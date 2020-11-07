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"Онижедети", ради стрима в TikTok, устроили дебош в полицейском участке

"Онижедети", ради стрима в TikTok, устроили дебош в полицейском участке (3 фото + 1 видео)

Автор:
07 ноября 2020 09:12
Метки: дебош   онижедети   тикток   
1288
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Чулым — городок в Новосибирской области — облетел слух, что двое неизвестных вломились в магазин «Пятерочка» и перевернули там все вверх дном, вынесли товары. Полицейские по горячим следам задержали дерзких воришек. Ими оказались местные подростки — 16-летний Саша и 18-летний Кирилл.
Правоохранители забрали парней в отдел. Но вместо слез, раскаяния и просьб не звонить родителям полицейские услышали отборный мат, угрозы и кричалки про АУЕ.

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Метки: дебош   онижедети   тикток   
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36  комментариев
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1k
Михаил 5 часов назад
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144
С миру по нитке 4 минуты назад
К мексиканцам их на зону там им все равно им ауе ты или вор в законе за такой базар секир башка
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979
Lovels Travel 49 минут назад
Надеюсь с ними также обойдутся:
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8k
Максим Час назад
Сначала кричит что менты пид..расы, а позже просит по братский)
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741
Parabellum Максим 19 минут назад
Кричат ауе, но про спрос за базар и не слышали. Как минимум за то, что он [мат] братон называет можно ему х*ем по губам провести)
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2k
Хрюн Час назад
Биомусор.
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201
KUZ,MA 2 часа назад
В прессхату на сутки дебилов...
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518
ah3007 2 часа назад
Надо продать их в рабство
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4k
prostoVetal22 ah3007 2 часа назад
В сексуальное.
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2k
ваня панкин 3 часа назад
малолетние дебилы... только жизнь себе искромсали...
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41k
Цыц тут у меня 3 часа назад
Жаль, что они не смогут в камере снимать и выкладывать это. Думаю, что оттуда видео было бы смешнее и вопили бы недоноски намного громче.
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861
Павел Коваленко 4 часа назад
непизженные [мат]ки,ничего,в хате обьяснят кто что стоит
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1k
Дайно Морана 4 часа назад
Если прям [мат]-АхУЕ, то зачем ментов упрашивать чтобы разрешили выйти покурить? Прямо в отделухе и надо было курить, а то как-то не по-АхУЕшному получается... как-будто на сделку с ментами идешь и просишь их милости и благоволения. Дерзче надо быть в след. раз, пацаны
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741
Parabellum Дайно Морана 17 минут назад
Гдк ты среди этих бакланов пацанов увидел?
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−13
Евгений Эдельштейн 4 часа назад
Стоит ли приводить в пример психопата, убившего лично десятки и пославшего на смерть тысячи людей?

Источник: https://fishki.net/profile/answers/983073https://fishki.net/profile/answers/983073 © Fishki.net

Дело не в психопате.(кстати книги у него хорошие). Дело в прогрессирующей экспансии инфантильности. На Земле.
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741
Parabellum Евгений Эдельштейн 15 минут назад
Дело в отсутствии каких-либо прав у сотрудников полиции, вот и позволяет себе каждый выб*ядыш ноги об них вытирать
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11k
Иван 4 часа назад
АУЕ признаны экстремистами, не?Кажется тут очень серьезная статеечка будет, годков на 15-20
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2k
ваня панкин Иван 2 часа назад
по малолетству - пятерик... не больше...
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11k
Иван ваня панкин 2 часа назад
дык, уже ж совершеннолетние
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4k
prostoVetal22 Иван 2 часа назад
Одному 18- заключен под стражу до суда,другой под подпиской.
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2k
ваня панкин Иван Час назад
ну потарахтят по этапу...
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11k
Иван ваня панкин Полчаса назад
угу, рукавицы тоже кому-то над шить
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7k
Тудаблин 4 часа назад
Макаренко же смог толпы подобных вернуть в общество. А ему было гораздо тяжелей.
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518
ah3007 Тудаблин 2 часа назад
Ему было легче. Не было стримов и тиктока
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−13
Евгений Эдельштейн 5 часов назад
Аркадий Гайдар в 16 лет командовал полком. 18 лет == это призывной возраст. В 16 призывное свидетельство выдают..Или сейчас не так? Какие же они дети?
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5k
Lev Asriev Евгений Эдельштейн 4 часа назад
Стоит ли приводить в пример психопата, убившего лично десятки и пославшего на смерть тысячи людей?
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141k
☭Cheкаво☭ 5 часов назад
Либерасня топит за А.У.Е., мол не демократично запрещать, ШЛюбка Соболь например с Овальным Предателем, скрины лень искать)
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2k
Tuskub 5 часов назад
Сюжет из жизни животных. Исчезающих. Исчезнуть им мы все должны помочь!
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3k
rutt 5 часов назад
Сколько до первого убийства?
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1k
Мистер Фикс 5 часов назад
Увы. От осинки не родятся апельсинки.
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18k
Добрый Алабай 5 часов назад
Генетические отбросы. Лучше их утилизировать.
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2k
Том Сойер 5 часов назад
Отписдить сопляков до кровавого поноса - но аккуратно, без следов, а потом ещё и в камеру к бомжам туберкулёзным посадить - предварительно рассказав, что такое открытая форма туберкулёза и сколько человек с этой самой открытой формой сидит в душной камере, и это не считая вшей и прочих прелестей, уверен, что спеси у этих епанутых сопливых хероев кратно поубавится....
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2k
PtDragon Том Сойер Час назад
Если бы закон позволял - следующим видео должна была бы стать обработка филейных частей ремнём до поросячьего визга переходящево в жалобный вой "Я больше не бууудуууу!"
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