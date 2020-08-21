30 человек, которые зря отказались от солнцезащитного крема

Все через это проходили! "Да я не сгораю вообще", "Не нужен мне крем, и так сойдет" - а потом обожженная кожа, боль и унижение. Надо просто понять, что солнцезащитным кремом пользуются не слабаки, а умные люди, которые берегут свое здоровье.

9. "Вот почему нельзя носить джинсы с дырками на коленях в солнечные дни" 0 Источник:

15. "Судя по всему, от моего адамова яблока было достаточно тени, чтобы один участок шеи не обгорел на солнце 0 Источник:

16. "Кому нужен фермерский загар, если можно получить стадионный во время матча любимой команды?" 0 Источник:

17. "Мои друзья впервые прочувствовали на себе солнце Флориды. И солнцезащитное средство в виде спрея" 0 Источник:

18. "Это моя свежепобритая голова после того, как я несколько часов косил лужайку под палящим солнцем. Она даже опухла" 0 Источник:

23. Что бывает с теми, кто носит кофты в "сеточку" или "квадратик" 0 Источник:

24. "Когда меня спрашивают, почему я предпочитаю сидеть в тени, я просто показываю эти фотографии" 0 Источник:

25. "Сегодняшний урок - всегда наносить солнцезащитный крем, если не хочешь выглядеть как мраморный сыр 0 Источник:

26. "Долгое путешествие на каяке плюс складки на животе - и получаем полосатый ожог!" 0 Источник:

27. "Когда думаешь, что 20 градусов на пляже - это ерунда. Как же больно!" 0 Источник:

28. "Мой упрямый муж сказал, чтобы я его не мазала кремом, потому что он справится сам" 0 Источник: