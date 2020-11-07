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Дуглас Адамс, случайный попутчик и пачка печенья

Дуглас Адамс, случайный попутчик и пачка печенья (2 фото)

Автор:
07 ноября 2020 12:55
Метки: Дуглас Адамс   Печенье   попутчик   
890
2
Эту историю писатель-фантаст Дуглас Адамс использовал в романе «Автостопом по Галактике». На самом деле она произошла с самим Адамсом в реальной жизни. Как часто мы попадаем в нелепые ситуации, полагаясь на «железную» очевидность?

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Метки: Дуглас Адамс   Печенье   попутчик   
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71k
Броненосец Потелкам 5 часов назад
Приезжайте к нам на Кавказ
Тут не только ваше печенье поделят....
У нас - как в фильме "не бойся я с тобой".
....э, слишь, открывай рот, зуб золотой будем рвать. Это теперь не твой зуб, и даже не мой зуб, я его в карты только что проиграл......
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40k
Хельги 4 часа назад
Жаль, жаль, что не нашлось продюсера продолжить автостопом по галактике, для меня это очень хороший уровень юмора, почти как Дживс и Вудстер, Да министр, Малэнька брытания. Спасибо автору, книги зашли наулет, конечно печальный конец.... Ну чтож не все должно заканчивается хэппи эндом.
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1k
RaiJu 5 часов назад
Обожаю такие истории из жизни
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687
satra 5 часов назад
Книга лучше.
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