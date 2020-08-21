FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10428 постов • 2365 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
30 человек, которые зря отказались от солнцезащитного крема

30 человек, которые зря отказались от солнцезащитного крема (31 фото)

Автор:
21 августа 2020 10:48
Сообщество : Юмор
Метки: загар   защита от солнца   обгорел   обгорела   полный провал   солнцезащитный крем   фейлы   юмор   
1046
31
Все через это проходили! "Да я не сгораю вообще", "Не нужен мне крем, и так сойдет" - а потом обожженная кожа, боль и унижение. Надо просто понять, что солнцезащитным кремом пользуются не слабаки, а умные люди, которые берегут свое здоровье.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: загар   защита от солнца   обгорел   обгорела   полный провал   солнцезащитный крем   фейлы   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Лучший комментарий
Скрыть
3k
KonstantinLeirov 19 минут назад
Где и как они умудряются так обгореть?? Ну на воде понятно, вон каякер, там двойная доза. Но остальные...мне чтобы добиться такого темного цвета (не красного, где обгорели и сфотались в этот же день, а темного, типа как носки где) нужно месяц в наших широтах по пол дня на солнце быть, не меньше. А у нас и 35 не редкость совсем летом то..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Сладость или гадость: самодельная выпечка для Хэллоуина, на которую невозможно смотреть без смеха Сладость или гадость: самодельная выпечка для Хэллоуина, на которую невозможно смотреть без смеха 40 бедолаг, у которых день точно не задался 40 бедолаг, у которых день точно не задался 18 случаев, когда люди забыли включить голову 18 случаев, когда люди забыли включить голову 17 фотографий людей, которые перестарались с загаром 17 фотографий людей, которые перестарались с загаром Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались! Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались!
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

430794



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Та, которую ненавидели миллионы: как одна роль может испоганить всю жизнь
0
272
Та, которую ненавидели миллионы: как одна роль может испоганить всю жизнь
Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом
0
35
Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
2
46
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
С чем нельзя есть дыню?
2
31
С чем нельзя есть дыню?
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod»
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#прикольные#картинки#природа#СССР#знаменитости#сша#актриса
#юмор#интересно#кино#на различный вкус#авария#россия#дети#комментарии#навальный#белоруссия
#прикол#история#смешные#дтп#интересное#автомобили#звери#космос#авто авария#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться