"Онижедети", ради стрима в TikTok, устроили дебош в полицейском участке

— Да мне вообще все равно. АУЕ! Можно покурить выйти хотя бы около крыльца? Я отвечаю, не убегу. С вами выйду вместе, покурю. Я прям без футболки могу выйти, — упрашивает Саша одного из полицейских.



Придурки вели себя агрессивно, оскорбляли нецензурной бранью сотрудников полиции, исполняющих служебные обязанности, угрожали им, также говорили о своей принадлежности к движению АУЕ. Все это они снимали на телефон и выкладывали в социальные сети.



Оборзевшие малолетние утырки. Им все по..как они говрят. Теперь сами себе статью с пола подняли. Возраст ответственности вполне уже есть. "Герои" хорохорятся петухами друг перед другом. "Стрим" им нужен был в Тик-Ток, дебилам. АУЕ и тикток.. Пацаны пришли к успеху.