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"Нас всех попортили": россиянка из пансионата для инвалидов рассказала о принудительной стерилизации

"Нас всех попортили": россиянка из пансионата для инвалидов рассказала о принудительной стерилизации (9 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2020 09:01
Метки: ПНД   видео   екатеринбург   инвалиды   пансионат   стерилизация   
4134
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Пациентки Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов рассказали о том, что теперь не могут иметь детей. Все дело - в стерилизации, которую обманным путем им выполнили в клинике.

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Метки: ПНД   видео   екатеринбург   инвалиды   пансионат   стерилизация   
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
существо женского пола, отстающее в развитии, однозначно не понимает, что ребенок это ответственность! а вероятность рождения такого же больного существа очень велика! почему общество должно брать на себя дополнительное бремя в виде детей-инвалидов, которых плодят инвалиды! сколько процентов инвалидов в Российской Федерации может самостоятельно себя обеспечить без помощи государства?! те, кто могут, пусть берут детей из детских домов, воспитывают их и обеспечивают, а не играют в "русскую рулетку"...
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28k
Юр21 5 минут назад
Говнопост из ряда "абы квакнуть". У нас тут тоже два дурачка есть, может и их бреднях пост запилить?
Хочется спросить автора, а когда от слабых разумом народятся такие же детки ты их кормить будешь?
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1k
Ям 14 минут назад
можно просто спираль вставлять. а уродовать, резать людей это не нормально.
давайте всяким манагерам ноги отрезать. они им не нужны, а вонищи меньше будет.
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1k
Mellivora 24 минуты назад
1. Когда сумасшедшие, синяки с наркоманьем рожают пачками детей,народные массы кричат-всех стерилизовать!
2. Когда подобный контингент (синие,наркоманы,сумасшедшие) заявляют о стерилизации насильно, народные массы кричат-нельзя стерилизовать! Особенно насильно.
3. Особенно сильны и правдоподобны заявления пациентов дома душевно больных о насильственной и обманной стерилизации в духе теории заговора.
О! Вот тут мы верим, особенно охотно верим в плохое государство которое мечтает побольше удушить своих граждан.
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1k
Mellivora 17 минут назад
О принудительной стерилизации заявили сразу несколько женщин - все они попали в Уктусский пансионат из детдомов при причине отсутствия жилья после выпуска.
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Да, а это можно как-то подтвердить? Шрамы есть? Показать?
Или операция через .изду делалась?

И да. Я-то мало верю в подобные операции. Нет, не из-за "святости" тех кто во власти.
А по банальной коммерции. Едва ли государство выпустит указявку с программой стерилизации(хотя бы из страха опубликования), да еще и даст денег на эту процедуру. Кто заткнет докторов?
Нет,нет, слишком много возни из-за сумасшедших на содержание которых и в простом режиме денег не хватает.
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5
__*___*___ 55 минут назад
Думаю это фейк, не может врач просто так сделать такую операцию, в тюрьму отправится желающих нет.
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1k
Jorr Час назад
Сильно подозреваю, что шапочка из фольги поможет.
И от тайной стерилизации, и от излучения микроволновки в соседней комнате и от пришельцев с Нибиру.
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19k
Батончик с маком Час назад
в первую очередь надо стерилизовать всех ублюдочных фашистов которые здесь в комментах поддерживают это.
такие малолетние умники не думают что их потомство в будущем будет сжигать в печах всех неугодных - пенсионеров, инвалидов, тех кого уволили... ведь по вашему мнению это всё бесполезные люди
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5k
Bhaal Батончик с маком Час назад
Мы прекрасно видим, что без ублюдочных фашистов европейская цивилизация стремительно деградирует.
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5k
Bhaal Час назад
Ну правильная мера. Не факт, что от них родятся здоровые дети и куда их девать потом?
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4k
Ф Ив 2 часа назад
Те кто за стерилизацию. Задумайтесь ведь это первый шаг к введению всеобщей евгеники, когда за вас будут определять сколько вам можно, нужно и с кем нужно заводить детей. Это первый шаг к тоталитаризму.
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2k
The Royal aegis Ф Ив Час назад
А вот я думаю что бы лучше думалось, для розовых пони вроде вас, надо ввести обязательный прием детей с отставанием в развитии из дет домов.
Быть таким сердобольныи и правильным в стороне от заварухи - это же так удобно! Жизнь это прежде всего ответственность в том числе, к сожалению, ввиде сложных и непопулярных решений, если вы за защиту умственно неполноценных людей от стерилизации то и неполноценного ребенка из дет лома вам в руки-поищите у себя стальные яйца и подкрепите свой треп делом!
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25k
Snork Snorkoff Ф Ив Час назад
Отлично, предлагаю переложить пожизненное содержание перечпокавшихся умстенно отсталых, и их потомство лично на тебя и твоих единомышленников.
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5k
Bhaal Ф Ив Час назад
А что плохого в евгенике? Это неизбежно. Просто гены будут корректировать уже при зачатии или у эмбрионов. Это позволит избежать рождение больных детей
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4k
Ф Ив Bhaal Час назад
В том, что это путь к тоталитаризму.
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2k
Maxim Час назад
Не стройте иллюзий, мы давно живём в тоталитаризме.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Вполне возможно. Врач делает это для своей личной выгоды - для забора биоматериала с целью последующей трансплантации. Рынок трансплантации яичников в частных клиниках и в России, и тем более за рубежом достаточно развит. Где взять биоматериал? Вот, в том числе, путем таких мошеннических схем.

