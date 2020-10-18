"Нас всех попортили": россиянка из пансионата для инвалидов рассказала о принудительной стерилизации

Пациентки Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов рассказали о том, что теперь не могут иметь детей. Все дело - в стерилизации, которую обманным путем им выполнили в клинике.
В соцсетях распространилось видео, на котором пациентка Уктусского пансионата для инвалидов рассказала о том, что не может иметь детей из-за проведенной ей операции по стерилизации.
Женщина по имени Людмила Гусева утверждает, что ее и других пациенток стерилизовали обманом, просто сообщив об операции. Иначе, как объяснили врачи, их отправят в психоневрологический интернат, где условия жизни очень плохи. Людмила согласилась на хирургическое вмешательство и теперь, по ее словам, она не может иметь детей, хоть и очень хотела бы.
Уктусский пансионат для инвалидов и престарелых
О принудительной стерилизации заявили сразу несколько женщин - все они попали в Уктусский пансионат из детдомов при причине отсутствия жилья после выпуска. У всех них - отставание в развитии разной степени. После совершеннолетия их больше не могут содержать в детском доме, а жить самостоятельно им негде – положенных по закону квартир в России хватает далеко не всем сиротам. Как сообщают СМИ, женщин якобы увозили в клинику на вакцинацию, после чего подвергали процедуре. Пострадавших около десяти.
Министерство социальной политики Свердловской области после публикации видео в соцсетях начало проверку о нарушении прав проживающих в Уктусском пансионате женщин. До сего момента жалоб на содержание от пациентов не поступало. Поскольку справка, представленная в видео, датируется 2008 годом, для выяснения всех обстоятельств потребуется время.
Мнения интернет-пользователей разделились. Если информация подтвердится и женщин действительно стерилизовали вопреки их воле, то все это попахивает фашистскими настроениями выведения "чистой нации", считают одни. Другие уверены, что инвалидам, в том числе с заболеваниями психики или отставанием в развитии, размножаться вообще не следует, так что действия врачей с натяжкой, но оправдать можно. Ну а кто-то и вовсе сомневается в реальности стерилизации. Дескать, пациенты-то, вполне возможно, с головой не совсем дружат - мало ли что им там привиделось.
Должен сказать,что в психбольницах при совке проводили поголовную стерилизацию больных женщин детородного возраста.Ибо этот контингент обладает недюжинным либидо!— Mischa (@Mischa19571247) October 17, 2020
Н
Я думаю это тайная указивка свыше— Софья Ковалевская (@sofaart7) October 18, 2020
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Хочется спросить автора, а когда от слабых разумом народятся такие же детки ты их кормить будешь?
давайте всяким манагерам ноги отрезать. они им не нужны, а вонищи меньше будет.
2. Когда подобный контингент (синие,наркоманы,сумасшедшие) заявляют о стерилизации насильно, народные массы кричат-нельзя стерилизовать! Особенно насильно.
3. Особенно сильны и правдоподобны заявления пациентов дома душевно больных о насильственной и обманной стерилизации в духе теории заговора.
О! Вот тут мы верим, особенно охотно верим в плохое государство которое мечтает побольше удушить своих граждан.
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Да, а это можно как-то подтвердить? Шрамы есть? Показать?
Или операция через .изду делалась?
И да. Я-то мало верю в подобные операции. Нет, не из-за "святости" тех кто во власти.
А по банальной коммерции. Едва ли государство выпустит указявку с программой стерилизации(хотя бы из страха опубликования), да еще и даст денег на эту процедуру. Кто заткнет докторов?
Нет,нет, слишком много возни из-за сумасшедших на содержание которых и в простом режиме денег не хватает.
И от тайной стерилизации, и от излучения микроволновки в соседней комнате и от пришельцев с Нибиру.
такие малолетние умники не думают что их потомство в будущем будет сжигать в печах всех неугодных - пенсионеров, инвалидов, тех кого уволили... ведь по вашему мнению это всё бесполезные люди
Быть таким сердобольныи и правильным в стороне от заварухи - это же так удобно! Жизнь это прежде всего ответственность в том числе, к сожалению, ввиде сложных и непопулярных решений, если вы за защиту умственно неполноценных людей от стерилизации то и неполноценного ребенка из дет лома вам в руки-поищите у себя стальные яйца и подкрепите свой треп делом!
Хирурги об этой проблеме прекрасно знают. Во время кесарево сечения хирурги-мошенники нередко убеждают здоровых женщин сделать заодно (причем бесплатно!) и стерилизацию. Хотя сам вопрос о выборе - это совсем не дело хирургов. Многие женщины соглашаются - здорово хе! Бесплатно, и аборт потом никогда не нужно делать.
Никто не задает вопрос, зачем хирургу делать женщине дополнительную операцию при кесаревом сечении, тем более просто так (бесплатно!) делать самостоятельную операцию по стерилизации? По доброте душевной? Нет, конечно. Для забора материала и последующей продаже по давно налаженным каналам взаимодействия с частными ЛПУ.
Забор материла происходит также при аборте. Эмбрион и плацента - тоже стоят денег.
Разве молодые здоровые женщины не сталкивались и не сталкиваются, когда их врач вдруг убеждает в необходимости аборта? Да сплошь и рядом.
На проблему закрывают глаза, к сожалению. Так как есть юридический нюанс - ведь, как правило, женщины в итоге сами соглашаются. Кроме того, абортами и стерилизации большого вреда женщинам не наносится (хотя сам я с этим категорически не согласен, особенно насчет стерилизации. Но это другой вопрос).
Вот на этом и наживаются. И весьма неплохо.
дай ссылку на исследования