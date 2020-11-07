Домашняя вечеринка закончилась массовым убийством

В Екатеринбурге в квартире обнаружены четыре трупа и две пострадавшие девушки.
В ночь на 7 ноября в Екатеринбурге случилось массовое убийство.
В 2:34 ночи (в 00:34 мск) в дежурную часть поступило тревожное сообщение о стрельбе на улице Социалистической. После вскрытия квартиры, в ней были обнаружены тела четверых погибших (трое мужчин и одна девушка). Еще двое девушек, находящихся в квартире, были живы. Одна из них, 17-летняя Виктория, была экстренно госпитализирована, прооперирована и теперь находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Другая выжившая, 16-летняя Мария, в бойне не пострадала.
В 2:34 ночи (в 00:34 мск) в дежурную часть поступило тревожное сообщение о стрельбе на улице Социалистической. После вскрытия квартиры, в ней были обнаружены тела четверых погибших (трое мужчин и одна девушка). Еще двое девушек, находящихся в квартире, были живы. Одна из них, 17-летняя Виктория, была экстренно госпитализирована, прооперирована и теперь находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Другая выжившая, 16-летняя Мария, в бойне не пострадала.
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Что же случилось?
18-летняя Полина и вышеупомянутые Виктория с Марией познакомились с 36-летним Олегом, 32-летним Антоном и 34-летним Дмитрием (хозяином квартиры) в социальных сетях. Накануне трагических событий компания гуляла по городу, после чего всей толпой уехали продолжать вечеринку на квартиру к Дмитрию.
Судя по оставленным в квартире следам, вся компания употребляла спиртные напитки. Доподлинно неизвестно, как и с чего начался конфликт, но как предполагает следствие, на почве возникшей ссоры Дмитрий (хозяин квартиры) достал свое оружие (САЙГА-20К), убил троих человек, после чего совершил самоубийство.
Странно, что у хозяина квартиры, ранее судимого по 1 части статьи 158 УКРФ ("Кража"), было разрешение на оружие - гладкоствольный САЙГАК-20К и травматический пистолет МР-80-13Т. Следствие пока ведется, не исключено, что из оружия мог стрелять и кто-то из находящихся в квартире.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").
Судя по оставленным в квартире следам, вся компания употребляла спиртные напитки. Доподлинно неизвестно, как и с чего начался конфликт, но как предполагает следствие, на почве возникшей ссоры Дмитрий (хозяин квартиры) достал свое оружие (САЙГА-20К), убил троих человек, после чего совершил самоубийство.
Странно, что у хозяина квартиры, ранее судимого по 1 части статьи 158 УКРФ ("Кража"), было разрешение на оружие - гладкоствольный САЙГАК-20К и травматический пистолет МР-80-13Т. Следствие пока ведется, не исключено, что из оружия мог стрелять и кто-то из находящихся в квартире.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").
Источник:
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Ну а про ствол, нет слов. Уже не первый случай, когда бывший зэк получает право на приобретение оружия. Хорошо хоть в этот раз люди не пострадали.
:)))))))) Очень странно, такое может быть в России?? Да ну, бред какой-то))
На тусовку собрались...
Стоило идти на квартиру бухать к людям, кого ты не знаешь?
У меня есть знакомые - бывшие коллеги. Один два года отсидел за драку в молодости, второй ребёнка сбил насмерть (трезвый ежели что) - 3 года. Первому уже 50 лет, второй седьмой десяток разменял. Семьи, дети, внуки.
Каждый заслуживает второй шанс.
В соответствие с ч.6 ст.86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия связанные с судимостью.
Отбросы самоликвидировались.
Я жил по подложному паспорту.
Просто прислали разрешение