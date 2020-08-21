30 человек, которые зря отказались от солнцезащитного крема

1. "Забыла нанести защиту от солнца. Ни разу не хэппи"
2. Забавное сходство
3. "Косплеил Аватара со стрелой на лбу. Краску смыл - стрела осталась..."
4. "Никогда не засыпайте на улице с упаковкой хлопьев, ребята"
5. Ну хоть симметрично!
6. "Забыл солнцезащитный крем. Казалось бы, что может пойти не так?"
7. "Друг сказал, что я выгляжу как палочка от мороженого"
8. "Пытаюсь выровнять загар"
9. "Вот почему нельзя носить джинсы с дырками на коленях в солнечные дни"
10. "Пытался выровнять загар, но лучше не стало"
11. "Мой приятель думал, что солнцезащитный карандаш - это хорошая идея"
12. "Иногда опасность поджидает там, где ее не замечаешь"
13. "Штаны для йоги оказались очень коварными"
14. Разница между загорелой и незагорелой кожей впечатляет!
15. "Судя по всему, от моего адамова яблока было достаточно тени, чтобы один участок шеи не обгорел на солнце
16. "Кому нужен фермерский загар, если можно получить стадионный во время матча любимой команды?"
17. "Мои друзья впервые прочувствовали на себе солнце Флориды. И солнцезащитное средство в виде спрея"
18. "Это моя свежепобритая голова после того, как я несколько часов косил лужайку под палящим солнцем. Она даже опухла"
19. Кто-то забыл свой солнцезащитный крем
20. "Купил себе новые белые перчатки без пальцев"
21. "Вот что вы получаете, если носите эти ужасные тапки"
22. "Да это ж Патрик из "Губки Боба"!
23. Что бывает с теми, кто носит кофты в "сеточку" или "квадратик"
24. "Когда меня спрашивают, почему я предпочитаю сидеть в тени, я просто показываю эти фотографии"
25. "Сегодняшний урок - всегда наносить солнцезащитный крем, если не хочешь выглядеть как мраморный сыр
26. "Долгое путешествие на каяке плюс складки на животе - и получаем полосатый ожог!"
27. "Когда думаешь, что 20 градусов на пляже - это ерунда. Как же больно!"
28. "Мой упрямый муж сказал, чтобы я его не мазала кремом, потому что он справится сам"
29. "Зачем мне солнцезащитный крем? Я ведь ношу одежду с длинным рукавом!"
30. "Парень заснул с телефоном на груди"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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