"Нас всех попортили": россиянка из пансионата для инвалидов рассказала о принудительной стерилизации

Мнения интернет-пользователей разделились. Если информация подтвердится и женщин действительно стерилизовали вопреки их воле, то все это попахивает фашистскими настроениями выведения "чистой нации", считают одни. Другие уверены, что инвалидам, в том числе с заболеваниями психики или отставанием в развитии, размножаться вообще не следует, так что действия врачей с натяжкой, но оправдать можно. Ну а кто-то и вовсе сомневается в реальности стерилизации. Дескать, пациенты-то, вполне возможно, с головой не совсем дружат - мало ли что им там привиделось.