, которые своими корнями держат берег и не дают воде размыть почву.
Даже несмотря на то, что угрозы для жизни жителей нет, уже обсуждается вопрос о переселении всех жителей Верхней Иленки в резервный жилой фонд при ухудшении ситуации.
«Если власть сейчас займет такую позицию, что застройка произведена в оползневой зоне без разрешения, то никто даже и никакой компенсации не получит. И будут искать крайних, например, тех, кто дал разрешение на строительство, геодезистов. Потому что там есть дома почти новые, а причиной оползня может быть даже одна неправильно забитая свая», — уточнил председатель правления межрегиональной правозащитной организации «Правовой фонд» Игорь Корнилов в разговоре с «360».
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А наша власть как то иначе работает???
Принцип работы: Наша хата с краю, а козёл отпущения найдётся, ну а если не найдётся, денег нет но вы держитесь!
Сказали родители, что опасно - значит не надо прыгать головой вниз на бетонную плиту. Если ребёнок не верит своим родителям - плохое воспитание