FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 368 постов • 209 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Домашняя вечеринка закончилась массовым убийством

Домашняя вечеринка закончилась массовым убийством (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 ноября 2020 21:30
Сообщество : Криминал
Метки: Вписка   видео   екатеринбург   криминал   оружие   треш   убийство   
5311
1
1
В Екатеринбурге в квартире обнаружены четыре трупа и две пострадавшие девушки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Вписка   видео   екатеринбург   криминал   оружие   треш   убийство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
46
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
46  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
parallax 2 часа назад
Соседи наверное безумно рады, навсегда закончились ночные оргии.
Ну а про ствол, нет слов. Уже не первый случай, когда бывший зэк получает право на приобретение оружия. Хорошо хоть в этот раз люди не пострадали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр 20 минут назад
"Странно, что у хозяина квартиры, ранее судимого по 1 части статьи 158 УКРФ ("Кража"), было разрешение на оружие - гладкоствольный САЙГАК-20К и травматический пистолет МР-80-13Т."

:)))))))) Очень странно, такое может быть в России?? Да ну, бред какой-то))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Константин 24 минуты назад
Малолетние шалавы
На тусовку собрались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−159
Алещенко Олександр Полчаса назад
Как называется обстановка в квартире???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
net Полчаса назад
Не ходите дети в африку гулять!
Стоило идти на квартиру бухать к людям, кого ты не знаешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир 37 минут назад
Странно что было разрешение?! Вот теперь пересажайте тех, кто расписался в разрешении. Идиоты блин. Вообще всех у кого есть доступ к оружию надо проверить на адекватность и прошерстить "историю болезни".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
675
Арам Текнеджян 39 минут назад
Констатирую факт: в России массовые расстрелы приобрели массовый характер...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
578k
XoCTeJI 55 минут назад
Вписка удалась!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
594
СанТимм Час назад
Соцсети это какая-нибудь "Мамба"? Или похожий трахосъём?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки Час назад
16 лет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Караганда 2 часа назад
где блиядь родители этих прошмандовок-16-17-18 а какой уже опыт.
вопросов больше,чем ответов.родителям надо чаще уделять время соц.сетям в которых их дети сидят.три мудака сняли тёлок(двоих несовершенолетних) и отпразновали день револютции с печальным концом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
y107 2 часа назад
Опять мой многострадальный родной Екб пугает останки СССР. Пичаль беда.. [sarcasm]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил 2 часа назад
Превышение самообороны у 16 летней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
Антон2 2 часа назад
Сайт хорошего настроения?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки Антон2 Час назад
аттракцион неудержного веселия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
677
Роман 2 часа назад
е.б.а.т.ь странно, откуда у бывшего зэка разрешение, в стране, где взятки дают даже бомжам... Вписка прошла как надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Евгений Роман Час назад
Если судимость погашенная, то это реально и по закону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
себостьян Евгений Час назад
У таких людей пожизненно не должно быть прав на это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
675
Арам Текнеджян себостьян 41 минуту назад
Это почему это? Преступления бывают разные. Одно дело украсть мешок картошки, другое старушку зарезать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Евгений себостьян 38 минут назад
Отчего же? Человек отбыл наказание. Хорошо себя вёл несколько лет до погашения судимости. Он считается добропорядочным гражданином.
У меня есть знакомые - бывшие коллеги. Один два года отсидел за драку в молодости, второй ребёнка сбил насмерть (трезвый ежели что) - 3 года. Первому уже 50 лет, второй седьмой десяток разменял. Семьи, дети, внуки.
Каждый заслуживает второй шанс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
El Niño 2 часа назад
В жмурки играли, что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
livaneth 2 часа назад
В принципе, нужно возбуждать уголовное дело о неправомерной выдаче разрешения на оружие, и начинать смотреть, кто проявил халатность а кто и злоупотребил служебными полномочиями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
677
Роман livaneth 2 часа назад
насмешил тоже - они ж чинуши, кто ж их посадит! Или ты думаешь за взятку, что занес этот недоумок ничего высшему руководству не перепало? Вся эрэфия такая - не подмажешь - не поедешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Serg livaneth Час назад
Если судимость погашена или снята (при условии, что гражданин не был судим за совершение тяжкого преступления), то получить разрешение можно.

В соответствие с ч.6 ст.86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия связанные с судимостью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
743
Йожик 2 часа назад
Три девочки подростка , почти дети пошли на квартиру с мужиками за 30, ужасно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Севастьян Йожик 2 часа назад
Девочки?!Такие "девочки"уже и забыли когда они девочками были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
743
Йожик Севастьян 2 часа назад
В 16 лет, даже если девственность потеряла давно, девушка все равно ещё имеет детские мозги. Мы все хотим поскорее стать взрослыми в таком возрасте или ими казаться... А сейчас вот не знаем как обратно в детство вернуться )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Севастьян Йожик 2 часа назад
Там не "детские мозги",там вообще мозгов нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия Йожик 2 часа назад
Девочками они были,когда в 1й класс пошли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михаил Карпов Севастьян Час назад
Домашняя вечеринка закончилась массовым убийством
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
116k
DeOrio 2 часа назад
В край уже эбнулись с такими постами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora 2 часа назад
Это не квартира а помойка.Кто туда поехал? Видимо из того же семейства что и убийца.
Отбросы самоликвидировались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: трэш
−24
fi.knyazkurbsky 2 часа назад
Владимир
Я жил по подложному паспорту.
Просто прислали разрешение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Физики напечатали трехмерную лодку размером меньше, чем толщина волоса Топ-20 достопримечательностей Екатеринбурга для туристов, посещающих город впервые Топ-20 достопримечательностей Екатеринбурга для туристов, посещающих город впервые Дерзкое ограбление магазина ноутбуков в Екатеринбурге Дерзкое ограбление магазина ноутбуков в Екатеринбурге Депутат Госдумы внес предложение об ужесточении правил владения огнестрельным оружием Депутат Госдумы внес предложение об ужесточении правил владения огнестрельным оружием Нелегальный иммигрант убил двух американских полицейских и пообещал после своего побега убить ещё Нелегальный иммигрант убил двух американских полицейских и пообещал после своего побега убить ещё Женщина-полицейский применила оружие, чтобы отпугнуть налетчиков пытавшихся угнать автомобиль Женщина-полицейский применила оружие, чтобы отпугнуть налетчиков пытавшихся угнать автомобиль
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2125



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса
4
179
Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса
"Звание Героя России Хабибу? За что?": спортсмены не согласны с предложением депутата Госдумы
1
277
"Звание Героя России Хабибу? За что?": спортсмены не согласны с предложением депутата...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Путин вручил Скворцовой орден за&nbsp;достижения в борьбе с&nbsp;COVID-19
0
27
Путин вручил Скворцовой орден за достижения в борьбе с COVID-19
Баноффи пай
7
2
Баноффи пай
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
6
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#дтп#разное#девушки#подборка#дети#кошка#смешные
#фото#интересно#коронавирус#люди#СССР#картинки#авто авария#искусство#настроение#сша
#прикол#история#авария#интересное#прикольные#медицина#в мире#кино#позитив#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться