Домашняя вечеринка закончилась массовым убийством

18-летняя Полина и вышеупомянутые Виктория с Марией познакомились с 36-летним Олегом, 32-летним Антоном и 34-летним Дмитрием (хозяином квартиры) в социальных сетях. Накануне трагических событий компания гуляла по городу, после чего всей толпой уехали продолжать вечеринку на квартиру к Дмитрию.

Судя по оставленным в квартире следам, вся компания употребляла спиртные напитки. Доподлинно неизвестно, как и с чего начался конфликт, но как предполагает следствие, на почве возникшей ссоры Дмитрий (хозяин квартиры) достал свое оружие (САЙГА-20К), убил троих человек, после чего совершил самоубийство.



Странно, что у хозяина квартиры, ранее судимого по 1 части статьи 158 УКРФ ("Кража"), было разрешение на оружие - гладкоствольный САЙГАК-20К и травматический пистолет МР-80-13Т. Следствие пока ведется, не исключено, что из оружия мог стрелять и кто-то из находящихся в квартире.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").