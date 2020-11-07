"Онижедети", ради стрима в TikTok, устроили дебош в полицейском участке

Чулым — городок в Новосибирской области — облетел слух, что двое неизвестных вломились в магазин «Пятерочка» и перевернули там все вверх дном, вынесли товары. Полицейские по горячим следам задержали дерзких воришек. Ими оказались местные подростки — 16-летний Саша и 18-летний Кирилл.
Правоохранители забрали парней в отдел. Но вместо слез, раскаяния и просьб не звонить родителям полицейские услышали отборный мат, угрозы и кричалки про АУЕ.
Правоохранители забрали парней в отдел. Но вместо слез, раскаяния и просьб не звонить родителям полицейские услышали отборный мат, угрозы и кричалки про АУЕ.
Хулиганы вломились в «Пятерочку» рано утром 30 октября. Парни разгромили магазин, а товаров заметно поубавилось. Полиция быстро поймала «звездный дуэт». Саша и Кирилл не растерялись и стали снимать свое знакомство с полицией на видео. Для TikTok — просто находка.
Полное видео длится 3 минуты. На нем прекрасно слышно, как ребята угрожают избить сотрудников полиции и матерят их.
— Да мне вообще все равно. АУЕ! Можно покурить выйти хотя бы около крыльца? Я отвечаю, не убегу. С вами выйду вместе, покурю. Я прям без футболки могу выйти, — упрашивает Саша одного из полицейских.
Придурки вели себя агрессивно, оскорбляли нецензурной бранью сотрудников полиции, исполняющих служебные обязанности, угрожали им, также говорили о своей принадлежности к движению АУЕ. Все это они снимали на телефон и выкладывали в социальные сети.
Оборзевшие малолетние утырки. Им все по..как они говрят. Теперь сами себе статью с пола подняли. Возраст ответственности вполне уже есть. "Герои" хорохорятся петухами друг перед другом. "Стрим" им нужен был в Тик-Ток, дебилам. АУЕ и тикток.. Пацаны пришли к успеху.
Придурки вели себя агрессивно, оскорбляли нецензурной бранью сотрудников полиции, исполняющих служебные обязанности, угрожали им, также говорили о своей принадлежности к движению АУЕ. Все это они снимали на телефон и выкладывали в социальные сети.
Оборзевшие малолетние утырки. Им все по..как они говрят. Теперь сами себе статью с пола подняли. Возраст ответственности вполне уже есть. "Герои" хорохорятся петухами друг перед другом. "Стрим" им нужен был в Тик-Ток, дебилам. АУЕ и тикток.. Пацаны пришли к успеху.
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Источник: https://fishki.net/profile/answers/983073https://fishki.net/profile/answers/983073 © Fishki.net
Дело не в психопате.(кстати книги у него хорошие). Дело в прогрессирующей экспансии инфантильности. На Земле.