Хирурги об этой проблеме прекрасно знают. Во время кесарево сечения хирурги-мошенники нередко убеждают здоровых женщин сделать заодно (причем бесплатно!) и стерилизацию. Хотя сам вопрос о выборе - это совсем не дело хирургов. Многие женщины соглашаются - здорово хе! Бесплатно, и аборт потом никогда не нужно делать.

Никто не задает вопрос, зачем хирургу делать женщине дополнительную операцию при кесаревом сечении, тем более просто так (бесплатно!) делать самостоятельную операцию по стерилизации? По доброте душевной? Нет, конечно. Для забора материала и последующей продаже по давно налаженным каналам взаимодействия с частными ЛПУ.

Забор материла происходит также при аборте. Эмбрион и плацента - тоже стоят денег.

Разве молодые здоровые женщины не сталкивались и не сталкиваются, когда их врач вдруг убеждает в необходимости аборта? Да сплошь и рядом.

На проблему закрывают глаза, к сожалению. Так как есть юридический нюанс - ведь, как правило, женщины в итоге сами соглашаются. Кроме того, абортами и стерилизации большого вреда женщинам не наносится (хотя сам я с этим категорически не согласен, особенно насчет стерилизации. Но это другой вопрос).

Вот на этом и наживаются. И весьма неплохо.
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40k
Митрий 2 часа назад
... а еще земля плоская и миром управляют рептилоиды.
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873
Руслан Новак 2 часа назад
Может это конечно и не очень красиво выглядит и звучит. Но! Что делать с теми детьми которые родятся у таких людей? Ещё не понятно какими родятся. Поэтому процедура вполне оправдана. И причём тут фашизм, привыкли на фоне урапатриотизма любую неугодную хрень приплетать. Это всего лишь вынужденная мера.
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865
Чучело Мяучело 2 часа назад
Ну и в чем, собстна, проблема? Все правильно делают. Дураков у нас и так в избытке.
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19k
Батончик с маком Чучело Мяучело Час назад
вот я считаю что ты дурак. иди вздёрнись, не мешай нам жить нормально. без тебя мир станет чище. мало ли кто вот так запросто может решать за тебя.
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670
klf-777 Батончик с маком 15 минут назад
Если не можешь содержать себя, будь готов что и решать за тебя будет твой содержатель. Жестко но справедливо.
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19k
Батончик с маком klf-777 12 минут назад
тебе сколько лет? 15 или 16
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1k
Буратино 2 часа назад
тот кто возмущается в курсе что у УО два инстинкта - жрать и размножаться? При чем это зачастую физически крепкие и здоровые люди - потомство будут каждый год штамповать, готовы содержать и брать к себе в семью?
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6k
Administrator Буратино 2 часа назад
нет не в курсе
дай ссылку на исследования
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